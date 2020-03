Sloveniji se ne piše nič dobrega, sledi očiščenje vse nesnage

''Megalomanije, velikih denarjev in vsega drugega je konec. Kmalu bo treba preiti na druge človeške vrednote. Tiste, o katerih so nas že prej učile knjige. To so spoštovanje, pomoč, altruizem in skromnost,'' se je Marijan Pušnik, ki je v slovenskem nogometu pustil velik pečat, dotaknil posledic koronakrize. Poznale naj bi se povsod, udarile tudi v pore nogometa, kjer se Sloveniji ne piše nič dobrega. Korošec je spregovoril tudi o Oliverju Bogatinovu, Zlatku Zahoviću, Darku Milaniču, Dravogradu ...

Mineva še ena nedelja, ko so vrata tekmovališč v Sloveniji zaprta, dogodki pa odpovedani ali pa prestavljeni na boljše čase. Nedelja je bila poprej rezervirana za številna športna razvajanja. Za večino gledalcev je bil to dela prost dan. Veljal je za najbolj nogometni dan v tednu, zaradi pandemije koronavirusa pa se ga je prijel povsem drugačen ritem. Namesto tekem so v ospredju samoizolacije, nogometaši pa prisilno počivajo.

Svetovno dogajanje nas bo prisililo v druge čase

Marijan Pušnik je nazadnje v Prvi ligi Telekom Slovenije deloval pri velenjskem Rudarju. Foto: Žiga Zupan/Sportida Po mnenju Marijana Pušnika, nekdanjega trenerja številnih klubov, med njimi tudi dveh največjih v Sloveniji, Maribora in Olimpije, bo takšno stanje vladalo še nekaj časa.

''Prvenstvo se bo težko odigralo. Zdravstvene napovedi v Evropi so takšne, da je iluzorno pričakovati, da se bo prvenstvo sploh nadaljevalo. Tega v tem trenutku nihče ne ve. Moje skromno mišljenje je, da bodo o tem odločali Uefa, Fifa in svetovno gospodarstvo. Zdaj je prišel čas za očiščenje vsega. Za očiščenje vse nesnage, ki se je nabirala v zadnjih letih,'' je 59-letni Korošec prepričan, da je obdobja nogometa, kot smo ga bili navajeni spremljati v preteklosti, konec.

Ukrepi proti zajezitvi izbruha koronavirusa se po svetu razlikujejo od države do države. V soboto je tako skupina otrok v predmestju Ria de Janeira, poimenovanem Piscinao de Ramos ... Foto: Guliver/Getty Images

''Zdaj bo vse drugače. Vse svetovno dogajanje, gospodarstvo in vse drugo nas bo prisililo v druge čase. Megalomanije, obdobja visokih zneskov in vsega drugega ... Tega je konec. Kmalu bo treba preiti na druge človeške vrednote. Spoštovanje, altruizem, pomoč drug drugemu in skromnost. Vse drugo, pač tisto, kar so nas knjige že prej učile,'' je navedel številne spremembe, ki izvirajo neposredno iz koronakrize in bodo še kako vplivale na prihodnost športnega sveta.

... brezskrbno igrala nogomet. V Sloveniji takšnih prizorov na igriščih ni že nekaj časa. Foto: Guliver/Getty Images ''Stvari se bodo v svetu zamenjale. Žal. V prvem trenutku je res najpomembnejše zdravje vseh, pa tudi to, da pride v zavest ljudi, kako to še zdaleč ni mimo. Morajo spoštovati navodila in jih ne podcenjevati. Še vedno sem zgrožen, ker se nekateri še vedno ne zavedajo, kako daleč je to prišlo. V opomin nam morajo biti že bližnje države, kot je Italija, pa še preostale. Ko pa bo še izbruh v ZDA in Rusiji ter še kakšnih večjih državah, ki doslej niso priznavale resnosti težav s koronavirusom, pa bo to še dodatna kriza,'' ga jezi, ko prebira in spremlja novice o tem, kako nekateri še vedno podcenjujejo težavo virusa, ki seje smrt v skoraj vseh državah sveta.

Kako prepričati igralce, kaj je realen prihodek?

Pušnik poudarja, kako nogomet ni več najpomembnejša stvar na svetu. Foto: Žiga Zupan/Sportida Kakšne spremembe zaradi koronakrize prihajajo v nogometu? Pušnik je opisal težave, s katerimi se srečujejo klubi Prve lige Telekom Slovenije ali pa se bodo v bližnji prihodnosti.

''Prva težava bo, kako znižati proračune, ker prihodkov več ni. Kako prepričati igralce, njihove menedžerje, agente in vse zaposlene o tem, kaj je zdaj realen prihodek. Kaj so njihova pričakovanja, kaj pa je realnost, ki bo trdo udarila vse, ki delamo v nogometu. Nogomet v tem trenutku ni več najpomembnejša stvar v svetu. Prva je zdravje, očiščenje, obveljale bodo nove vrednote. Šele potem bo prišel čas tudi za nogomet in bo spet na prvem mestu,'' je Pušnik odločen, kako smo po njegovem mnenju v tej sezoni videli že vse, kar smo lahko, saj prvenstva zaradi objektivnih ovir ne bo mogoče nadaljevati.

Spregovoril je tudi o delu nogometnih menedžerjev in agentov, kjer bi se tudi lahko zgodilo določeno očiščenje. ''Njihovo delo je v nogometu nujno, a bodo morali tudi oni znižati svoja pričakovanja, odstotke, ne več nabijati številk v nebo, ampak se spustiti na realne vrednosti. Prav je, da so najboljši nagrajeni, je pa jasno, da bo zdaj to bolj odvisno od tega, koliko bo zanimanja, gledalcev, povratnega učinka. Nam v Sloveniji bo s tem predla trda,'' napoveduje, kako se Sloveniji v tem pogledu ne piše nič dobrega.

Treba bo spustiti nosove in zategniti pasove

Ujeli smo ga na sprehodu na Koroškem. V obdobju prekinitve nogometnih dogajanj še vedno podrobno spremlja dogajanje na slovenski klubski sceni. Na njej najbolj odmevajo spremembe v mariborskem klubu, kjer je v petek postal novi športni direktor Oliver Bogatinov. Čevlje Zlatka Zahovića, dolgoletnega prvega kadrovnika mariborskega kluba, je tako obul 41-letni Gorenjec, ki ga Pušnik odlično pozna. Z njim je večkrat sodeloval in je prepričan, da NK Maribor s tem, ko ga je izbral za Zahovićevega naslednika, ni storil napake.

''Ko sem leta 2015 vodil Olimpijo, sem iskal strokovnjaka, ki na nek način razmišlja malce drugače kot jaz, po drugi strani pa je strokovno na visoki ravni. Bil je normalna izbira za pomočnika trenerja,'' se je Pušnik spominjal dogodkov pred petimi leti, ko je v Ljubljani povabil k sodelovanju Bogatinova. V preteklosti ga je vodil kot igralca v Celju. Foto: Vid Ponikvar

''Oliver je pravilna izbira. Je super človek, moj dober prijatelj. Je človek z velikim č, zelo dober je tudi strokovno, ob tem pa je tudi ekonomist po razmišljanju, tako da se bo zagotovo znal vesti v teh zahtevnih časih, ki sledijo.''

Mariborski klub je po prihodu donedavnega vodje mladinskega pogona na položaj športnega direktorja že napovedal določeno racionalizacijo. ''Da, to bo naloga tudi drugih v klubu, se bo pa Oliver znal v teh razmerah vesti taktno,'' nam je zaupal Pušnik, ki je vijolice nazadnje vodil pred 13 leti. Ravno takrat, ko je prišel v Ljudski vrt Zlatko Zahović in se lotil kreiranja športne politike. V jesenskem delu aktualne sezone, ki Mariboru ni pretirano v čast, saj branilci naslova zasedajo zase skromno četrto mesto, so močno odmevale tudi astronomske premije. Igralci NK Maribor so jih bili deležni za zmagoviti niz. Česa podobnega si v prihodnosti verjetno ne bodo mogli več privoščiti ...

Oliver Bogatinov o novi vlogi pri NK Maribor:

''Ne samo v Mariboru, ampak tudi drugod. Smernice bodo prek Fife, Uefe, lige prvakov in velikih klubov prišle tudi v Slovenijo. K našim klubom. Največja težava bo zdaj z menedžerji in igralci. Ali bodo pravočasno spoznali, da se je nekaj v svetu spremenilo in da ne bo več tega denarja. Ekonomija ga več ne ustvarja, gospodarske rasti ni, sponzorstev ne bo. Od začetka bo treba spustiti nosove, glave ter zategniti pasove,'' napoveduje ukrepe, ki jih bodo morali kmalu uvesti slovenski klubi. Nekateri so jih tudi že konkretno napovedali.

Bilo je mogoče pričakovati, da bosta enkrat odšla ...

Kako pa je nekdanji strateg številnih klubov v Sloveniji, Iranu, na Japonskem in Hrvaškem doživel odhod Zlatka Zahovića in Darka Milaniča, dveh skoraj nedotakljivih "Vsak, ki mu je slovenski nogomet pri srcu, se jima lahko le zahvali, saj sta ogromno naredila zanj," je dejal Marijan Pušnik o nedavnem odhodu Darka Milaniča in Zlatka Zahovića iz Ljudskega vrta. Foto: Morgan Kristan/Sportida ikon mariborskega kluba?

''To sta vsekakor dva najtrofejnejša človeka slovenskega klubskega nogometa. Zlatko kot najuspešnejši slovenski športni direktor, funkcionar, kakor koli hočete, Darko kot najtrofejnejši trener. Vsaka čast obema, a čas vedno prinese svoje. Bilo je mogoče pričakovati, da bosta enkrat odšla drugam, sestopila s položaja ali kaj drugega, ni pa prav nihče vedel, da bosta to naredila ravno zdaj ob tem koronavirusu. Zahvalil bi se obema. Vsak, ki mu je slovenski nogomet pri srcu, se jima lahko le zahvali, saj sta zanj naredila ogromno. Upam, da bosta še delovala v korist slovenskega nogometa ali pa v njem, je pa seveda Maribor tak, da mora gledati naprej in začeti neko drugo zgodbo. Tega denarja ni več, Evrope in tistih uspehov zlepa ne bo več. Treba bo graditi tudi na vrednotah domače nogometne šole in si zastaviti neke druge cilje. Ampak saj to ljudje v Mariboru najbolj vedo. To je najuspešnejši športni kolektiv v Sloveniji v zadnjih desetih letih. Ljudje, ki ga vodijo, vedo, kako in kaj,'' je spregovoril o smernicah, ki se jih bo primoran Maribor oprijeti zaradi novih okoliščin.

Nazadnje je v prvoligaškem nogometu sodeloval z velenjskim Rudarjem, kjer je bil športni direktor, nato pa v začetku sezone podobno kot tedanji trener Almir Sulejmanović odšel v skrivnostnih okoliščinah. O njih noče razglabljati. ''Brez komentarja,'' nam je odvrnil in dodal, da ga v prihodnosti zanimajo novi trenerski izzivi. ''V zadnjih 30 letih sem vse vložil v nogomet. Če se mi ne bo izšlo, bom pač delal kaj drugega. Saj znam v življenju delati še kaj,'' je odvrnil in v tem zahtevnem obdobju zaželel Sloveniji in svetu veliko zdravja.