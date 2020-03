Dobrodelni projekt Čeferinovega prijatelja, o katerem se premalo govori

V obdobju, ko je pandemija koronavirusa zamrznila nogometno dogajanje, bomo vrzel, ki je nastala ob tem, poskušali zapolniti z zanimivimi zgodbami , ki jih piše nogometni svet. Pred vami je druga izmed njih.

"To priložnost bi rad izkoristil za zelo pomembno sporočilo. Nagrada, ki sem jo dobil, je individualna. Takšnih nagrad ne razumem najbolje, a sem tukaj zato, ker predstavljam številne ljudi. Ljudi, ki smo na dobri strani življenja in živimo sijajno, a nogomet nismo samo mi, ampak še številni drugi. Zato sem ponosen na to, da se pridružujem družini organizacije Common Goal (skupni cilj, op. p.)," je septembra lani na odru slovite milanske Scale ob svečani prireditvi Fife ob podelitvi nagrad najboljšim v letu 2019 (The Best) povedal Jürgen Klopp.

Nesporni zmagovalec v kategoriji trener leta, ki je z Liverpoolom štiri mesece pred tem osvojil naslov evropskega prvaka in je občinstvo nagovarjal kot trener kluba, ki je poskrbel za sijajen začetek nove sezone angleške premier lige, najbogatejšega nacionalnega tekmovanja na svetu. Šest tekem in šest zmag.

Jürgen Klopp, najboljši nogometni trener lanskega leta, je na podelitvi nagradi Fife septembra lani pristopil k Common Goal in projetku z govorom ob prevzemu nagrade naredil veliko reklamo. Foto: Reuters

Nemec je kot vodja brez dvoma najboljše nogometne ekipe na svetu ta hip nagovarjal nogometno družino, v kateri so poleg številnih pomembnežev iz nogometnega, poslovnega, zabavnega in tudi političnega sveta, ki so stali pred njim, še številni drugi. Ne samo na desetine milijonov tistih, ki so si gala prireditev ogledali prek televizijskih zaslonov, ampak tudi vsi preostali, ki spremljajo ali pa živijo nogomet.

Med njimi seveda takšni, ki vozijo najdragocenejše avtomobile in jedo suši na terasah najprestižnejših hotelov, kot tudi tisti, ki pod njimi brskajo po smeteh. Takšni, ki vseskozi obiskujejo največje štadione na svetu in lahko z enim klicem poskrbijo, da se naslednji dan na njihovi steni znajde podpisan dres katerekoli nogometne zvezde, kot tudi tisti, ki na obrabljeno belo majico s flomastrom napišejo številko 10 in "Messi".

Foto: Reuters

Tako največji nogometni klubi, med katerimi je najbogatejših 20 po ocenah strokovnjakov v povprečju vrednih 1,5 milijarde evrov, kot tudi klubi, ki se z več kot kompletom nekaj let starih dresov, najeto garderobo in petimi žogami ne morejo pohvaliti.

Uefa, ki na leto v povprečju obrne več kot tri milijarde evrov, pa tudi nekatere najmanjše nogometne zveze, katerih letni proračun se giblje okoli cene katere izmed cenejših ročnih ur iz kolekcije brazilskega superzvezdnika Neymarja.

Skratka, nogometna industrija raste iz leta v leto. Prepad med bogatimi in revnimi pa prav tako.

Juan Mata in njegov dolg zapis, s katerim se je vse začelo

"Danes začenjam zgodbo, ki bo, upam, vsaj malo spremenila svet na bolje. Če bomo naredili majhen korak, bo to že veliko. Upam, da mi bodo nogometaši in preostali akterji nogometnega sveta pomagali, a preden vam povem o tem projektu, naj vam najprej predstavim, kaj mi nogomet pomeni," je na spletni strani The Players Tribune 4. avgusta 2017 v uvodu zapisal nekdanji nogometaš Valencie in Chelseaja, takrat in zdaj pa član Manchester Uniteda, Juan Mata in se v res dolgem zapisu sprehodil skozi svojo nogometno popotovanje. Najdlje se je ustavil pri letu 2012, Bayernu in münchenskem večeru, ko je s Chelseajem osvojil naslov evropskega prvaka.

Španec je s projektom začel avgusta 2017 z zapisom na spletni platformi The Players Tribune, na kateri se oglašajo številni znani športniki in športnice. Foto: Reuters

"Kot nogometaši služimo neverjetne, nespodobne vsote. Živimo v mehurčku. V nogometnih okvirih prejemam normalno plačo, ampak v primerjavi z 99,9 odstotka Španije in vsega sveta je moja plača neokusno visoka," je nadaljeval španski reprezentant, ki je s furijo leta 2010 v Johannesburgu osvojil naslov svetovnega in v kijevskem finalu evropskega prvenstva dve leti pozneje pri zmagi Špancev nad Italijo s 4:0 tudi zadel.

"Razmišljal sem o vsem, kar mi je dal nogomet, in o tem, kaj želim, da ostane za mano. Vem, kako veliko srečo sem imel, da živim svoje sanje. Dobro se zavedam tudi tega, da je malo takšnih, kot sem jaz. Čeprav sem že prej sodeloval pri različnih dobrodelnih akcijah, sem vedno vedel, da hočem nekaj več. Želim poskrbeti, da bodo tudi preostali otroci imeli takšne možnosti, kot sem jih imel jaz," je proti koncu zapisa k bistvu prešel eden od redkih vrhunskih nogometašev, ki ima visoko izobrazbo in univerzitetno diplomo. No, kar dve. Na univerzi v Madridu je doštudiral trženje in športno znanost.

S Fernandom Torresom se je pri Chelseaju leta 2012 veselila naslova evropskega klubskega prvaka. Dober mesec pozneje sta evropska prvaka postala še s Španijo. Foto: Reuters

"Od danes bom odstotek svoje plače namenil projektu pod okriljem nevladne organizacije Streetfootballworld, ki podpira nogometne dobrodelne organizacije po vsem svetu. To je le majhna gesta, ki pa lahko, če bo zakrožila po svetu, spremeni marsikaj. Vse člane nogometne družine prosim, da se mi pridružijo. Skupaj lahko naredimo ogromno in poskrbimo, da bo nogometna družina postala boljša, kot je. Sem začetnik tega projekta, a v njem nočem biti sam," je še zapisal nogometni zvezdnik, ki pri Manchester Unitedu, katerega član je danes, na leto služi več kot sedem milijonov evrov, in zagnal projekt Common Goal.

Idejo je španski zvezdnik dobil ob obisku Indije in revščini, ki jo je tam videl, in je precej enostavna. Vsak član nogometne industrije vsaj odstotek svoje plače nameni v dobrodelne namene.

S kar 3,5 milijarde navijačev je nogomet eden od največjih družbenih fenomenov, a le redki imajo v rokah orodje, s katerim bi lahko kaj spremenili. Common Goal naj bi za to poskrbel in med seboj povezal nogometaše, trenerje, klube, nogometne organizacije, podjetja, seveda tudi navijače …

Koliko znaša odstotek plač najbolje plačanih na svetu?

Lionel Messi. Foto: Reuters



Največji nogometni zaslužkar na svetu je zvezdnik Barcelone, Argentinec Lionel Messi, ki na leto v žep pospravi 112,3 milijona evrov. Odstotek tega zneska je 1.230.000 evrov.



Drugi je seveda kdo drug kot Portugalec iz Juventusa Cristiano Ronaldo, ki zasluži 96,4 milijona evrov na leto. Odstotek njegovega letnega zaslužka znaša 964.000 evrov.



Slabe štiri milijone evrov manj zasluži Brazilec v vrstah PSG Neymar, in sicer 92,8 milijona evrov (odstotek je 928.000 evrov).



Na četrtem mestu z 29,2 milijona evrov letnega zaslužka precej zaostaja Francoz iz vrst Manchester Uniteda Paul Pogba. Odstotek njegovega zaslužka znaša 290.000 evrov



Peti je Španec Andres Iniesta, ki je po 16 letih igranja v Barceloni našel dobro plačano službo pri japonskemu Vissel Kobeju, in na leto zasluži 28,7 milijona evrov (odstotek je 287.000 evrov).



Na šestem mestu je bil takrat še član Manchester Uniteda, danes pa nogometaš milanskega Interja Alexis Sanchez. Čilenec naj bi v letu pred tem zaslužil 27,2 milijona evrov (odstotek je 272.000 evrov).



Cristiano Ronaldo Foto: Reuters Kylian Mbappe, ki je v sezoni 2018/19 zaslužil le 100 tisoč evrov manj, 27,1 milijona evrov. Odstotek njegovega letnega zaslužka znaša 271.000 evrov.



Na osmem mestu omenjene lestvice se je znašel nemški zvezdnik londonskega Arsenala Mesut Özil, ki naj bi na leto zaslužil 26,7 milijona evrov (odstotek tega zneska je seveda 261.000 evrov).



Deveti je nekdanji brazilski zvezdnik Chelseaja, ki se je v želji po še boljšem zaslužku pred časom preselil na Kitajsko. Oscar, ki pri SIPG iz Šanghaja ob še nekaj manjših sponzorskih pogodbah zasluži 25,6 milijona evrov. Odstotek tega znaša 256.000 evrov.



Najboljšo deseterico zaokrožuje še en svetovni prvak s Francijo, Antoine Griezmann, takrat še član Atletico Madrida, ki je v letu pred tem zaslužil 24,5 milijona evrov (odstotek tega je kajpak 245.000 evrov). Danes, ko je član Barcelone, je njegov zaslužek še višji.



Če bi vseh deset največjih zaslužkarjev med nogometaši skupaj namenilo odstotek svojega letnega zaslužka, bi skupaj zbrali 5.004.000 evrov.



Na seznamu družine Common Goal ne boste našli nobenega od njih.

Predsednik Uefe Aleksander Čeferin je postal prvi nogometni funkcionar, ki se je pridružil akciji. Foto: Reuters

Aleksander Čeferin se je pridružil med prvimi

Med prvimi se je projektu novembra 2017 priključil Aleksander Čeferin. "Trdno verjamem, da je nogomet sila, ki lahko spreminja svet. Juan Mata in njegov projekt sta lahko zgled, saj nogometaši z nogometom dobivajo zelo veliko. Na tak način lahko del tega skupnosti tudi vrnejo. Pozivam vse v naši nogometni družini, igralce, trenerje, funkcionarje, tudi lige, da se pridružijo. S pomočjo in donacijo lahko pokažemo, da nam je mar," je takrat povedal predsednik Uefe, sploh prvi funkcionar, ki se je pridružil dobrodelni akciji svojega nogometnega prijatelja.

Poleg delčka plače, ki ga je organizaciji namenil, je ekipi Common Goala podaril tudi denar, ki ga je s svojo ekipo, v kateri so bili Alessandro del Piero, Marco Materazzi, Gaizka Mendieta, Dimitar Berbatov, Robbie Keane in še nekateri legendarni nogometaši, nabral na dobrodelni tekmi v Biljah leta 2018.

Foto: Reuters

Družina, ki šteje 257 članov. Dva sta iz Slovenije.

Član družine Common Goal je od znanih nogometašev med prvimi postal takrat branilec münchenskega Bayerna, zdaj pa spet Borussie Dortmund, Mats Hummels. Kmalu se je pridružil tudi njegov takratni soigralec Serge Gnabry.

Veliko reklamo sta projektu naredili najbolj opevani nogometašici zadnjih let, Američanki Megan Rapinoe in Alex Morgan. Na pomoč je priskočil tudi eden najboljših branilcev na svetu, Italijan Giorgio Chiellini. Zraven je še Danec, ki je leta 2016 Leicester Cityju pomagal do nogometnega čudeža stoletja, Kasper Schmeichel. Pa mladi trener RB Leipziga Julian Nagelsmann.

Potem se seznam znanih nogometnih imen počasi konča. Od klubov med sodelujočimi ne boste našli Barcelone, Real Madrida, PSG, Manchester Uniteda, Chelseaja in preostalih evropskih velikanov. Je pa k projektu kot prvi klub pristopil danski Nordsjaelland.

Dominika Čonč je edina od slovenskih nogometašev in nogometašic, ki je pristopila k družini Common Goal. Foto: Mario Horvat/Sportida

Slovenci imamo ob Čeferinu samo še enega člana. No, pravzaprav članico. Dominiko Čonč. "Nogomet je ekipni šport. Tudi pri tem projektu lahko zgradimo močno ekipo, dosežemo velike stvari in pomagamo mnogim ljudem," je, ko je pristopila k projektu, povedala slovenska nogometašica ženske ekipe slovitega AC Milana.

Za zdaj družina Common Goal šteje vsega 257 ljudi.

Klopp, če se vrnemo na začetek, je na projekt glasno opozoril v najbolj primernem trenutku in na najbolj primernem mestu. Na prestižni prireditvi, obdan s svetovno nogometno smetano. In zadel v polno. Spletna stran organizacije Common Goal se je namreč po njegovem nekajminutnem govoru zaradi navala obiskovalcev sesula. A glede na to, da pri projektu pogrešamo številna znana imena svetovnega nogometa, se zdi, da je bilo navdušenje le začasno.

Morda zaradi tega, ker se o njem premalo govori. Tudi zato smo tej res plemeniti ideji nekaj prostora tokrat namenili mi ...

Kaj so o projektu povedali nekateri njegovi člani?

Mats Hummels Foto: Reuters Giorgio Chiellini (nogometaš Juventusa):

"Nogometaši vedno nastopamo kot ekipa. Individualno ne moremo zmagovati, kot ekipa pa lahko. Sami ne bomo mogli spremeniti sveta, s skupnimi močmi pa lahko postorimo marsikaj."



Serge Gnabry (nogometaš Bayerna Münchna):

"Ponosen sem na korenine iz Slonokoščene obale in dobro vem, koliko nogomet ljudem, ki živijo tam, pomeni. Ideja o tem, da bi lahko nogomet uporabili kot pripomoček za spremembe na bolje, od katerih bi imeli kaj tudi navadni ljudje, se mi zdi sijajna in navdihujoča."



Mats Hummels (nogometaš Borussie Dortmund):

"Denar, ki narašča v nogometu, bi morali uporabiti v druge namene. Narediti bi morali več. Všeč mi je ideja tega projekta. Odstotek za nas ne pomeni veliko, a lahko spremeni ogromno. Vesel sem, da lahko pomagam graditi most med nogometom in družbo."



Megan Rapinoe Foto: Reuters Alex Morgan (ameriška nogometašica):

"Nogometašice se velikokrat pritožujemo, da smo neenakopravne v odnosu do nogometašev in zahtevamo več. Zato je prav, da zdaj kot ženske nastopimo tudi pri tem projektu in skušamo stvari spremeniti na bolje."



Julian Nagelsmann (trener RB Leipziga):

"Že nekaj časa iščem pot, kako bi pomagal družbi. Prepričan sem, da ji lahko, če združimo moči, uspemo na tak način."



Megan Rapinoe (ameriška nogometašica):

"Koncept mi je všeč. Le en odstotek tega, kolikor zaslužiš, ni veliko, lahko pa spremeni ogromno. Skupaj lahko poskrbimo za veliko spremembo na bolje."



Kasper Schmeichel (nogometaš Leicester Citya):

"Odkar sem začel igrati nogomet, je bilo vedno v ospredju ekipno delo. Le to te lahko pripelje do cilja. Biti del Common Goala, pomeni biti del drugačne ekipe, v kateri se lahko vpliv z nogometnega igrišča prenese tudi na druge, pomembnejše stvari in prinese spremembe." (nogometaš Juventusa):"Nogometaši vedno nastopamo kot ekipa. Individualno ne moremo zmagovati, kot ekipa pa lahko. Sami ne bomo mogli spremeniti sveta, s skupnimi močmi pa lahko postorimo marsikaj."(nogometaš Bayerna Münchna):"Ponosen sem na korenine iz Slonokoščene obale in dobro vem, koliko nogomet ljudem, ki živijo tam, pomeni. Ideja o tem, da bi lahko nogomet uporabili kot pripomoček za spremembe na bolje, od katerih bi imeli kaj tudi navadni ljudje, se mi zdi sijajna in navdihujoča."(nogometaš Borussie Dortmund):"Denar, ki narašča v nogometu, bi morali uporabiti v druge namene. Narediti bi morali več. Všeč mi je ideja tega projekta. Odstotek za nas ne pomeni veliko, a lahko spremeni ogromno. Vesel sem, da lahko pomagam graditi most med nogometom in družbo."(ameriška nogometašica):"Nogometašice se velikokrat pritožujemo, da smo neenakopravne v odnosu do nogometašev in zahtevamo več. Zato je prav, da zdaj kot ženske nastopimo tudi pri tem projektu in skušamo stvari spremeniti na bolje."(trener RB Leipziga):"Že nekaj časa iščem pot, kako bi pomagal družbi. Prepričan sem, da ji lahko, če združimo moči, uspemo na tak način."(ameriška nogometašica):"Koncept mi je všeč. Le en odstotek tega, kolikor zaslužiš, ni veliko, lahko pa spremeni ogromno. Skupaj lahko poskrbimo za veliko spremembo na bolje."(nogometaš Leicester Citya):"Odkar sem začel igrati nogomet, je bilo vedno v ospredju ekipno delo. Le to te lahko pripelje do cilja. Biti del Common Goala, pomeni biti del drugačne ekipe, v kateri se lahko vpliv z nogometnega igrišča prenese tudi na druge, pomembnejše stvari in prinese spremembe."

