V kidričevskem Talumu so v sodelovanju s še nekaj partnerji izpeljali trajnostni projekt AL 4ever/AL za vedno, ki je mladim približal aluminij in jih hkrati ozaveščal o pomenu reciklaže in skrbi za naravo. V sklopu 13. dneva inovativnosti so dopoldne pred podjetjem slovesno postavili skulpturo 70 metuljev iz aluminija.

Današnje odprtje je le eden od dogodkov, s katerim v Talumu obeležujejo letošnje jubilejno 70. leto delovanja, s številnimi aktivnostmi pa predvsem izražajo poklon aluminiju kot lahki kovini prihodnosti, so sporočili iz družbe v državni lasti.

Kot je povedal prvi mož podjetja Marko Drobnič, so projekt obarvali inovativno, saj so mlade izzvali, da s svojo energijo, ustvarjalnostjo in domišljijo oblikujejo podobo 70 metuljev. Ti so zdaj ujeti v aluminij in oblikujejo aluminijasto skulpturo, ki bo odslej krasila krožišče novega tovornega vhoda v Industrijsko cono Kidričevo.

V Talumu obeležujejo 70 let, odkar je iz njihovih elektroliznih celic pritekel prvi aluminij

V Talumu letos obeležujejo 70 let od trenutka, ko je iz njihovih elektroliznih celic pritekel prvi aluminij. Ker se kot sodobno in tehnološko visoko razvito podjetje, ki je osredotočeno na uporabo odpadnega in procesnega aluminija, zavedajo pomena trajnostnega ravnanja z viri, so zasnovali projekt, ki spodbuja recikliranje aluminija med osnovnošolci.

Projekt so izvedli v sodelovanju z Osnovnima šolama Cirkovce in Kidričevo ter s podružnično šolo Lovrenc na Dravskem polju, kjer so učenci marca in aprila zbirali odpadni aluminij. Foto: Arhiv Taluma

Projekt so izvedli v sodelovanju z Osnovnima šolama Cirkovce in Kidričevo ter podružnično šolo Lovrenc na Dravskem polju, kjer so učenci marca in aprila zbirali odpadni aluminij. Pri tem so morali biti pozorni na ALU oznake na embalaži, kot so doze, tube in pločevinke, odpadni aluminij pa so zbirali v posebnih zabojnikih.

Predstavitvi projekta oktobra lani in zbiranju materiala je sledilo kreativno ustvarjanje, takrat še osmošolcev, domišljijskih podob metuljev pri likovnem pouku.

"Risbe so se preselile v moj kiparski atelje, kjer se je takoj začelo delo prenašanja podob v osnovne modele iz stiropora in gline. Pozoren sem bil, da so prenesene podobe skoraj popolnoma posnemale karakter in detajle otroških risb. Razliko sem naredil samo s tem, da sem nekatere povečal," je pojasnil akademski slikar in kipar Tomaž Plavec.

Akademski kipar iz zbranega aluminija ulil 70 aluminijastih metuljev

Ta je namreč iz zbranega in pretaljenega aluminija ulil 70 aluminijastih metuljev, Talumovi zaposleni pa so jih nato zavarili in postavili. Tako je nastala unikatna statua, ki po Drobničevih besedah ne bo le simbol zgodbe o trajnosti, temveč bo tudi krasila krožišče na novem tovornem vhodu.

Skulpturo iz 70 aluminijastih metuljev, za katero je bilo potrebnih 350 kilogramov aluminija, je bilo treba še sestaviti in zavariti na pripravljeno aluminijasto ploščo. S Plavcem so pri tem sodelovali različni Talumovi strokovnjaki.

Pri projektu je sodelovalo tudi podjetje Surovina, ki je zagotovilo zbiralne kontejnerje in prevoz zbranega odpadnega aluminija do Talumove livarne, kjer so ga livarji pretalili. Otroci so v tem času zbrali več kot 200 kilogramov aluminija, trud otrok pa so v Talumu dodatno nagradili z nakazilom donacije v višini 700 evrov v šolski sklad posamezne šole.

Preberite še: