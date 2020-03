Sredi korona krize nov razkol pri Barceloni. Je zdaj dokončno počilo?

Nogometaši Barcelone so zaradi korona krize pristali na kar 70 odstotno znižanje plač, s katerim naj bi, kot se je v zadnjih dneh pisalo v medijih, zavlačevali. Prav zaradi tega se je na družabnih omrežjih javil tudi kapetan Lionel Messi in spet usmeril nekaj očitkov na račun vodstva kluba. Odnosi med predsednikom Josepom Mario Bartomeujem in nekaterimi pomembnimi igralci so očitno vse slabši.

V zadnjih dneh se je na široko pisalo o tem, da imajo pri Barceloni težave z dogovorom okoli nižanja plač med nogometaši v času finančnega izpada, ki ga prinaša prekinitev nogometnega dogajanja ob izbruhu epidemije korona virusa.

Zdaj je postalo jasno, da so na zmanjšanje plač pristali, in sicer so se dogovorili, da bodo v teh negotovih časih do nadaljnjega prejemali vsega 30 odstotkov zneska, ki ga imajo zapisanega v pogodbah. Precej dobrosrčno, a očitno tudi povod za novo poglavje v krhanju odnosov z vodstvom kluba na čelu s predsednikom Josepom Mario Bartomeujem in nogometaši.

To, da so nogometaši pristali na 70-odstotno nižanje plač, je namreč kar prek Instagrama potrdil prvi med enakimi na štadionu Camp Nou, Lionel Messi. Nič takšnega, če se v svojem dolgem zapisu spet ne bi obregnil ob predsednika Bartomeuja in dal ob tem med vrsticami vedeti, da ga s soigralci vidi kot odgovornega za zapise, ki so se v zadnjih dneh pojavljali v javnosti.

Lionel Messi: Znižanje plač nikoli ni bilo vprašljivo

Lionel Messi in Josep Maria Bartomeu iz nekoliko bolj srečnih časov medsebojnih odnosov. Foto: Getty Images "Veliko je bilo napisanega v zadnjem času o znižanju plač nogometašev v kriznih časih. Preden nadaljujem, bi rad takoj razčistil, da to, ali bomo pristali na znižanje plač, nikoli ni bilo vprašanje. Razumemo situacijo, v kateri smo. Vedno smo bili prvi, ki smo priskočili na pomoč, če nas je kdo prosil. Pogosto smo to naredili tudi na svojo roko, če se nam je zdelo prav," je zapisal Messi, z naskokom prvo ime Barcelone in njen najboljši strelec v zgodovini.

"Nisem presenečen, da so nas v klubu spet postavili pod mikroskop in nas prepričevali v nekaj, v kar nas ni bilo treba prepričevati. Pravzaprav je do nekajdnevnega odlašanja prišlo zgolj zato, ker smo iskali formulo, kako bi to izpeljali na najboljši način, da bi pomagali vsem zaposlenim v klubu, Nismo samo pristali na znižanje plač, ampak smo takoj na pomoč priskočili tudi na drugačne načine," je še povedal šestkratni dobitnik zlate žoge, ki se je pred dnevi izkazal z donacijo v višini milijona evrov in jo razdelil med bolnišnici v Barceloni in njegovi rodni Argentini.

"Za konec se od vas ne želim posloviti, brez da bi zaželel vse dobro vsem navijačem Barcelone, ki gredo skozi težke čase, tako kot tudi vsem preostalim, ki so doma v teh težkih časih. Iz njih se bomo izvlekli še močnejši. In uspelo nam bo skupaj," je za konec še zapisal Messi, a seveda bolj kot te besede je javnost pograbila tisto, kar je prebrala pred tem.

Zapis Lionela Messija na Instagramu:

Niz bitk s predsednikom v tej sezoni

"Med Bartomeujem in garderobo Barcelone je dokončno počilo," danes pišejo številni španski mediji in trdijo, da je pri Barceloni sredi korona krize prišlo do dokončnega razkola med igralci in njenim predsednikom.

Spomnimo, nesoglasij med obema poloma je bilo v tej sezoni že precej. Že pred začetkom sezone so se nekateri igralci pritoževali nad nespametnim terminom in predvsem lokacijami pripravljalnih tekem. Po remiju na prvi tekmi osmine finala lige prvakov proti Napoliju so nekateri nogometaši javno kritizirali delo uprave Barcelone v zimskem prestopnem roku.

Foto: Reuters

Že pred začetkom sezone je bilo takšnih pritožb še nekaj. Javno je vodstvo kluba že pred časom napadel tudi Carlos Alena, ki je moral številko 21 na dresu prepustiti Frenkieju de Jongu, brez da bi ga na to kdo opozoril.

Besede mladega španskega vezista, ki je od januarja letos s statusom posojenega nogometaša član Betisa iz Seville, so bile se le šibak vetrič v primerjavi z orkanom, ki so ga prinesle kritike Messija na račun športnega direktorja Erica Abidala od odhodu prejšnjega trenerja Ernesteja Valverdeja.

Še huje je bilo, ko je pred nekaj tedni vzniknila afera Barca Gate. Takrat so na dan prišle informacije o tem, da so pri Barceloni najeli podjetje, ki naj bi skrbelo za ugled Barcelone na družabnih omrežjih in spletnih forumih. Nič takšnega, če naloga podjetja ne bi bila, da pazi predvsem na ugled predsednika Bartomeuja, medtem ko naj bi nekatere nogometaše Barcelone pri tem podjetju s takšnimi in drugačnimi govoricami, ki so jih spravili na splet, skušali očrniti.

Zdaj smo dočakali novo poglavje. Nižanje plač in govorice o tem, da zvezdniki Barcelone v kriznih časih niso pripravljeni nanje. Je dokončno počilo?