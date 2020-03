Prvi mož slovenskega nogometa spregovoril o usodi 1. SNL in predlogu Ivana Simiča

Predsednik Nogometne zveze Slovenije (NZS) Radenko Mijatović v obdobju pandemije koronavirusa, zaradi katere so prekinjena nogometna tekmovanja, skupaj s klubi išče rešitve za nastale težave. Kdaj se bo Prva liga Telekom Slovenije nadaljevala? Bi moral upoštevati predlog Ivana Simiča, končati sezono, določiti prvaka ter klubom nameniti finančno pomoč? Prvi mož slovenskega nogometa še verjame, da bi lahko do konca junija izpeljali prvenstvo v polnem obsegu.

"Kontakti s predstavniki klubov so v teh dneh pogosti, pogovor pa teče predvsem o tem, kakšno je stanje v klubih in katere aktivnosti ter ukrepe pripravljati za naprej. Ker smo v tem obdobju vsi skupaj ostali brez opravljanja osnovne dejavnosti, se to seveda pozna tudi na prihodkih," sporoča predsednik Nogometne zveze Slovenije Radenko Mijatović.

Pri tem se je dotaknil konkretnejših težav klubov, med katerimi so racionalizacijo napovedali pri Mariboru, nižanje plač pa, denimo, pri Olimpiji in drugoligašu Kopru. "Klubi, ki imajo veljavne pogodbe z igralci, imajo težave z izpadom prihodkov, to vpliva na zagotavljanje likvidnosti, po drugi strani pa so se že pojavile tudi težave pri izplačilih zneskov, vezanih na sponzorske pravice in pogodbe, saj so tekmovanja prekinjena," je v pogovoru za STA povedal prvi mož slovenskega nogometa ter izpostavil, da predstavlja za večino klubov zajeten del proračuna tudi prodaja igralcev, ki se je z ustavitvijo tekmovanj prav tako začasno zaustavila. "Kako se bo trg odzval po krizi, v tem trenutku ne ve nihče."

O konkretni finančni pomoči nemogoče govoriti

Nogometne zelenice v Sloveniji do nadaljnjega mirujejo. V prvi ligi je v vodstvu ljubljanska Olimpija. Foto: Grega Valančič/Sportida Ker je NZS krovna zveza, od nje mnogi pričakujejo pomoč klubom, a po besedah Mijatovića dodatne finančne injekcije za zdaj ne bo. "NZS seveda aktivno spremlja dogajanje v povezavi s pandemijo covid-19 in v ta namen smo sestavili posebno delovno skupino, ki jo vodi generalni sekretar Martin Koželj. NZS že zdaj veliko vlaga v klubski nogomet, ta trenutek pa je situacija precej negotova na vseh področjih, zato je o konkretni finančni pomoči ta trenutek nemogoče in nesmiselno govoriti," je pojasnil Mijatović.

Dodal je, da bo tudi NZS zaradi neigranja reprezentančnih tekem deležna visokega izpada prihodkov. "V vsakem primeru, ko bo jasno, kako naprej in ko bodo lahko že predvideli, kakšne bodo posledice, bomo s klubi iskali rešitve za težave, s katerimi se spopadamo. Vsi skupaj pa se bomo morali prilagoditi novim razmeram," je menil Mijatović in izpostavil tudi to, da je trenutno največja težava negotovost, ter pozval tudi vlado, naj ne pozabi na šport.

Simičev predlog preveč poenostavljen

Konkreten predlog za reševanje slovenskega nogometa je pred dnevi na Twitterju podal davčni strokovnjak in nekdanji predsednik NZS Ivan Simič. Ta je tudi član ekspertne skupine, ki vladi pomaga pri sestavljanju ukrepov za reševanje gospodarstva. Predlagal je, da NZS konča prvenstva, naj določi prvaka in tistega, ki izpade in naj klubom omogoči, da prekinejo pogodbe z igralci in se pripravijo za novo prvenstvo ter da za prvo ligo namenijo milijon evrov pomoči, za druge pa 1,5 milijona.

Spoštovana @nzs_si kličejo me klubi zaradi korone. Pomagajte jim: 1. Zaključite prvenstva. 2. Določite prvaka in tistega, ki izpade. 3. Klubom omogočite, da prekinejo pogodbe z igralci in se pripravijo za novo prvenstvo. 4. Za 1. SNL namenite 1 mio in za vse ostale 1,5 mio EUR. — Ivan Simič (@IvanSimi3) March 25, 2020

"Ponavadi se ne odzivamo na zapise posameznikov na družbenih omrežjih. Vendar glede na to, da je gospod Simič sam nekoč vodil NZS in verjamem, da zelo dobro ve, da za tako kompleksne in težke situacije, kot so koronavirus in njegove posledice, ni tako lahkih in enostavnih rešitev, je izjava, ki jo je podal, veliko preveč poenostavljena," se je Mijatović odzval na Simičev predlog.

Priznani davčni strokovnjak Ivan Simič je bil predsednik NZS med letoma 2009 in 2010. Foto: Vid Ponikvar

Kot pojasnjuje predsednik NZS, je glavna neznanka, kdaj se bodo tekmovanja po Evropi lahko sploh nadaljevala. Zato je po njegovem ta trenutek morda najbolj pomembno, da država v interventnih ukrepih ne pozabi na športne klube in zaposlene v športu.

"To je v tem trenutku morda najboljši mehanizem na kratek rok. Omogoči nam čas za dodatne aktivnosti in dialog s preostalimi športnimi zvezami, OKS in državo, da za šport in posledično naše klube poiščemo dodatne rešitve. NZS bo, ko bo jasno, koliko izpada prihodkov bo utrpela sama, poskušala najti še dodatne možnosti za vsebinsko pomoč klubom," pravi Mijatović.

Delovna skupina pripravila nekaj rešitev

Vodstvo NZS, na fotografiji pogovor Radenka Mijatovića s predsednikom Maribora Dragom Cotarjem, razmišlja o različnih scenarijih glede usode Prve lige Telekom Slovenije v tej sezoni. Foto: Žiga Zupan/Sportida NZS nadaljevanja igranja ne predvideva pred 2. ali 9. majem, a je tudi to pod vprašajem. NZS pravi, da so scenariji za sezono različni. "A jih bomo konkretno predstavili šele, ko bo situacija bolj jasna in predvidljiva ter bo posamezen scenarij prišel v poštev.

Delovna skupina je pripravila nekaj rešitev, prva je takšna, da bi se prvenstvo nadaljevalo v začetku oziroma v prvi polovici maja. "To bi nam omogočilo zadostno število terminov, da bi bilo do konca junija še možno izpeljati prvenstvo v polnem obsegu," je dejal Mijatović.

Nadaljeval je, da ta trenutek še računajo na to, da lige zaključijo. "Če situacija ne bo dovoljevala zaključka, bomo iskali druge rešitve. Pri tem nismo sami, vse evropske lige so na istem in Slovenija ni imuna proti temu, kar se dogaja v našem neposrednem okolju. Situacija se spreminja dnevno, zato ne bi špekuliral za dva meseca naprej," pravi Mijatović.

Zaključil je, da razmere spremljajo in bodo ukrepe, takšne, ki jih bo možno uresničiti in ki bodo zdržali tudi na izvršnem odboru in skupščini, sprejemali v skladu s svojimi pristojnostmi in odgovornostjo.