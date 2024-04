CSD poskrbel za otroke umorjene, od katere se poslavljajo prav danes

Medtem ko sta osumljena za umor 33-letnice iz Markovcev od 5. oziroma 6. aprila v priporu, je Center za socialno delo (CSD) Spodnje Podravje poskrbel za štiri otroke, ki so ostali brez matere. Kot je za STA povedala direktorica Valerija Ilešič Toš, so otroci pri sorodnikih, zagotovili pa so jim tudi psihosocialno in psihološko pomoč.

Predsednica Okrožnega sodišča na Ptuju Albina Hrnec Pečnik je za STA pojasnila, da je eden od obtoženih v priporu od 5. aprila od 22.26, druga obtožena pa od 6. aprila od 11.07 naprej. Obema je bil za zdaj zaradi ponovitvene nevarnosti odrejen enomesečni pripor, ki se seveda lahko podaljšuje.

Bližnji in prijatelji se od umorjene poslavljajo prav danes, direktorica ptujskega centra za socialno delo Valerija Ilešič Toš pa je povedala, da so za otroke poskrbeli v okviru sorodstvene mreže. "Center jim je zagotovil psihosocialno in psihološko pomoč, ki jo otroci in sorodniki zdaj potrebujejo," je dodala.

Ob tem se je javnosti in medijem zahvalila, ker v veliki meri upoštevajo, v kako zelo težkih razmerah so zdaj otroci in najožji sorodniki ter jih medijsko ne izpostavljajo. Spomnila je še, da je pomoč zanje začela zbirati ptujska območna organizacija Rdečega križa Slovenije.

Kot so sporočili iz omenjene humanitarne organizacije, so odprli račun za zbiranje donacij za pomoč štirim otrokom po nasilni smrti mame. Denar je mogoče nakazati na tekoči račun SI56 0420 2000 0348 846 z namenom nakazila Pomoč štirim otrokom po nasilni smrti mame in sklicem SI00 245115.

Dan po umoru je mož ženo prijavil kot pogrešano

Žensko, ki so jo v začetku aprila našli mrtvo v bližini Kidričevega, sta po ugotovitvah kriminalistov umorila njen mož in njegova prijateljica oziroma sodelavka, s katero sta se zbližala. Dan po umoru je mož ženo prijavil kot pogrešano.

Policisti so žensko po prijavi v sodelovanju s policisti drugih policijskih enot in kriminalisti sektorja kriminalistične policije mariborske policijske uprave skušali najti, a niso bili uspešni. 5. aprila so bili obveščeni, da so v okolici Kidričevega našli mrtvo osebo, na kateri so odkrili znake kaznivega dejanja.

V okviru preiskave kaznivega dejanja umora so še isti večer odvzeli prostost možu žrtve, torej 37-letnemu moškemu iz okolice Ptuja, naslednji dan pa še 33-letni ženski iz okolice Lenarta. Oba sta zdaj osumljena umora v sostorilstvu, dejanje pa naj bi načrtovala in ga izvedla na zahrbten način. Grozi jima najmanj 15 let zapora.