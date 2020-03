S koronavirusom okužena zaposlena v mariborskem zdravstvenem domu

Iz Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor so danes sporočili, da je ena od njihovih sodelavk, ki dela v zdravstvenih postajah Gosposvetska in Kamnica, okužena z novim koronavirusom. Zato pozivajo vse, ki so se v sredo ali četrtek mudili v teh zdravstvenih postajah, da gredo v samoizolacijo in so pozorni na morebitne znake okužbe.

Okužbo s koronavirusom so pri omenjeni zaposleni potrdili v ponedeljek zvečer. V zdravstvenem domu prosijo vse paciente, ki so v sredo, 11. marca, in četrtek, 12. marca, obiskali zdravstveno postajo na Gosposvetski 41, ter vse tiste, ki so v sredo, 12. marca, obiskali zdravstveno postajo Kamnica, da gredo v samoizolacijo ter da so pozorni na kakršne koli znake okužbe (visoka temperatura, kašelj in težko dihanje), poroča STA.

V primeru suma na okužbo jih prosijo, da pokličejo njihovo telefonsko številko 02/22 86 200, so v današnjem sporočilu za javnost zapisali v mariborskem zdravstvenem domu.

Enoti na Gosposvetski in v Kamnici do nadaljnjega zaprti

Zdravstveni postaji na Gosposvetski in v Kamnici sta od danes do nadaljnjega zaprti. Vsi podatki o delovnem času delujočih ambulant so občanom na voljo na domači spletni strani Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor www.zd-mb.si.

Na splošno velja, da ambulante družinske medicine, službi za zdravstveno varstvo predšolskih in šolskih otrok ter zobozdravstveno varstvo za otroke in odrasle ne delujejo več na ravni osebnega izbranega zdravnika ali zobozdravnika, ampak po spremenjenem režimu z nujnimi najavami pacientov po telefonu ali elektronski pošti. Zobozdravstvene ambulante so v celoti zaprte, oskrba je možna le za nujne primere. Dežurna ambulanta za otroke in mladostnike deluje nespremenjeno.

V Sloveniji je bilo v ponedeljek do 14. ure potrjenih 253 okužb z novim koronavirusom.