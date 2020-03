Kaos v Zagrebu: Zdravko Mamić prekrižal trenerja Dinama, navijači vračajo udarec

Koronakriza je številne nogometne klube prisilila k načrtnemu nižanju stroškov. Pri zagrebškem Dinamu se je zalomilo, ko so trener Nenad Bjelica in igralci zavrnili ukrep nižanja plač. Razvnela se je pravcata medijska vojna med dolgoletnim prvim možem Dinama Zdravkom Mamićem, ki je javno razkril prejemke trenerja, in navijaško skupino Bad Blue Boys.

Zagrebški Dinamo je v zadnjem desetletju prerasel v klub, ki beleži številne uspehe. Predstavlja vzorčni primer, kako lahko s kakovostnim delom s klubskim podmladkom in spretnimi prodajami igralcev zaslužiš ogromno denarja, svoje pa so pridodali še evropski uspehi, bogato nagrajeni s strani Evropske nogometne zveze. Dinamo je z naskokom najboljši hrvaški klub. Tudi v tej sezoni ima veliko prednost v prvenstvu. Prihodnost klubskega podmladka, ki se je v mladinski ligi prvakov uvrstil med osem najboljših v Evropi, je zelo svetla.

Trener in igralci zavrnili predlog vodstva kluba

Slovenski reprezentant Petar Stojanović je še do pred kratkim pri Dinamu sodeloval s Špancem Danijem Olmom. Foto: Reuters Še nedavno je modri dres nosil tudi španski članski reprezentant Dani Olmo, ki se je pridružil Kevinu Kamplu pri RB Leipzigu, aktualnem četrtfinalistu lige prvakov! Dinamo, pri katerem si že štiri leta služi kruh slovenski reprezentant Petar Stojanović, bi lahko še naprej užival od sreče in ugodja, od katere je lahko vsaj začasno pozabil na težave zaradi dotrajanega stadiona Maksimir, ki klubu z letnim proračunom 50 milijonov evrov in tako visokimi cilji ne služi v čast. Ne bi ga toliko motil tudi skromen obisk na domačih tekmah, zlasti v hrvaškem prvenstvu, ali pa odnos z navijaško skupino Bad Blue Boys, ki je zaradi vpletenosti Zdravka Mamića v klub že dolgo na preizkušnji.

A kmalu po tem, ko je koronavirus prekinil tekmovanja, se je v tabor Dinama naselila zmešnjava. Zagreb je priča novi nogometni aferi. Le nekaj dni po rušilnem potresu, ki je povzročil veliko škode v hrvaški prestolnici, je znova počilo. Tokrat na relaciji med trenerjem, predstavnikom igralcem ter klubskim vodstvom. Dinamo je po tem, ko sta trener Nenad Bjelica in kapetan Arijan Ademi zavrnila predlog vodstva kluba o znižanju plač, sprožil medijski udar na nogometaše.

Poteza igralcev prvega moštva Dinama je med simpatizerji zagrebškega kluba naletela na različne odzive. Foto: Reuters

Poteza igralcev v občutljivem obdobju pandemije koronavirusa, kjer se vsakodnevno razpreda o krizi, v hrvaški javnosti ni naletela na pozitiven odziv. Pričakovano. Socialna omrežja so polnile vrstice nezadovoljstva na račun bahatih in preplačanih nogometašev, ki se ne zavedajo resnosti trenutka in se obnašajo, kot da so brez empatije do vseh, ki v tem obdobju trpijo. Drugo moštvo zagrebškega Dinama je sprejelo nove ukrepe o znižanju plač, to so naredili tudi vsi klubski delavci, le člani prve ekipe, med njimi je tudi slovenski reprezentant Petar Stojanović, ne. Na njihova uradna pojasnila, zakaj so se tako odločili, hrvaška javnost še čaka.

Zdravko Mamić razkril plačo trenerja

Nenad Bjelica se v času koronavirusa nahaja v Celovcu. Foto: Reuters Sledil je oster odgovor klubskega vodstva Dinama. Na Hrvaškem še vedno prevladuje prepričanje, da niti v klub vleče Zdravko Mamić. Lani se je v Zagreb kot športni direktor vrnil njegov brat Zoran Mamić, v preteklosti tudi (uspešen) trener modrih, iz vrst hrvaškega prvaka pa so sporočili, da so prekinili posel z ožjimi sodelavci Nenada Bjelice. S celotnim njegovim trenerskim štabom. Uspešen, a tudi samosvoj trener, ki se trenutno nahaja v Celovcu in do nadaljnjega ne komentira zadeve, je tako čez noč ostal brez strokovne ekipe. S tem se je napovedala spremembe na trenerskem stolčku, hrvaški mediji že iščejo največje kandidate za novega trenerja, najbolj pogosto se omenjata Igor Jovičević in Romeo Jozak.

Čeprav je Bjelica poskrbel za lovorike, veliko prednost v hrvaškem prvenstvu, od izjemnega podviga v Evropi, spomladanskih nastopov v izločilnem delu, pa ga je delilo le nekaj minut na srečanju z infarktno končnico proti Šahtarju (Dinamo je v sodnikovem podaljšku zapravil prednost z 2:0, gostje iz Ukrajine pa so v izdihljajih srečanja izenačili na 2:2), se je ljubezen Slavonca in vodstva modrih ohladila.

Dovolj zgovorno je bilo sporočilo starejšega izmed bratov Mamić, ki je iz ''karantene'' v Međugorju prek socialnih omrežij predočil svetu zaslužke trenerske ekipe. Do zadnjega centa. Poslal je sporočilo, ki je dvignilo na noge navijaško skupino Bad Blue Boys, s katero je že dolgo v sporu. Kontroverzni funkcionar je razkril zaslužke trenerjev v zadnjih 20 mesecih. Skupaj so prejeli okrog pet milijonov evrov (dobrih 37 milijonov kun).

''Messi in soigralci so si znižali plačo za 70 odstotkov, belgijski nogometaši bodo med krizo na mesec zaslužili 13 tisoč kun (slabih dva tisoč evrov), Žilina, sedemkratni slovaški prvak, je doživela bankrot, Cristiano Ronaldo, Juventus, Bayern in mnogi drugi so se solidarizirali. Dinamo se pripravlja na zahtevno obdobje, ki je pred nami. Pri tem moramo vsi nositi breme. Klub je nagradil vse uspehe, nikomur ni ostal dolžan. Omogočil je pogoje za delo, kakršne nima nihče v tem delu Evrope. To bo delal tudi v prihodnje. Game over,'' je zapisal v sporočilu, ki ga je podkrepil s številkami zaslužka Nenada Bjelice in njegovih tesnih sodelavcev pri Dinamu. Z angleškima besedama game over, katerih pomen dobro pozna vsak igralec, je dal vedeti Bjelici, kako se je njegova igra, kar se tiče trenerskega dela Bjelice pri hrvaškem prvaku, končala.

Navijaška skupina Bad Blue Boys je že dalj časa v sporu z Zdravkom Mamićem. Foto: Reuters

Če bi Dinamo odpustil Bjelico, bi mu moral po obstoječi pogodbi plačati nekaj milijona evrov odpravnine, zato bi mu veliko bolj odgovarjal scenarij, po katerem bi se za odhod odločil trener sam. Ker pa je brez pomočnikov njegova prihodnost v Maksimirju resno ogrožena, je vedno bližje trenutek, ko bi se lahko zgodilo prav to.

Zgolj od nagrad Uefe bogatejši za 30 milijonov evrov

Navijači modrih, ki so na socialnem omrežju združeni v skupino ''Dinamo, to smo mi'', so hitro odgovorili Mamiću, na papirju zgolj svetovalcu uprave Dinama, kdo je zaslužen za finančno blagostanje kluba. ''Dinamo je v letu 2019 zaslužil 30 milijonov evrov. Brez zaslužka od prestopov, vstopnic in marketinga. Zgolj od nagrad Uefe,'' so navijači sporočili osovraženemu funkcionarju, nato pa zapisali, kako so trener in igralci sprva pristali na zmanjšanje plač, a je klubsko vodstvo brez vsakršne najave ali pojasnil to znižanje drastično povečalo. Da je bilo nezadovoljstvo igralcev še večje, je poskrbela odločitev, da bodo igralci ostali tudi brez nekaterih izplačil, ki so si jih prislužili v obdobju pred koronakrizo.

Starejši izmed bratov Mamić je na Hrvaškem zaradi gospodarskega kriminala nepravnomočno obsojen na zaporno kazen šestih let in pol, a je pred hrvaškim pravosodjem pobegnil v Hercegovino, kjer živi v Međugorju. Bosna in Hercegovina, Mamić ima tudi državljanstvo BiH, je lani dokončno zavrnila zahtevo Hrvaške za njegovo izročitev. Navijači so sporočili Mamiću, kako naj bi oškodoval Dinamo in hrvaško držav za okrog 340 milijonov kun.

Varčuje se takrat, ko imaš denar

Mamić je odgovoril s sporočilom: ''Če si pripravljen na nevihto, to včasih predstavlja odločilno razliko med življenjem in smrtjo. Dinamo bo pripravljen. Lahko noč vsem,'' je pripisal ob citatu, ki ga je označil kot ljudsko modrost: ''Varčuje se takrat, ko imaš veliko denarja, ne takrat, ko ga nimaš.''

Navijači so na to odgovorili z nekoliko drugačnim izrekom: ''Krade se takrat, ko je denar, ne pa takrat, ko ga ni,'' so nadaljevali dopisni namizni tenis, ki poteka med nekdanjim izvršnim podpredsednikom Dinama ter skupino navijačev hrvaških prvakov.

Da pa bi bila zmeda še večja, so poskrbeli še drugi privrženci zagrebškega kluba, ki ne odobravajo medijske vojne med Mamićem in skupino Dinamo, to smo mi. Še vedno vztrajajo pri tem, da so trener in igralci s tem, ko so zavrnili znižanje plač, storili napako in razočarali vse, ki imajo radi Dinamo. No, omenjena skupina trdi, da je bilo drugače. Da so bili igralci za znižanje stroškov, a so bili nato izigrani s strani klubskega vodstva in zaradi odstopili od morebitnega dogovora.

Ni kaj, dogajanje pri zagrebškem Dinamu bo v prihodnjih dneh kljub pomanjkanju tekem še napeto, nejasna pa ni le usoda Nenada Bjelice, ampak tudi (naj)boljših igralcev. Med njimi tudi Petra Stojanovića ...