V Zrenjaninu so danes slovesno odprli serijsko proizvodnjo pnevmatik v kitajski tovarni Linglong. Naložba je po besedah srbskega predsednika Aleksandra Vučića vredna milijardo dolarjev in bo Vojvodini prinesla številna delovna mesta. Nekateri mediji so medtem spomnili na očitke glede domnevno nezakonite gradnje in težkih delovnih razmer.

Vučić je ob uradnem začetku serijske proizvodnje pnevmatik v tovarni Linglong po poročanju srbske tiskovne agencije Tanjug izjavil, da gre za največjo greenfield naložbo v državi, ki da so jo uresničili zaradi velikega prijateljstva s kitajskim predsednikom Ši Džinpingom.

Tovarna se razprostira na 370 tisoč kvadratnih metrih, skupno pa zavzema 130 hektarjev površin. Njena gradnja se je začela marca 2019 in bi jo po prvotnem roku morali končati že pred tremi leti.

V tovarni bodo proizvedli okoli 34 tisoč pnevmatik na dan

Srbski predsednik je danes še izpostavil, da bodo v Linglongu letos ustvarili za 200 milijonov evrov izvoza, že prihodnje leto pa za 500 milijonov evrov. Televizija Al Jazeera Balkans navaja tudi, da bodo v tovarni proizvedli okoli 34 tisoč pnevmatik na dan.

Kitajski veleposlanik v Srbiji Li Ming je medtem izpostavil, da je Linglong v Srbijo od leta 2018 vložil 890 milijonov evrov in ustvaril 1.212 delovnih mest. Zdaj z dodatno naložbo v vrednosti 405 milijonov dolarjev pričakujejo še 800 novih delovnih mest.

Projekt je spremljala vrsta afer

Proizvodnja pnevmatik v Linglongu se je začela že lani, kot so spomnili na srbski televiziji N1, je pa projekt spremljala vrsta afer.

Že na začetku je bila sporna nepovratna finančna podpora države, ki je znašala 76 milijonov evrov, Linglong pa je prejel tudi skoraj sto hektarjev rodovitnih površin. Podjetje se je obenem soočalo s prijavami zaradi suma gradnje brez gradbenih dovoljenj in neupoštevanja ekoloških predpisov, novinarka N1 pa je danes spomnila še na pričanja vietnamskih delavcev, ki so govorili o suženjskih razmerah, in domačih delavcev, ki so pričali o domnevnih zlorabah.

Večina srbskih medijev tudi danes ni imela dostopa do proizvodnega obrata. Organizatorji so snemanje dovolili samo Tanjugu, po navedbah novinarke N1 pa so pogon lahko snemale tudi kamere provladne televizije Pink TV.