Čeferin omogočil spektakel vseh spektaklov, ki se mu je priklonila še mati narava #foto

Predsednik Evropske nogometne zveze (Uefa) Aleksander Čeferin je imel pomembne prste vmes pri novačenju legendarnih nogometašev, ki so v soboto sodelovali na spektaklu v Biljah. "Vsi so se odzvali takoj, lahko bi jih dobil še 15, če bi imeli drugačen dogodek,'' je zaupal po dogodku, o katerem se bo še dolgo razpredalo v superlativih, saj na sončni strani Alp še ni zaigralo skupaj toliko velemojstrov svetovnega nogometa.

Predsednik Evropske nogometne zveze (Uefa) Aleksander Čeferin je imel pomembne prste vmes pri novačenju legendarnih nogometašev, ki so v soboto sodelovali na spektaklu v Biljah. "Vsi so se odzvali takoj, lahko bi jih dobil še 15, če bi imeli drugačen dogodek,'' je zaupal po dogodku, o katerem se bo še dolgo razpredalo v superlativih, saj na sončni strani Alp še ni zaigralo skupaj toliko velemojstrov svetovnega nogometa. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Tradicionalna ekshibicijska tekma s človekoljubno noto v Biljah je v soboto postregla s tako zvezdniško nogometno zasedbo, kot je športna Slovenija ne pomni. Prireditelji so s pomočjo predsednika Evropske nogometne zveze (Uefa) Aleksandra Čeferin, tudi strelca prvega zadetka na revijalni tekmi, na Primorsko privabili kopico legend svetovnega in slovenskega nogometa, dvoboj med rdečimi in modrimi pa se je končal s 6:1. Izkupiček dogodka in dražbe bo šel Zavodu Vozim in fundaciji Common Goal.

Kdo je nastopil v Biljah? Ekipa Equal Game: Aleksander Čeferin, Luis Figo (Por), Radenko Mijatović, Nemanja Vidić (Srb), Frank de Boer (Niz), Ricardo Carvalho (Por), Pierre Van Hooijdonk (Niz), Bernardo Corradi (Ita), Miran Pavlin, Matej Mavrič Rožič, Milivoje Novaković, Sašo Udovič, Milenko Ačimović, Primož Gliha, Marinko Galić, Sandi Valentinčič, Antonios Nikopolidis (Grč). Ekipa Common Goal: Borut Pahor, Alessandro del Piero (Ita), Marco Materazzi (Ita), Nuno Gomes (Por), Salvatore Schillaci (Ita), Paulo Ferreira (Por), Gaizka Mendieta (Špa), Dimitar Berbatov (Bol), Robbie Keane (Irs), Mladen Dabanović, Amir Karić, Andrej Komac, Dejan Stanković (Srb), Miran Srebrnič, Tonči Žlogar, Milan Osterc, Matjaž Nemec, Džoni Novak.

Med udeleženci je izstopal Luis Figo, nekdanji zvezdnik portugalske izbrane vrste, Barcelone, madridskega Reala in milanskega Interja. V zadnjem času je tesni sodelavec predsednika Uefe Čeferina, s katerim skuša evropskemu nogometu pomagati do dviga kakovosti in lepšega jutri. Obiska slavnega Portugalca so se razveselili zlasti najmlajši. Foto: Urban Urbanc/Sportida

V kraju, ki leži v neposredni bližini Nove Gorice, v soboto ni manjkalo predsednikov. Slovenski predstavnik Borut Pahor, velik ljubitelj športa, si je ponovno nadel vratarski dres. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Ni se ustrašil izziva. Pred srečanjem se je "predsedniško" pozdravil z Aleksandrom Čeferinom, usoda pa je poskrbela, da je znani grosupeljski odvetnik, od leta 2016 najbolj vpliven mož evropskega nogometa, prvi zatresel njegovo mrežo. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Pred spektaklom je sledil trenutek za spominsko fotografijo vseh udeležencev dvoboja. Pomerili sta se ekipi Equal Game (v rdečih) in Common Goal (v modrih dresih). Rdeči so na koncu prepričljivo zmagali s 6:1, modri pa kar tekmovali v tem, kdo bo zapravil več priložnosti. Nad uspešno izvedbo tekme in dejstvom, da je na koncu tudi vreme sodelovalo - v Biljah se je kljub slabemu vremenu še nekaj ur pred tekmo v poznem popoldanskem času pokazalo tudi sonce -, je na koncu bil zadovoljen Čeferin. "Tekma je pokazala, da če vložimo vsi skupaj toliko pozitivne energije v eno zgodbo, potem se ti tudi vreme vklopi." Foto: Urban Urbanc/Sportida

Kako je padel prvi gol? Miran Pavlin je mojstrsko zaposlil Čeferina, ta je bil hitrejši od Džonija Novaka, nato pa spretno premagal Pahorja. Pozneje je strelec prvega zadetka zaupal, da je bila podaja Pavlina tako imenitna, kot da bi mu podal z roko. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Veselje Čeferina in Figa po prvem zadetku, ki mu je na štadionu, kjer se v tej sezoni igrajo drugoligaške tekme, zaploskalo okrog štiri tisoč ljubiteljev nogometa in dobrodelnih športnih dogodkov. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Luis Figo je z nekaterimi potezami spomnil na čase, ko je spadal med najboljše na svetu. Leta 2000 je prejel zlato žogo. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Glavni sodnik srečanja je bil Damir Skomina, eden najboljših evropskih nogometnih delivcev pravice. Pomagala sta mu Ljubomir Moravac, ki je leta 2016 v hudi prometni nesreči v Mariboru izgubil levo roko, v zadnjem času pa se navdušuje nad vlogo nogometnega sodnika, in mednarodna sodnica Aleksanda Česen. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Rdeči so prvi polčas dobili z 2:0. Najprej je zadel v polno Aleksander Čeferin, nato je vodstvo povišal nekdanji slovenski reprezentant Sandi Valentinčič, ki odlično pozna štadion, saj je trener drugoligaškega kluba Bilje. Na dobrodelni tekmi, na kateri je nosil rdeči dres, ga je vodil Portugalec Andre Villas-Boas. V karieri je vodil tako velike klube kot so Porto, Chelsea, Tottenham in Zenit. Njegov varovanec je bil tudi predsednik Nogometne zveze Slovenije Radenko MIjatović. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Modri, ki jih je vodil aktualni selektor slovenske izbrane vrste Tomaž Kavčič, so v prvem polčasu zapravili številne zrele priložnosti. Bili so nevarnejši, a niso znali zatresi mreže tekmeca. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Modre je spravljal v obup nekdanji evropski prvak, grški vratar Antonios Nikopolidis. Pri 47 letih še zdaleč ni izgubil vrlin, s katerimi je leta 2004 pomagal rojakom do zgodovinskega podviga, zmage na Euru 2004 na Portugalskem, Foto: Urban Urbanc/Sportida

Premagati ni mogel niti Irec Robbie Keane, ki je imel pred tekmo težave z mišico, a si je tako želel nastopiti na dogodku, da je pred srečanjem posegel po protibolečinskih sredstvih. Foto: Urban Urbanc/Sportida

V drugem polčasu je požrtvovalnega Boruta Pahorja, ki si je nekoliko poškodoval koleno, med vratnicami modrih zamenjal nekdanji reprezentančni čuvaj mreže Mladen Dabanović. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Milivoje Novaković, ki je lani končal veličastno kariero, je dvakrat premagal Dabanovića, prednost rdečih pa je krepko zrasla. Med strelce sta se vpisala tudi Portugalec Luis Figo in Nizozemec Pierre Van Hooijdonk. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Za častni zadetek modrih je poskrbel Alessandro del Piero, ikona torinskega Juventusa in italijanskega nogometa, katerega je v Biljah pričakal bučen aplavz. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Med strelce za modre se je vpisal tudi Salvatore Toto Schillaci, najboljši strelec SP 1990, a je bil njegov zadetek zaradi nedovoljenega položaja razveljavljen. Nad Italijanom je lep čas dvoboja bedel nekdanji srbski reprezentant Nemanja Vidić. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Rdeči so na koncu zmagali s 6:1, nekdanji kapetan slovenske reprezentance Milenko Ačimović in soigralci pa so dokazali, da še zdaleč ne spadajo v staro šaro. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Poskrbeli so za nepozaben nogometni dogodek, ki mu športna Slovenija zaradi veličine nastopajočih še ni bila priča. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Bolj kot končni rezultat na igrišču je pomemben znesek, ki ga bodo na koncu organizatorji lahko razdelili dobrodelnim organizacijam slovenskemu Zavodu Vozim in mednarodnem Commongoalu. Sredstva so zbirali s prodajo vstopnic in donacije, obenem pa še poteka tudi spletna dražba dresov nogometnih zvezdnikov, kot so Harry Kane, Cristiano Ronaldo, Antoine Griezmann, Neymar, Robert Lewandowski in tudi loparja teniškega zvezdnika Rogerja Federerja. Izkupiček dogodka bo znan v naslednjih dneh. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Predsednik Čeferin je poudaril, da so bile prisotne nogometne legende v Biljah navdušene nad dogodkom: "Fantje so rekli, da zelo radi igrajo v takšnem okolju, saj imajo občutek, da so se vrnili h koreninam. Tam, kje so začeli z nogometom." Foto: Urban Urbanc/Sportida