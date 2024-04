Sostorilca umora v Kidričevem: žensko je večkrat zabodla in zakopala njeno truplo

Vodja sektorja kriminalistične policije na Policijski upravi (PU) Maribor Stanko Vidovič je pojasnil ugotovitve glede zaključene preiskave kaznivega dejanja umora v bližini Kidričevega. V petek zvečer so mariborske policiste obvestili o mrtvi osebi v bližini Kidričevega, ti so na kraju ugotovili, da gre za 33-letno žensko iz okolice Ptuja, ki je umrla nasilne smrti. Prostost so v okviru preiskave odvzeli 37-letnemu moškemu iz okolice Ptuja in 33-letni ženski iz okolice Lenarta. "Osumljenca sta se poznala in umor načrtovala," je dejal.

Policiste je o mrtvi osebi obvestila sprehajalka. Na kraj so takoj napotili policiste, ki so identificirali žrtev. O dogodku so obvestili dežurnega preiskovalnega sodnika in dežurno državno tožilko, ki sta prav tako prišla na kraj.

V okviru preiskave kaznivega dejanja umora so še isti dan odvzeli prostost moškemu iz okolice Ptuja, v soboto pa še ženski iz okolice Lenarta.

Kruto načrtovanje umora

"Osumljenca sta bila sodelavca, ki sta se zbližala in sta zaradi nezadovoljstva v svojih partnerskih zvezah načrtovala umor 33-letne partnerke osumljenca," je povedal Vidovič. Dogovorila sta se, da bo osumljenec 22. marca svojo ženo pripeljal na predhodno dogovorjen kraj v bližini Kidričevega, kar je moški tudi storil, tam pa je že čakala osumljenka.

Ob izstopu iz vozila je 33-letna osumljenka pristopila do žene osumljenega in jo z ostrim predmetom zabodla. Zatem jo je odvlekla do mesta, kjer jo je zakopala, je še pojasnil Vidovič v izjavi za medije. Z osumljenim sta se nato skupaj odpeljala s kraja.

Poslovilno pismo napisala osumljenka, preden je umorila 33-letnico

Naslednji dan je osumljeni prijavil ženino izginotje in policistom izročil poslovilno pismo, za katero se je izkazalo, da ga je že predhodno napisala osumljenka in ga, še preden je umorila žensko, izročila 37-letnemu osumljencu.

Pri obeh osumljencih so na podlagi odredbe preiskovalnega sodnika okrožnega sodišča na Ptuju opravili hišne preiskave, kjer so zasegli predmete, pomembne za nadaljnji kazenski postopek, med njimi pri osumljenki tudi ostri predmet, za katerega utemeljeno sumijo, da ga je uporabila pri kaznivem dejanju.

Na podlagi zbranih obvestil in dokazov so utemeljili sum, da sta osumljena v sostorilstvu izvedla kaznivo dejanje umora, saj sta načrtovala in izvedla umor na zahrbten način. S kazensko ovadbo sta bila včeraj zvečer privedena k preiskovalnemu sodniku okrožnega sodišča na Ptuju, ki je zoper oba odredil pripor. Za navedeno dejanje je predpisana kazen zapora najmanj 15 let.

Tiskovna predstavnica mariborske policijske uprave Anita Kovačič Čelofiga je že v sobotni popoldanski izjavi v Mariboru novinarjem potrdila, da kriminalisti dogodek preiskujejo kot umor in da je umorjena ženska, ki je bila 23. marca prijavljena kot pogrešana. Njeno izginotje je tisto soboto prijavil nekdo iz njenega družinskega kroga, je odgovorila na povpraševanje novinarjev. Prikimala je tudi, da pridržani izhaja iz družinskega kroga žrtve, poroča spletni Večer.