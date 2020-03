Čeferin poklical prijatelja in Sloveniji zagotovil 300 tisoč zaščitnih mask

Predsednik Uefe Aleksander Čeferin je o pomanjkanju obraznih mask v Sloveniji obvestil prijatelja, kitajskega mogotca Jacka Maja, sicer ustanovitelja spletnega trgovca Alibabe.

"Poklical sem svojega prijatelja Jacka Maja, da imamo težavo in ali lahko pomaga. Še isti dan je šel v akcijo," je za 24 ur povedal Čeferin.

Fundaciji Alibaba in Jack Ma sta po pisanju 24 ur Sloveniji donirali 300 tisoč obraznih mask.

Thank you, to both of you @JackMa and Aleksander Čeferin @Uefa . https://t.co/VARwkfRhQT





Pri fundaciji so na družbenem omrežju zapisali, da je letalo z 1,5 milijona mask – del jih bodo namenili Sloveniji, del Franciji in Belgiji – že v Belgiji, na letališču v Liegeu, od koder bo tovor v kratkem prišel v Slovenijo.

Another day, another flight! One more plane carrying 1.5 million masks has landed in Liege Airport, Belgium. These supplies will be delivered to France, Slovenia and Belgium. More supplies will be delivered to Liege! COVID-19 is still spreading. We need to be faster! pic.twitter.com/Msd7KYAdUd