Navijač Dončića ogroža podvig Oblaka

V obdobju, ko nogomet miruje, največji zvezdniki pa ne morejo izkazovati svojih mojstrovin, so se v Španiji spomnili na možnost prav posebnega dosežka. Z njim se letos spogleduje Jan Oblak. Vratar Atletica bi lahko že petič zapored osvojil priznanje zamora in postavil nov rekord španskega prvenstva, a se je njegov podvig znašel v resni nevarnosti. Grozi mu, da ga na koncu prehiti Thibaut Courtois. Z Belgijcem ga povezuje kar nekaj skupnih točk, tudi navdušenje nad košarkarskim znanjem Luke Dončića.

Slovenski reprezentančni vratar Jan Oblak, eden največjih ljubljencev navijačev madridskega Atletica, podira mejnike zelo pogosto. Njegova statistika je tako imenitna, najbolj izstopa v rubriki tekem, na katerih zadrži mrežo nedotaknjeno, da se njegovo ime pogosto znajde na seznamu dobitnikov takšnih in drugačnih nagrad.

Pri katalonskem športnem dnevniku Mundo Deportivo so v času nogometnega mrtvila, ki je zaradi pandemije koronavirusa (z izjemo Belorusije) zavladalo evropskim zelenicam, izpostavili boj za priznanje zamora. Na Pirenejskem polotoku ga vsako leto prejme vratar španskega prvoligaša, ki je v sezoni branil vsaj na 28 izmed možnih 38 tekem v sezoni in prejel najmanjše število zadetkov.

Le Oblak in Valdes ter nihče drug

Victor Valdes je z Barcelono osvojil vse lovorike, kar jih je v klubskem nogometu sploh moč osvojiti. Foto: Reuters V zadnjih štirih sezonah je priznanje še vedno končalo v rokah Oblaka. Škofjeločan je s pomočjo obrambne vrste Atletica, ki se ji po vsaki slovesni podelitvi priznanj tudi ponižno zahvali in ji pripiše velike zasluge, že lep čas prejema tako malo zadetkov kot nobeden izmed njegovih stanovskih kolegov v la ligi.

Čeprav tekmuje z vrhunskimi vratarji, ki branijo za tako velike klube, kot sta npr. Real Madrid in Barcelona, je bil prav vsakič, odkar je v španskem prvenstvu na sezono branil vsaj 28-krat, nagrajen s prestižnim priznanjem. Piše zgodovino la lige, saj je edini v zgodovini poleg nekdanjega vratarja Barcelone Victorja Valdesa, ki je bil za najboljšega razglašen štirikrat zapored.

Katalonec, ki je končal kariero pred tremi leti, pa bi se lahko kaj kmalu poslovil od rekorda. Oblaku gre namreč imenitno tudi v tej sezoni, ki jo je prekinila pandemija koronavirusa in je njeno nadaljevanje pod velikim vprašajem. Po odpovedi evropskega prvenstva (prestavljen na poletje 2021) se ji ponuja možnost, da bi potekala vse do konca junija, a je vse skupaj zaradi izrednih razmer in številnih smrti v Španiji še v zraku. Če bi se resnično nadaljevala, bi se lahko Oblak spoprijel z zgodovinskim izzivom.

Oblak stopil v čevlje Belgijca

Jan Oblak in Thibaut Courtois sta bila tekmeca tudi v ligi prvakov, ko sta se srečala Atletico in Chelsea. Foto: Reuters Škofjeločan se spogleduje že s petim zaporednim priznanjem, kar bi bil dosežek brez primere. V tej sezoni je branil na 25 tekmah in prejel 21 zadetkov, kar je odlično povprečje (0,78 zadetka na tekmo). Na žalost slovenskega reprezentanta pa gre v tej sezoni še bolje velikemu tekmecu in dobremu znancu.

Ko se je Oblak leta 2014 iz Lizbone preselil v Madrid, ga je Atletico pripeljal kot naslednika Thibauta Courtoisa. Visoki Belgijec, leta 2018 izbran za najboljšega vratarja svetovnega prvenstva v Rusiji, se je moral takrat vrniti k Chelseaju v London, med vratnicama rdeče-belih pa ga je nasledil Slovenec. Courtois se je leta 2018 vrnil v špansko prestolnico, a ne k Atleticu, temveč Realu.

Zadnji dobitniki priznanja zamora:

Sezona Dobitnik priznanja Najbližji zasledovalec 2015/16 Jan Oblak (Atletico) 0,47* Claudio Bravo (Barcelona) 0,69 2016/17 Jan Oblak (Atletico) 0,72 Marc-Andre Ter Stegen (Barcelona) 0,92 2017/18 Jan Oblak (Atletico) 0,59 Marc-Andre Ter Stegen (Barcelona) 0,76 2018/19 Jan Oblak (Atletico) 0,73 Marc-Andre Ter Stegen (Barcelona) 0,91

* To je rekord španskih prvenstev, ki si ga Oblak deli z nekdanjim vratarjem Deportiva Franciscom Lianom iz sezone 1993/94. Oba sta branila na 38 tekmah in prejela zgolj 18 zadetkov.

Belgijski orjak, v višino meri 199 centimetrov, je bil najboljši vratar SP 2018 v Rusiji. Takrat je z rdečimi vragi osvojil tretje mesto. Foto: Reuters

V tej sezoni je Belgijec pri belih baletnikih v prvenstvu skoraj nepremagljiv. Prejel je zgolj 16 zadetkov, a je za razliko od Oblaka tudi branil na manjšem številu tekem (24). Na srečanje tako prejema 0,67 gola in je v tem trenutku prvi favorit za osvojitev zamore. Če se bo prvenstvo nadaljevalo in bosta tako Oblak kot Courtois zbrala potrebnih 28 nastopov v sezoni, bo Belgijec, če bo zadržal formo iz prejšnjih mesecev, v prednosti. Tako bi lahko prekinil niz, s pomočjo katerega se je nekdanji vratar ljubljanske Olimpije povzpel med najboljše vratarje na svetu.

Boj za evropsko krono in peto priznanje zamora

Oblak je navdušil svetovno nogometno javnost s predstavo na Anfieldu, ko je proti Liverpoolu zbral kar devet obramb. Foto: Reuters Oblak je v tej sezoni z madridskim Atleticom zaostal za vrhom španskega prvenstva. Zaostanek za vodilno Barcelono je velik (13 točk), močno se je oddaljil tudi Real Madrid (+11). Los Colchoneros so šele na šestem mestu, tako da se v tem trenutku, če bi se prvenstvo končalo že zdaj, sploh ne bi uvrstili v ligo prvakov. Ravno tam, kjer se jim v tej sezoni ponuja še zadnja možnost za osvojitev lovorike. Uvrstili so se med najboljših osem v ligi prvakov in v osmini finala po napeti drami na Anfieldu spravili v solze evropskega prvaka Liverpool.

Boj za evropsko krono tako ostaja prvi Oblakov klubski cilj v tej sezoni, hkrati pa si bo prizadeval, da bi postal še prvi vratar, ki bi priznanje zamora v la ligi, slednjega podeljuje španski športni dnevnik Marca, prejel kar petkrat!

Kdo je bil Ricardo Zamora? Ricardo Zamora spada med najboljše evropske vratarje vseh časov. Foto: Guliver/Getty Images Nagrada zamora je poimenovana po nekdanjem španskem vratarju Ricardu Zamori Martinezu. Rodil se je 14. februarja 1901 v Barceloni. Največ sezon je branil za Espanyol, kjer je tako navduševal, da si je prislužil ''božanski'' vzdevek ''El Divino''. Leta 1920 je bil s Španijo olimpijski prvak. Največje klubske uspehe je dosegal z največjima španskima kluboma. Z Barcelono je osvojil pet lovorik, a se takrat še ni igralo špansko prvenstvo, ampak le pokalno tekmovanje. Pozneje se je pridružil Realu, ki je postal nogometni velikan šele po njegovem prihodu. Z njegovo pomočjo je madridski klub tudi osvojil prvi naslov španskega prvenstva (1932). Med špansko državljansko vojno se je zapletel v več sporov. Po enem izmed njih so ga celo zaprli, a ga je general Franco po moledovanju iz tujine le izpustil. Kariero je končal v Franciji (Nice), saj se takrat v Španiji zaradi vojnih razmer ni igral nogomet. Nogometno pot je nadaljeval kot trener. Bil je tudi trener madridskega Atletica, s katerim je postal dvakrat prvak, opravljal je tudi vlogo selektorja Španije, trenersko pot pa končal leta 1961 pri klubu, kjer je tudi začel člansko kariero. Pri Espanyolu. Umrl je leta 1978, še danes pa spada med najboljše evropske vratarje vseh časov.

Courtois izbral Dončića

Če se bo prvenstvo nadaljevalo, čaka Oblaka zahtevna naloga. Poskušal bo prehiteti leto dni starejšega Belgijca, s katerim ga ne druži le bogato znanje nogometnega vratarja, ampak tudi ljubezen do košarke. Oblak jo obožuje. Njegova sestra Teja je ena najboljših slovenskih košarkaric, v Madridu pa se je pred leti veliko družil z rojakom Luko Dončićem, danes enim izmed najbolj priljubljenih košarkarjev na svetu. Zvezdnika Dallas Mavericks pa zelo spoštuje tudi Courtois. Dokazano.

Srečanje Hazarda in Dončića v Dallasu:

Ko so pri Marci v času karanten opravili intervju s prvim vratarjem belih baletnikov, je na vprašanje, kateri je njegov najljubši igralec v ligi NBA, odgovoril prav Luka Dončić. Izpostavil je košarkarja, ki je pustil ogromen delež pri Realu in se zaradi tega še bolj prikupil vsem članom velike športne družine klubskega velikana v Madridu. O tem dovolj zgovorno priča tudi nedavni obisk Edna Hazarda, trenutno poškodovanega belgijskega nogometnega asa, ki je opravil operacijo v Dallasu in se z navdušenjem srečal z 21-letnim Slovencem.