To pa je priznanje in pol: izbrali so Luko Dončića

Slovenskega košarkarskega asa Luko Dončića je doletela nova čast. Evroliga ga je kot tretjega izbrala v ekipo najboljših desetih igralcev zadnjega desetletja (2010–2020). Pred tem so v ekipo desetletja pri evroligi imenovali le Španca Juana Carlosa Navarra in Američana Kyla Hinesa.

Dončića, nekdanjega člana Real Madrida, zdaj pa zvezdnika Dallasa v severnoameriški ligi NBA, so najprej uvrstili med 50 nominirancev, nato pa so o desetih igralcih odločali navijači, novinarji ter kapetani in trenerji 18 ekip evrolige.

Vsak sklop glasovalcev je prispeval 25 odstotkov vseh točk. Po glasovanju navijačev je bil slovenski as na sedmem mestu. "Noben igralec ni dosegel toliko v tako kratkem času. Dončić je dominiral kot le malokdo do zdaj. Njegova povprečna ocena indeksa uspešnosti za sezono 2017/18 je bil 21,6, kar je deseti najboljši rezultat v zgodovini. Ko mu je to uspelo, je imel le 18 let," so svojo odločitev obrazložili pri Evroligi.

"Vsi me sprašujejo, ali čutim pritisk, vendar jim odgovarjam, da je to le igra. To je samo košarka. Rad jo igram. Obožujem šport in ko delaš, kar imaš rad, ni pritiska," je pred začetkom sezone povedal za EuroLeague.net Dončić.

Evropski prvak s Slovenijo leta 2017 je v Real odšel s 13 leti, pet let pozneje je z njim postal tudi evropski prvak. Takrat so ga razglasili za najkoristnejšega igralca (MVP) evrolige, to je postal kot najmlajši igralec vseh časov.

