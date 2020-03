EU naj bi danes zaprla zunanje meje, Francija uvaja karanteno

Začasno, 30-dnevno omejitev nenujnih potovanj je v okviru ukrepov za omejitev in upočasnitev širjenja novega koronavirusa v ponedeljek voditeljem članic EU predlagala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen.

Ukrep naj bi po navedbah komisije omogočil odpravo nadzora na notranjih mejah unije, ki so ga v zadnjih dneh uvedle domala vse njene članice in ki povzroča tveganje resnih posledic za delovanje notranjega trga, poroča STA.

Iz ukrepa bodo izvzeti državljani EU, ki se bodo vračali domov, zdravniki, znanstveniki in čezmejni delavci.

Francija uvaja karanteno

Omejitev potovanj naj bi uvedla celotna EU, torej tudi neschengenske članice Bolgarija, Romunija, Hrvaška, Ciper in Irska, pa tudi schengenske države, ki niso članice EU, torej Islandija, Lihtenštajn, Norveška in Švica.

V številnih državah pa bodo začeli veljati še ostrejši ukrepi v boju proti koronavirusu. Francija danes uvaja karanteno. "V vojni smo," je v ponedeljek zvečer ob objavi ukrepov dejal francoski predsednik Emmanuel Macron. Meje sta opolnoči zaprli tudi Španija in Madžarska. Kot je pojasnil madžarski zunanji minsiter Peter Szijjarto, bo glede potniškega prometa vstop dovoljen samo madžarskim državljanom, ne bo pa omejitev za blagovni transport.

V Sloveniji prepovedan potniški letalski promet

Od polnoči velja prepoved opravljanja zračnih prevozov v Sloveniji. Za letalski promet znotraj EU bo v veljavi do 30. marca, za prevoze iz ali v državne nečlanice EU pa do preklica. Prepoved velja le za potniški promet.

To pomeni začasno bistveno spremenjene pogoje poslovanja družbe Fraport Slovenija, ki upravlja z ljubljanskim letališčem. Ta ima okoli 480 zaposlenih, večina pa jih skrbi prav za potniški promet. Za tovorni jih je zadolženo približno 50, tu so potem še gasilci in ostalo letališko osebje. Na tovorni promet so vezane tudi logistične družbe, ki delujejo v sklopu letališkega kompleksa, še piše STA: