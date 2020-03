Dobrodelni Luka Dončić vrača teksaški skupnosti

"Hvala našim izjemnim zdravstvenim delavcem. V skrbi za ostale žrtvujejo veliko in v čast mi je, da lahko pomagam," je ob človekoljubni potezi povedal slovenski košarkarski biser. Skupaj z lastnikom Dallas Mavericks, milijarderjem Markom Cubanom, ter s svojim poškodovanim soigralcem Dwightom Powellom – ta ni igral vse od 21. januarja, ko je na tekmi z LA Clippers staknil poškodbo Ahilove tetive – je Medicinskemu centru Southwestrn in bolnišnici Parkland, ki delujeta v sklopu Teksaške univerze podaril pol milijona ameriških dolarjev, ki jih bo ta porabila za zagotavljanje varstva otrok svojih zaposlenih, ki so na prvi bojni črti vojne s Covid 19.

Latnik kluba Mark Cuban je razložil. "Ne moremo se dovolj zahvaliti našim zdravstvenim delavcem, ki zdravje pacientov postavljajo pred svoje. Hvaležen sem tudi Luki in Dwightu, mojima partnerjema pri pomoči ljudem, ki delajo vse, kar lahko, da bi naša skupnost ostala zdrava."

"Globoko hvaležni smo celotni organizaciji Dallas Mavericks, še posebej pa Marku, Luki in Dwightu za njihovo neverjetno darežljivost pri zagotavljanju sredstev v teh izrednih razmerah. To bo nekoliko razbremenilo naše številne medicinske sestre, zdravnike, laboratorijske tehnike in druge, ki v teh dneh brez prestanka rešujejo posledice pandemije. S podporo našemu oddelku za varstvo otrok bomo imeli eno skrb manj," pa se je donacije razveselil direktor bolnišnice Daniel K. Podolsky.

