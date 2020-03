Ameriško priznanje: Luka Dončić med elito

Kot bi se žoga po njegovi 28. točki na tekmi proti Denverju pred dvanajstimi dnevi odkotalila v zaprašen kot in tam ostala. Liga NBA, tako kot glavnina športnih tekmovanj, miruje. Ni jasno, koliko časa še, zanesljivo pa kar nekaj. Vse je v "rokah" nadaljnjih dogodkov v boju proti koronavirusu. Glavnino ameriških zveznih držav osrednji izziv šele čaka, zato ne presenečajo napovedi o tem, da bi se lahko košarkarji v dvorane vrnili šele junija in sezono nato potegnili globoko v poletje. Do takrat pa … Karantena. Individualna telesna vadba. Luka Dončić ni izjema.

Na visokem četrtem mestu

Tekmovalni vakuum so pri ameriški televizijski mreži ESPN izkoristili za simulacijo glasovanja za najkoristnejšega košarkarja rednega dela lige. V projekt so povabili 70 medijev, ki redno spremljajo najmočnejšo ligo na svetu. Vsak glasovalec je moral glasove razdeliti med pet košarkarjev, za katere meni, da so bili najboljši. Končna lestvica je nov dokaz spoštljivega statusa, ki ga v domovini košarke uživa 21-letni Ljubljančan. Delni MVP je namreč postal Giannis Antetokounmpo. Sledita mu tradicionalna zvezdnika LeBron James in James Harden. Že na četrtem mestu pa je Dončić.

Pred številnimi zvezdniki

Le enajst od 70 novinarjev Dončića ne vidi med najboljšimi petimi. Mimogrede, le Antetokounmpo in James sta bila na glasovnicah vseh, prvi v kar 85 odstotkih na prvem mestu. Glasovi za Dončića pa so se dokaj enakomerno razporedili med tretjim in petim mestom. Posledično so na lestvici, ki jo gre razumeti kot ogrodje pravega glasovanja ob koncu sezone, za njim zaostali tudi Kawhi Leonard, Anthony Daves, Chris Paul, Nikola Jokić … In Bradley Beal, zadnji od dvanajsterice, ki je dobila vsaj en glas.

Izjemna sezona

Če je torej lani Luka navduševal kot nesporni novinec leta, je zdaj povsem legitimni udeleženec boja za mesto v prvi peterki lige. Tudi njegova napredek in statistika pričata o zvezdniškem položaju. Slovenski reprezentant, ki je sicer zadnjo tekmo za izbrano vrsto odigral 17. 9. 2017, je trenutno šesti strelec (28,7), četrti asistent (8,7) in 19. skakalec lige (9,3). Za nameček je vodja ekipe, ki odločno koraka v končnico. Upati gre le, da mu bo dano delo v drugi sezoni tudi dokončati.