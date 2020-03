Hrvaška in Avstrija zapirata mejne prehode s Slovenijo

Hrvaška je v ponedeljek na seznam kriznih držav in območij dodala tudi Dolenjsko. Ukrep o 14-dnevni samoizolaciji že od prej velja za potnike, ki prihajajo na Hrvaško iz Bele krajine. Domača karantena za 14 dni velja tudi za hrvaške dnevne migrante, ki odhajajo na delo na Dolenjsko ali Belo krajino, poroča STA.

Hrvaški minister za zdravstvo Vili Beroš je na redni jutranji novinarski konferenci hrvaškega štaba za civilno zaščito potrdil, da imajo na Hrvaškem 65 okuženih z novim koronavirusom ter da so spustili domov štiri osebe, ki so se pozdravile po okužbi. Kot je dodal, so v laboratorijih opravili več kot tisoč preiskav potencialno okuženih. V samoizolaciji in pod nadzorom zdravnikov pa je 630 ljudi, ki so bili v neposrednem stiku z okuženimi.

Zaradi kršitev odredbe o samoizolaciji bodo kaznovali 93 oseb

Božinović je omenil, da bodo kaznovali 93 oseb zaradi kršitve odredbe o samoizolaciji. Za prvi tovrstni prekršek je predvidena kazen v višini 8000 kun (1350 evrov). Vsako ponavljanje pa zvišuje kazen. Naslednja je 30.000 kun (4050 evrov), potem 60.000 kun (8100 evrov) in nato 120.000 kun (16.200 evrov). Znesek bo neposredno z računov storilcev prekrškov zasegla Hrvaška finančna agencija.

Slovenija se pripravlja na nove evakuacije državljanov

Za konzularno pomoč pri vračanju v Slovenijo zaradi zapiranja prometnih povezav zaradi koronavirusa je zaprosilo okoli 90 slovenskih državljanov, vsaj še dvakrat toliko pa jih je najverjetneje v tujini, je danes na Radiu Slovenija povedal vodja konzularne službe na MZZ Andrej Šter. Napovedal je, da se pripravlja še nekaj evakuacijskih letov.

Šter je potrdil, da je posebno letalo iz Moskve že na poti v Slovenijo. Zdaj pa potekajo intenzivni pogovori za podoben evakuacijski let iz Maroka, kjer je ostalo ujetih veliko evropskih državljanov, med njimi tudi Slovenci, poročanje radia povzema STA.

Slovenske državljane, ki so še v tujini, je pozval, naj spremljajo obvestila, zaradi predvidene zapore letalskega prometa pa svetujejo, da raje ostanejo tam, kjer bodo varni vsaj naslednjih 14 dni, in da se ne odpravljajo na pot in se podajajo morda v še večjo nevarnost. Še posebej je opozoril, da ne bi ostali ujeti na kakšnem letališču, kjer je nevarnost širjenja okužb s koronavirusom visoka, navaja STA.

Predvsem to velja za potnike iz Južne Amerike. Leti običajno potekajo prek Madrida, ki pa postaja vse bolj nevarno mesto za širjenje okužb in bo zanj verjetno zelo kmalu razglašena karantena, je opozoril Šter v radijski oddaji, v kateri je odgovarjal tudi na vprašanja poslušalcev. Vse, ki so v Španiji, je zato pozval, naj se čim prej umaknejo.

Kako bo s tistimi potniki, ki bodo na primer iz Kanade sicer prišli v Evropo, a ne tudi v Slovenijo, je težko napovedovati, je še povedal Šter. Morda je v tem trenutku bolje, da ostanejo v Kanadi, je dodal.

Letalski promet v Evropi bo prekinjen v dveh dneh

Letalski promet v Evropi bo po njegovih besedah prekinjen najkasneje v naslednjih dveh dneh. Vendar kar bo takrat "letelo", bo tudi pristalo, je zagotovil in svetoval vsem, naj spremljajo obvestila letalskih prevoznikov glede poletov, ki jih bodo še izvajali, piše STA.

Med zadnjimi letališči, ki so še odprta, je zagrebško, in kdor bo dopotoval tja, bo skoraj zagotovo lahko prišel tudi v Slovenijo, je še povedal Šter. Slovenski državljan, ki bo prišel na mejo s Slovenijo, bo lahko vstopil, je zagotovil.

MZZ že konec februarja odsvetovalo turistična potovanja

Ob tem pa je zavrnil kritike, da je slovenska vlada dala zelo kratek čas ljudem, da si organizirajo vrnitev. Zunanje ministrstvo je že konec februarja pozvalo vse državljane, naj ne potujejo v tujino, razen če to ni nujno, tiste, ki so že v tujini, pa je pozvalo, naj se čim prej vrnejo, je poudaril.

Kot nujno pot v tujino je izpostavil recimo zdravljenje ali pa pogreb svojca, nikakor pa ne turističnega potovanja. Ob tem je bil znova kritičen do ponudnikov turističnih potovanj, ki da so v ospredje postavljali poslovne interese, in ne zdravje svojih potnikov, še sklene STA.

Hrvaška napoveduje zaprtje 27 maloobmejnih prehodov s Slovenijo

Hrvaški notranji minister Davor Božinović je danes v Zagrebu novinarjem potrdil, da so v stiku s kolegi iz Slovenije ter da bodo verjetno že danes zaprli 27 maloobmejnih prehodov, da bi se tako borili proti širjenju novega koronavuirusa. Na Hrvaškem imajo danes 65 okuženih oseb, kar je za devet oseb več kot v ponedeljek.