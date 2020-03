Takšna kriza, da je Simon Rožman posojal denar igralcem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pandemija koronavirusa je ustavila nogometno dogajanje tudi na Hrvaškem. Klubi se zavedajo, da bodo prisiljeni zaradi pomanjkanja finančnih sredstev zategovati pasove. Znižanje plač je napovedal tudi predsednik Rijeke Damir Mišković, trener Simon Rožman pa mu je sporočil, da s tem nima nikakršnih težav, in spomnil na izkušnjo iz Celja, ko je v kriznih trenutkih pokazal veliko srce. Če je pri Rijeki čutiti složnost, pa je vse drugače v taboru zagrebškega Dinama, kjer vlada kaos, vse bližje odhodu pa je slovenski reprezentant Petar Stojanović.

V deželi svetovnih nogometnih podprvakov je podobno kot v Sloveniji čutiti športno mrtvilo. Pandemija koronavirusa je ohromila športna prizorišča. Igralci so v samoizolaciji in trenirajo po najboljših močeh v domačem okolju, njihovi delodajalci pa iščejo rešitve, s katerimi bi omilili nastalo finančno krizo.

Vsak naj se odloči po svoji vesti

Rijeka je v zadnjih letih z izjemnimi rezultati in lovorikami razvadila navijače. Foto: Grega Valančič/Sportida Predsednik Rijeke Damir Mišković, ki je v Dubaju, je tako nogometašem in strokovnemu vodstvu predlagal, da ta mesec prejmejo le tretjino plače. Drugo tretjino bi dobili junija, a bi bila odvisna od tega, koliko bi Rijeka iztržila v poletnem prestopnem roku, od katerega si obeta kar nekaj zaslužka.

Bogati podjetnik Mišković, na papirju 70-odstotni lastnik reškega kluba, je v času krize vložil v klub tri milijone evrov. Poudarja, da je stanje zaradi koronakrize skrajno kritično. Odločil se je za nižanje plač, a tudi sporočil, naj se vsak odloči po svoji vesti. Tako, kot misli, da je prav v tem trenutku. "Ne bo posledic za tiste, ki se s tem ne strinjajo," je pojasnil prvi mož reškega kluba. Dogajanje v Rijeki tako v teh dneh izžareva povsem drugačno energijo od tiste, ki vlada v Zagrebu.

Po Bjelici odhaja tudi Stojanović?

Ni manjkalo veliko, pa bi Petar Stojanović z zagrebškim Dinamom v ligi prvakov zaigral med 16 najboljših. Foto: Reuters Tam v zadnjih dneh po veliki naravni katastrofi, rušilnem potresu, naslovnice polni še kaos v taboru hrvaškega prvaka. Dinamo je tik pred tem, da po njegovih pomočnikih odpusti še glavnega trenerja Nenada Bjelico. Sprli so se, ker se glavni trener in prva članska ekipa nista strinjala z nižanjem prihodkov, nato pa je klubsko vodstvo na čelu s športnim direktorjem Zoranom Mamićem poskrbelo za njihov medijski linč.

Pred odhodom se je tako čez noč znašel tudi slovenski reprezentant Petar Stojanović, ki je pred kratkim podaljšal pogodbo z modrimi prav na željo omenjenega stratega. Če bo Bjelica zapustil Maksimir - v takšen scenarij verjame vse več ljudi -, bi lahko Dinamo prodal Ljubljančana za odškodnino v višini med tremi in štirimi milijoni evrov. Takšne so ocene hrvaških medijev, ki so Slovenca uvrstile v skupino šestih igralcev, ki bi se lahko po tej sezoni poslovili od Zagreba, med kandidati za nakup nekdanjega branilca Maribora pa omenjajo zlasti Bologno.

Novi trener modrih bi lahko postal Igor Jovićević. Pred leti je vodil Celje, leta 2018 je bil tudi eden izmed Mandarićevih kandidatov za novega trenerja Olimpije. Vodi drugo ekipo zagrebškega Dinama, z mladinsko zasedbo se je uvrstil med osem najboljših v mladinski ligi prvakov, nato pa se je tekmovanje prekinilo.

Rožman: Na Reko nisem prišel zaradi denarja

Simon Rožman dobro ve, kako je, ko je klub v finančni krizi. Foto: Hina/STA Jovičević je nazadnje deloval v Sloveniji (2017) v Celju. Ravno v knežjem mestu, kjer ima družinski dom trener Rijeke Simon Rožman. V času pandemije koronavirusa je doma. Prihodnji teden bo dopolnil 37 let, rojstni dan pa bo, kot kaže, preživel v izoliranem družinskem krogu. Vrnitev na Reko (še) ne pride v poštev. Nogometne dejavnosti so še prekinjene, pred uslužbenci kluba pa je zahtevno obdobje, v katerem bo treba zategovati tudi pasove.

Rožman v pogovoru za hrvaški športni dnevnik Sportske novosti ni hotel govoriti o finančni politiki kluba. Poudaril je, da je odgovoren za druge stvari. "Moje delovno mesto je igrišče. Odgovarjam za ekipo in rezultat. Dobro vem, kaj je finančna kriza. Leta 2008 sem jo izkusil na lastni koži v Šolskem nogometnem centru v Celju," je spomnil na obdobje, ko je skrbel za podmladek celjskega kluba. Ravno v obdobju, ko je bila klubska blagajna tako prazna, da so se v njej nabirale pajčevine.

Strateg iz Štor je pred prihodom na Reko v Sloveniji vodil Celje in Domžale. Foto: Urban Urbanc/Sportida

"Fantje pol leta niso prejeli niti evra. Posodil sem jim svoj denar. Pomembno je, da smo preživeli. Med procesom sanacije kluba se moramo obnašati odgovorno. Ne vem, kako se bo končala ta kriza, vem pa, da je lahko biti pameten, ko si poln denarja. V kriznem stanju pa moraš pokazati pravi značaj. Pomemben je dialog, človeška plat. Podpiram klub in želim, da preživi. Predsedniku Miškoviću sem povedal, da lahko ostanem brez plače tudi šest mesecev, če je potrebno, prosil sem ga le, da naj plača vsaj moji ekipi. Moramo iti po začrtani poti. Prepričan sem, da bomo po tej krizi ponosni na vse, kar smo naredili. Na Reko nisem prišel zaradi denarja, ampak želje, da nekaj naredimo. In pri tem vsi skupaj tudi uživamo," je pojasnil mladi slovenski strateg, ki je prišel na Reko lani, leto dni po odhodu zdajšnjega selektorja slovenske reprezentance Matjaža Keka.

To bo šok za telesa nogometašev

Rožman je na vročem reškem stolčku nasledil Igorja Bišćana, še enega znanca 1. SNL, in se izkazal. Rečane je v prvenstvu popeljal na drugo mestu, v pokalu pa po odmevni zmagi nad Dinamom med štiri najboljše. Če bi ostalo pri tem, bi si Rijeka prislužila nastop v kvalifikacijah za ligo prvakov, kjer bosta v sezoni 2020/21 nastopili kar dve hrvaški ekipi, prvak in podprvak.

Skupni videotrening nogometašev Rijeke:

Novo značenje termina rad od kuće - HNK Rijeka na jednom mjestu🏠



Pogledajte kako naši dečki treniraju u pauzi 🚴‍♂️🏋️‍♂️#ZajednosmoRijeka #Ostanidoma #StayAtHome pic.twitter.com/tEKY8p3wYa — NK Rijeka (@NKRijeka) March 27, 2020

Nogometaši Rijeke v obdobju pandemije koronavirusa dosledno upoštevajo njegova navodila. Enkrat na teden skupaj opravijo tudi videotrening, ki je postal spletna uspešnica, pa tudi domiseln zgled preostalim klubom, kako lahko s pomočjo moderne tehnike v trenutnih razmerah poskrbiš za inovativen trenažni proces. "Ko se bodo igralci vrnili k pravemu treningu, bo to šok za njihova telesa. Potrebujejo vsaj tri tedna, da se zbudijo. Za resne priprave pa potrebujemo vsaj od štiri do šest tednov," Rožman ocenjuje, da bodo igralci za vrnitev v tekmovalno formo potrebovali vsaj tri tedne, za kaj več pa še vsaj dvakrat toliko.

Na reškem stolčku je nasledil Igorja Bišćana. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

To je še ena od krutih realnosti koronakrize, s katero se bodo morali spoprijeti klubi. Tako na Hrvaškem, v Sloveniji kot tudi drugod. Evropska nogometna zveza (Uefa) je po prestavljenem evropskem prvenstvu že dala vedeti članicam, da lahko podaljšajo klubske sezone vse do konca junija. Do takrat, ko bi lahko nogometaši Rijeke prejeli drugo tretjino plače za ta mesec …