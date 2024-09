Presenečenje na klopi Srbije

Eden najtrofejnejših evropskih trenerjev vseh časov Svetislav Pešić ni več selektor Srbije. To novico je kot neuradno prvi objavil srbski Sportklub, kasneje pa so o njej poročali še vsi drugi srbski mediji.

Svetislavu Pešiću je potekla pogodba, po lanskem svetovnem srebru in olimpijskem bronu pred mesecem dni v Parizu pa je bilo pričakovati, da bo priljubljeni Kari še naprej vodil srbske košarkarje. Vendar se to ne bo zgodilo. Prvi mož Košarkarske zveze Srbije Predrag Danilović je odstopil, najresnejši kandidati za njegov položaj pa so Žarko Zečević, Nebojša Čović in Marko Kešelj. Ker so s Pešićem vsi v zelo dobrih odnosih, je bilo pričakovati, da bo ne glede na to, kdo bo tisti, ki bo zamenjal Danilovića, Pešić ostal na klopi, a se je očitno sloviti trener odločil, da je bilo dovolj. Pešić je v pogovoru za Politiko pojasnil razloge za svoj odhod.

"Odstopil je predsednik KSS Predrag Danilović. Kot sem razumel, je to storil zato, da bi novim ljudem v zvezi omogočil oblikovanje novega strokovnega štaba in ciljev na začetku novega olimpijskega cikla. Pred Parizom sem rekel, naj nekdo drug nadaljuje, kar sem začel, ker vidim, da me niso dobro slišali, zdaj pa jim sporočam, da morajo odgovorni, ki bodo v prihodnje vodili zvezo, poiskati novega trenerja. Seveda bom vedno na voljo srbski košarki, vendar se bom obrnil k nekaterim drugim ciljem in projektom, za katere nisem imel časa, saj sem bil 24 ur na dan v službi srbske reprezentance," je dejal Pešić.

Najresnejši kandidat za mesto Pešićevega naslednika naj bi bil Saša Obradović, nekdanji reprezentant in trener francoskega Monaca.

