Pravkar poteka zasedanje Sveta za nacionalno varnost

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ob številnih vladnih ukrepih za zajezitev novega koronavirusa se je ob 11. uri sestal Svet za nacionalno varnost. Na sejo so bili vabljeni tudi predsednik republike Borut Pahor, predsednik DZ Igor Zorčič, predsednik DS Alojz Kovšca, predsedniki opozicijski strank ter poslanca narodnosti. Po seji bo izjava predsednika vlade Janeza Janše, ki jo boste lahko spremljali v neposrednem prenosu na Siol.net.

V zadnjih dneh se je z namenom zajezitve širitve novega koronavirusa zaustavilo javno življenje v Sloveniji. Uradni govorec kriznega štaba za spopadanje z novim koronavirusom Jelko Kacin je v ponedeljek za TV Slovenija dejal, da se bo Svet za nacionalno varnost sestal v širši sestavi kot kadarkoli prej. Želijo si, da bi "govorili z enim jezikom", ko bodo potem govorili z Evropo.

Foto: Nataša Repovž​​​​​​​ Danes je začel veljati odlok, s katerim je vlada določila tudi sestavo sveta, med drugim je predvidela, da se Svet za nacionalno varnost v vojnih in izrednih razmerah preoblikuje v Državni operativni štab obrambe v skladu z določbami zakona o obrambi.

Potrjenih 253 okužb

V Sloveniji je po zadnjih podatkih potrjenih 253 okužb z novim koronavirusom. V ponedeljek so bili na intenzivnih terapijah zaradi okužbe trije bolniki, v prihodnjih dneh pričakujejo še več takih primerov.

V skladu z napovedjo obrambnega ministra Mateja Tonina bo danes predvidoma nared mobilna bolnišnica pred vojašnico Edvarda Peperka v Ljubljani, ki so jo prestavili iz Maribora. S postavitvijo dodatnih kapacitet v vojašnici, kjer bosta postavljena premična bolnišnica Role 2 in mobilni stacionarij, naj bi zagotovili do 120 postelj za bolnike. Dodatne kapacitete za oskrbo obolelih v času epidemije si bo danes ogledal obrambni minister.