Sliši se noro, a javil se nam je Slovenec, ki sme igrati nogomet

Medtem ko pri nas vlada izredno stanje in je pandemija koronavirusa povsem ohromila nogomet, v Belorusiji poteka vse po starem. Država, ki ji že 14 let predseduje Aleksander Lukašenko, se obnaša, kot da ji koronavirus ne more do živega. To je edina država v Evropi, kjer se niso prekinila nogometna tekmovanja. Danes bo na delu tudi slovenski legionar Miha Goropevšek: ''Tu ni nikakršne panike. Ni tudi omejitev ali karanten. Upajmo, da pri tem tudi ostane,'' iz Minska sporoča 29-letni branilec.

Belorusija velja v teh dneh za evropski fenomen. Dolgoletni predsednik Aleksander Lukašenko, ki ga mnogi naslavljajo kot zadnjega evropskega diktatorja, vztraja pri svojem. Brkati prvi mož Belorusije trmasto poudarja, da ni razloga za paniko in da se zaradi strahu pred širjenjem izbruha koronavirusa, ki seje strah in kosi smrt po skoraj vsem svetu, že ne bodo odpovedovali športni dogodki.

Belorusija, ki meji na Rusijo, Ukrajino, Poljsko, Litvo in Latvijo, je tako v teh dneh velika evropska posebnost, nogomet pa se na presenečenje svetovne javnosti igra tudi ta konec tedna.

Aleksander Lukašenko predlaga prebivalcem, da se proti koronavirusu zavarujejo s pitjem vodke, obiskom savne in delom na polju. V Belorusiji je po zadnjih podatkih univerze Johns Hopkins 94 okuženih prebivalcev z virusom covid-19. Foto: Reuters

Lukašenko, ki sedi na predsedniškem fotelju vse od leta 1986, ima koronavirus za svojevrstno psihozo, ki bo nekomu prinašala korist, spet drugemu pa veliko izgubo. ''Civiliziranemu svetu se meša. Neumnost je, da se zapirajo meje,'' so prejšnji teden močno odmevale njegove kritične besede, ki jih je namenil tujim državam, zlasti tistim, na zahodu Evrope.

Dodal je, da v Belorusiji nihče ne govori o virusu ter da se po vaseh slišijo le zvoki traktorjev. ''Delo na polju pozdravi vsakogar,'' je prepričan Lukašenko, ki svojim prebivalcem svetuje, da v boju proti virusu vsak dan spijejo 40 do 50 g vodke, pogosto uporabljajo savne in opravijo čim več dela, kar se da, na polju.

Prizor s petkove tekme beloruskega prvenstva med Torpedom in Belšino, na kateri so bila vrata stadiona odprta za gledalce. Foto: Reuters

Ronaldo in Messi kmalu v Belorusiji?

Aleksandr Hleb je v bogati karieri zaigral tudi v Barceloni, kjer ga je vodil Josep Guardiola. Foto: Reuters O tem, kako je v Belorusiji, je pred dnevi poročal tudi Aleksandr Hleb. ''V Belorusiji vlada takšno vzdušje, kot da nobenega ne skrbi, kaj bo s koronavirusom. Vedo, kaj se dogaja v Italiji ali Španiji, kjer je stanje zelo slabo. Pri nas pa oblast ocenjuje, da nevarnost ni tako resna, kot to sporočajo novice,'' je nedavno za angleški časnik The Sun povedal Hleb, najverjetneje najbolj znan beloruski nogometaš tega tisočletja, ki se je med tednom odločil za prekinitev pogodbe.

Nekdanji član Barcelone, Arsenala in Stuttgarta se je v pogovoru ua Otočane celo pošalil, da morda velika zvezdnika Cristiano Ronaldo in Lionel Messi, ki sta do nadaljnjega ostala brez treningov in tekem, razmišljata o tem, da bi zaigrala v beloruskem prvenstvu. V enem izmed redkih lig, ki v času pandemije koronavirusa poteka nemoteno. Podobno kot v Nikaragvi, Turkmenistanu, Burundiju in Mjanmarju.

Slovenec v Minsku: Težko bi rekel, da se občuti strah

Miha Goropevšek se je po igranju za celjski Šampion leta 2014 odpravil na Poljsko, kjer je najprej igral za drugoligaški klub Legionovia Legionowo, nato se je preselil v Ukrajino v Luck k Volynu, se vrnil na Poljsko k Olimpii Grudziadz, spet zaigral za Volyn, od letos pa je nogometaš Dinama iz Minska. Foto: Osebni arhiv V petek sta bili tako odigrani uvodni tekmi 2. kroga, danes pa bodo na sporedu še štiri. Ob 15. uri se bosta v mestnem obračunu udarila Minsk in Dinamo Minsk, tribune bodo odprte za vse, na tej tekmi pa bi lahko zaigral tudi slovenski legionar. To je Miha Goropevšek, ki je začel kariero pri celjskem Šampionu, zadnjo tekmo v Sloveniji odigral leta 2014, nato pa se odpravil v tujino. Igral je v Ukrajini in na Poljskem, januarja pa je sklenil pogodbo z Dinamom iz Minska. Kdo bi si takrat mislil, da bo izbral državo, ki je postala nogometni fenomen v obdobju pandemije koronavirusa, in njene tekme po novem prenašajo v številnih državah!

Takšne medijske pozornosti Belorusija ni imela še nikoli, tega se zaveda tudi 29-letni Savinjčan. ''Noro. V zadnjih dneh je veliko tujih televizijskih kanalov kupilo dovoljenje za prenos naših tekem. Gledanost bo verjetno na eni najvišjih točk v zgodovini. Upam, da bo to vplivalo tudi na motivacijo ekipe. Prijetno je, ko veš, da bo kar nekaj ljudi spremljalo tvojo tekmo,'' je iz Minska, kjer se nahaja z družino, sporočil edini slovenski nogometaš, ki še igra nogomet. In ki še redno trenira. Vsi ostali lahko na to do nadaljnjega pozabijo.

Navijači Dinama komaj čakajo na obračun z mestnim tekmecem Minskom:

🤯 Ну что, готовы навалить басов на главном стадионе страны? До #byClasico осталось ровно 5 дней! Спешите купить билеты - это будет круто!



👉🏻 Билеты на матч: https://t.co/LBIjTWQWqC

👉🏻 Абонементы на сезон: https://t.co/RVnLyIQ43y#fcdm1927 pic.twitter.com/DP3uFrEisb — ФК Динамо Минск (@FC_Dinamo_Minsk) March 4, 2020

Dinamo Minsk pa se, podobno kot preostali beloruski klubi, obnaša, kot da ni pretiranih ovir in deluje po starem. ''Težko bi rekel, da se v Belorusiji občuti strah zaradi koronavirusa. Vsekakor so ljudje bolj pazljivi, na javnih mestih se zadržuje manj ljudi, kot se jih je prej. Ni pa nikakršne panike, prav tako nimamo drugih omejitev, karanten in podobno. Upajmo, da tako tudi ostane,'' si želi, da ne bi občutil gorja, s katerim se soočajo njegovi stanovski kolegi po drugih evropskih državah.

Nihče od igralcev ni bil proti začetku prvenstva

Nekdanji branilec Šampiona živi v Minsku z ženo in hčerko. Foto: Osebni arhiv Podrobno spremlja situacijo v domovini. Slačilnico si deli še z nekaterimi tujci, ki so lahko tudi zaskrbljeni zaradi razpleta dogajanja v svojih državah. Igra tudi s Hrvatom, Srbom, Južnokorejcem. ''Vsekakor spremljamo situacije, ki so v naših državah. Pričakovali smo, da se naše prvenstvo sploh ne bo začelo (začelo se je prejšnji teden s tekmami prvega kroga, saj se igra v Belorusiji po ''sezonskem'' celoletnem koledarju). To je bilo manjše presenečenje. Vsi upamo, da se trenutna situacija čim prej konča.''

Na naše vprašanje, ali se je, kateri izmed nogometašev pritožil, da ne bi igral v takšnih razmerah, je odvrnil: ''Nihče od igralcev iz naše ekipe ni namignil na to, da bi bil proti začetku prvenstva. Nogomet je naše delo in zaslužek. Dokler nam to pogoji dopuščajo, bomo z veseljem igrali nogomet. Vsi vemo, kakšne posledice prinašajo prekinitve prvenstev. Verjamemo pa tudi, da nas bo zveza v primeru povečanega tveganja zaščitila. Zdravstvenih težav v klubu ni. Upam, da pri tem tudi ostane,'' je dejal nogometaš z Vranskega.

Prizor iz središča Minska, kjer še ne veljajo pravila o karanteni. Foto: Reuters

Z ženo in hčerko živi povsem normalno. Brez karantene ali omejenega gibanja, vsakodnevno normalno trenira nogomet. Povsem drugače, kot je v zadnjih tednih v njegovi domovini in še marsikaj drugje. ''Naš klubski pripravljalni center se nahaja izven mesta. Je izoliran, tako da lahko nemoteno treniramo in se pripravljamo na tekme brez prilagoditev in omejitev. Igralci se zavedamo situacije, tako da ni strahu. Med igralci tudi ni nekega vidnega distanciranja. Ob prihodu v trening center si vsi preventivno dezinficiramo roke,'' je še poudaril.

Kako je Dinamo prejšnji konec tedna izgubil dvoboj 1. kroga proti Ruhu iz Bresta (0:1)? Goropevšek ni kandidiral za srečanje, ker je na zadnji tekmi jesenskega dela v dresu Volina, vodilnega ukrajinskega drugoligaša, prejel rdeči karton.

Z rojaki, ki so v karantenah v Sloveniji, je v vsakodnevnem stiku. Tudi s prijatelji, ki vztrajajo v nogometu. ''Večina je presenečena, da lahko v Belorusiji še vedno nemoteno igramo, medtem ko morajo oni skrbeti za individualno pripravo, saj ekipe ne smejo trenirati skupaj,'' je potrdil, kako preživi veliko časa pred računalnikom, kjer je v stiku z rojaki.

O vrnitvi v Slovenijo ne razmišlja

O tem, kakšne so možnosti, da bi lahko v tem trenutku odpotoval v Slovenijo, ni preverjal. ''Tudi v primeru prekinitve prvenstva dvomim, da bi lahko odpotovali domov. Do poletja ne pričakujemo prostega termina, ki bi omogočil oddih. Verjetno bo več obiskov na obratni relaciji, iz Slovenije v Belorusijo,'' se nadeja, da se stanje umiri in da bodo lahko med evropskimi državami znova zaživele redne potniške linije.

Beloruskemu klubu se je pridružil v zimskem prestopnem roku:

Tako se ima v beloruskem glavnem mestu edini slovenski legionar v Belorusiji. V Sloveniji je nazadnje igral 13. maja 2014, ko je v drugi ligi doma s celjskim Šampionom visoko izgubil z Veržejem (0:3). Za goste so takrat igrali tudi Dino Hotić, Nino Kouter in Matjaž Kek mlajši, Hotić, občasni članski reprezentant Bosne in Hercegovine, pa se je tudi vpisal med strelce.

Nato se je Goropevšek odpravil v tujino. ''Po tistem nisem kaj preveč razmišljal o vrnitvi v Slovenijo. Vedno je bilo na mizi nekaj opcij iz različnih držav, na koncu pa je vedno prišlo do dogovora v tem delu Evrope. Januarja sem sklenil dogovor z Dinamom in podpisal enoletno pogodbo. O tem, da bi se vrnil domov in igral v Sloveniji, ne razmišljam. Tudi ni bilo konkretne ponudbe. Rad bi nadaljeval kariero v tujini,'' se je navadil legionarskega kruha, največ prijateljev pa je pridobil v Ukrajini, kjer je dve sezoni z Volinom iz Lucka igral tudi v najvišjem klubskem razredu.

Belorusko prvenstvo je v svetu v zadnjih dneh deležno takšne pozornosti, kot še nikoli. Foto: Reuters

Danes lahko debitira v prvi ligi še v Belorusiji, poslednji evropski nogometni trdnjavi, ki še ni klonila pred koronavirusom. Dvoboj se bo začel ob 15. uri, prenos pa ga bo ponesel v številne države. Ni kaj, tekme beloruskega prvenstva se niso še nikoli spremljale tako pozorno!