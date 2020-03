Maribor je potrdil Zahovićevega naslednika

Potem ko je v preteklem obdobju skrbel za mariborski podmladek in tik pred prekinitvijo vseh aktivnosti začasno postal pomočnik trenerja članske ekipe, so zdaj Oliverja Bogatinova pričakali eni od največjih čevljev v slovenskem športu.

"Vodstvo kluba ni imelo dilem. Prvi in edini kandidat je dobil povabilo na razgovor, sprejel ponudbo, predstavil svoj pogled in po sklenitvi dogovora s 27.3.2020 vstopamo v novo poglavje. Novi športni direktor je postal 41-letni Oliver Bogatinov," so v času, ko šport v državi in svetu miruje, sporočili iz vrst slovenskih državnih prvakov.

Oliver Bogatinov je "novi Zlatko" Foto: Žiga Zupan/Sportida

"Gre za veliko čast in še večjo odgovornost. Je pa velikega pomena, da se nove usmeritve Maribora in pogled na prihodnje delovanje skladajo z mojimi vrednotami. Skromnost z zdravo mero ambicioznosti bo vodilo prihodnjega delovanja," je v klasični stereotipni prvi izjavi po uradnem imenovanju dejal nekdanji nogometaš Triglava, Celja, Koprav in Bonifike Bogatinov, ki je največji pečat do sedaj pustil na klopi Aluminija in Mure. Deloval pa je tudi v Kopru, Izoli, pri Al Halilu v Savdski Srabiji in kot pomočnik trenerja pri največjem tekmecu vijoličastih – ljubljanski Olimpiji.

Bogatinov ne bo sodeloval z Darkom Milaničem. Foto: Grega Valančič/Sportida Izziv kariere

Dvomov o tem, da gre za največji izziv v karieri, kajpak ni. Ne le zaradi dejstva, da bo nasledil Zlatka Zahovića, ki je v slovenskem prostoru na novo definiral vlogo športnega direktorja, a naposled sam sebi postal največji tekmec, temveč zaradi statusa, ki ga ima NK Maribor v štajerskem okolju in v slovenskem športu na splošno. Obenem pa je v danem položaju, ko je zdravstvena kriza ohromila šport, v zraku pa je kleščenje športnih stroškov, delo še bolj zahtevno.

''Izgubili smo najuspešnejšega športnega direktorja v sodobni zgodovini Slovenije, Zlatka Zahoviča, pred njim Darka Milaniča kot najtrofejnejšega slovenskega trenerja in ko temu dodamo še izbruh koronavirusa, je škoda velika. Kako se bomo spopadali z novo situacijo? V klubu imamo že dolgo časa slogan Mi skupaj eno smo, ki govori o solidarnosti, pomoči, enotnosti, kar opažamo, da je danes edino družbeno orožje pri reševanju koronavirusa. Ta slogan želimo le še utrjevati, mu nameniti večji pomen. Čas bo pokazal, kako uspešni bomo pri našem namenu," pravi Bogatinov.

Trener? Se ne mudi

In zdaj? Prvi koraki? "Za vse, ki so v klubu, bi si želel, da ostanejo del projekta. Naslednji tedni in meseci bodo pokazali, koliko truda bo potrebnega, da bi lahko na novo zaživeli. Imamo pa v strokovnem štabu v prvi fazi dovolj razpoložljivih moči, da bi lahko nadaljevali v smeri, ki jo imamo zastavljeno. Trenutno je tukaj Saša Gajser, ki je kot pomočnik trenerja pridobil ogromno izkušenj in znanja v teh letih delovanja,” odgovarja 41-letni Gorenjec v pisarni športnega direktorja v Ljudskem vrtu.

Foto: Vid Ponikvar

O novem trenerju, ki bi poskušal iz vijoličaste zasedbe izvleči kaj več kot trenutno četrto mesto in predvsem znova prepričati pregovorno zahtevne navijače, pravi: "Kandidat se mora skladati s prihodnjo usmeritvijo kluba. Glede na zdajšnjo situacijo se nam ne mudi, ime glavnega trenerja za prihodnje obdobje pa še ni znano.”

Ne le v Mariboru. Povsod je mogoče čutiti veliko negotovosti. "Zdajšnje delo poteka nemoteno, igralci so dobili nov program individualnega dela tudi v prihodnjem obdobju. Optimistični scenarij predvideva nadaljevanje tekmovanja v začetku maja. To pomeni, da bi se morali vrniti na igrišče do 20. aprila, da bi imeli najmanj 14 dni za skupno pripravo na igrišču, kar je nek minimalni standard, da se vzpostavi osnovno sodelovanje. Upamo, da bo načrt uresničen in temu primerno bo prilagojen tudi režim dela v prihodnjem obdobju, ko bodo razmere to omogočale. Obstajajo pa tudi pesimistične napovedi, ki nakazujejo na to, da bi se letošnja sezona do konca junija težko končala,” dodaja Bogatinov.