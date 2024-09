Podjetje bogatašinje v velikih težavah: odpoved so dali vsi zaposleni

Podjetje ne obstaja dolgo, a že velja za težkokategornika

Annapurna Interactive je igričarska veja družbe Annapurna Pictures, razmeroma mladega hollywoodskega težkokategornika, katerega filmi so bili od ustanovitve leta 2011 že petkrat nominirani za oskarja za najboljši film.

Med drugim so v produkciji podjetja nastale uspešnice Ameriške prevare (American Hustle), Ona (Her), 00:30 – Tajna operacija (Zero Dark Thirty), Fantomska nit (Phantom Thread), zadnji film trikratnega dobitnika oskarja Daniela Day-Lewisa.

Podjetje Annapurna Interactive je bilo ustanovljeno konec leta 2016 in se je v zelo kratkem času uveljavilo kot eden najpomembnejših založnikov videoiger, ki prihajajo iz tako imenovanih neodvisnih razvijalskih studiev. Pogosto gre za butične studie, ki v primerjavi z giganti industrije nimajo bogatega finančnega zaledja, z razvojem iger pa se ukvarja le nekaj posameznikov.

Založnik Annapurna Interactive je v manj kot osmih letih obstoja ustvaril zajetno knjižico zelo kakovostnih videoiger. Foto: Facebook / Annapurna Interactive

Pod okriljem Annapurna Interactive so v zadnjih letih izšle nekatere najbolje ocenjene tako imenovane "indie" (neodvisnih) videoigre sploh, med drugim Outer Wilds, Stray, Kentucky Route Zero, What Remains of Edith Finch.

Zakaj množičen odhod zaposlenih?

Razlog, da je hkrati odpoved dalo vseh skoraj 30 zaposlenih v podjetju Annapurna Interactive, so bila propadla pogajanja predsednika podjetja z lastnico Megan Ellison, je prejšnji konec tedna poročal ameriški poslovni medij Bloomberg.

Zaposleni so na čelu s predsednikom Nathanom Garyjem želeli, da Annapurna Interactive postane samostojno podjetje, ki bo delovalo in odločitve sprejemalo neodvisno od družbe Annapurna Pictures.

Vrednost premoženja Megan Ellison je ocenjena na slabih 400 milijonov evrov, vrednost premoženja njenega očeta Larryja Ellisona pa na kar 177 milijard evrov. Foto: Guliverimage

Ker je Ellison, sicer hči tretjega najbogatejšega človeka na svetu Larryja Ellisona, ustanovitelja tehnološkega velikana Oracle, pogajanja o samostojnosti Annapurna Interactive zapustila, je Gary nemudoma dal odpoved. Sledila sta mu Deborah Mars in Nathan Vella, podpredsednika podjetja, nato pa še približno 25 drugih zaposlenih.

Kaj bo z igrami, ki so v razvoju?

Annapurna Interactive naj bi kljub množičnemu odhodu zaposlenih spoštovala obstoječe pogodbe z razvijalci videoiger v najkrajšem času nadomestila manjkajoče kadre, poroča Bloomberg.

V podjetje je sicer že prispel stari znanec Hector Sanchez, soustanovitelj Annapurna Interactive, ki pa je bil več zadnjih let menedžer pri velikanu industrije iger Epic Games - v Annapurna Interactive bo zdaj prevzel funkcijo predsednika. Prišel je tudi Paul Doyle, prav tako nekdanji zaposleni pri Epic Games, kjer je bil šef razvoja grafičnega pogona Unreal Engine.

Več ameriških igričarskih medijev poroča, da sta množičnim odpovedim v Annapurna Interactive botrovala prav prihoda Sancheza in Doyla, ki ju je Ellison privabila še v času pogajanj. Predsednik podjetja naj bi zato podvomil o resničnih namenih Ellison in začel nanjo pritiskati, naj razjasni, kakšna bo prihodnost podjetja. Namesto tega je odstopila od pogajanj o neodvisnosti podjetja, zaposleni pa so nato dali odpoved.

Ellisonova je za Bloomberg medtem dejala le, da se bo delo v Annapurna Interactive nadaljevalo kljub številnim odpovedim in da bodo pogodbe z razvijalci in drugimi partnerji spoštovali tudi med postopkom tranzicije.