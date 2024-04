Na PU Maribor so bili včeraj, okrog 18.20, obveščeni o tem, da je sprehajalka v bližini Kidričevega naletela na mrtvo osebo. Na kraj so bili nemudoma napoteni policisti. V petek in danes so v okviru preiskave odvzeli prostost 37-letnemu moškemu iz okolice Ptuja in 33-letni ženski iz okolice Lenarta.