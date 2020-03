Izbrali podjetje, ki bo proizvajalo zaščitne maske za državo

"Trenutno so potrebe največje po maskah, saj imamo na tisoče ljudi, ki jih morajo zaradi zaščite in samozaščite nositi med opravljanjem dela. Vsaka država ščiti svoje interese in ne dovoljuje izvoza teh izdelkov, zato smo se odločili stopiti na pomoč državi," je po poročanju STA pojasnil Marjan Trobiš. Dodal je, da bodo maske proizvajali le za državo, ki so ji ponudili brezplačno pomoč, ne pa tudi za trg.

Obdelali bodo toliko materiala, kolikor jim ga bodo dostavili, koliko bo tega, pa prvi mož podjetja iz Kidričevega za zdaj še ne ve. Velik del svojih preostalih programov, ki so namenjeni predvsem tekstilni industriji v avtomobilski in letalski industriji, bodo v naslednjih dneh začeli zaustavljati, tako da se bodo lahko osredotočili predvsem na popolnitev državnih blagovnih rezerv z zaščitno opremo.

Zaradi epidemije te dni zmanjšujejo proizvodnjo

V Boxmarku sicer zaradi izbruha epidemije novega koronavirusa te dni zmanjšujejo proizvodnjo in sprejemajo ukrepe za zaščito zaposlenih. Med drugim so v njihovih proizvodnih prostorih poskrbeli za večje razdalje med zaposlenimi, delajo z okoli 30 odstotkov nižjo zmogljivostjo, nekaj zaposlenih, zlasti ranljive skupine, starejše, kronične bolnike in matere mlajših otrok, pa so začasno poslali domov.

"Na prvem mestu je varnost ljudi in zato bomo ta teden še zaostrili ukrepe in še več ljudi poslali domov. S tem bomo omogočali vzdržno proizvodnjo, če pa dobavne verige tega ne bodo dovoljevale, pa se bomo tudi sami odločili za sistematično prekinitev dela," je povedal Trobiš in ob tem dodal, da je treba razumeti, da se podjetje z več sto zaposlenimi ne more zapreti z danes na jutri, piše STA.

Na sedanje razmere so se v podjetju pripravljali že mesec dni in postopno sprejemali ukrepe, saj želijo tudi po sedanjem izbruhu epidemije ohraniti poslovanje, kar pa bo zelo velik izziv za celotno gospodarstvo, pravi Trobiš, sicer tudi prvi mož Združenja delodajalcev Slovenije.

Nedavno odpustili 200 delavcev

Boxmark je sicer v začetku tega leta napovedal prestrukturiranje, ki na različne načine zadeva kar 900 njihovih zaposlenih. Nedavno jih je brez dela ostalo že več kot 200, še nekaj naj bi jih do konca aprila, ko so načrtovali dokončanje procesa. Zaradi kriznih razmer bodo nekatere načrte morali preložiti, kar za seboj potegne več tveganja, a Trobiš glede na aktualne razmere konkretno še ne more povedati, kako in kaj.