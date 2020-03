Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Italijanski premier Giuseppe Conte je danes opozoril, da pandemija koronavirusa še ni dosegla vrhunca. "To so najbolj tvegani tedni in potrebujemo največjo pazljivost," je opozoril. Evropsko unijo je pozval k usklajenemu odgovoru na pandemijo.

Zračni posnetki prikazujejo skoraj popolnoma prazne ceste v severni Italiji. Podobne prizore smo pred nekaj tedni lahko videli v kitajskem Wuhanu. Video: CNN

V pogovoru za italijanski časnik Corriere della Sera je Conte ocenil, da je potrebna evropska koordinacija zdravstvenih in gospodarskih ukrepov, poroča STA.

Pred današnjo videokonferenco voditeljev držav skupine G7 je menil, da je nastopil čas za pogumne odločitve, pri čemer lahko Italija pomembno prispeva kot prva evropska država, kjer se je koronavirus tako hitro razširil.

Pandemija terjala več kot 1.800 življenj

Italija je bila prva članica EU, ki je zaprla šole in skoraj vse ostale dejavnosti v prizadevanjih, da bi ustavila širjenje koronavirusa, ki je od februarja zahteval 1809 življenj, več kot 24.000 ljudi je okuženih.

Conte je po poročanju STA dodal, da niso potrebne nove prepovedi, vse Italijane pa pozval, naj ostanejo čim več doma in naj gredo ven sami.

Dodal je, da znanstveniki opozarjajo, da epidemija še ni dosegla vrhunca. "To so najbolj tvegani tedni in potrebujemo največjo pazljivost," je po navajanju STA opozoril Conte.

"Ne moremo si več privoščiti napak pri obnašanju," je poudaril italijanski premier Giuseppe Conte. Foto: Reuters

Na revnejšem jugu zdravstveni sistem verjetno ne bo kos nalogi

Medtem ko se bolnišnice na bogatem severu države že soočajo s pomanjkanjem postelj in preobremenjenostjo zdravstvenih delavcev, pa se Conte boji, da na revnejšem jugu zdravstveni sistem ne bo kos nalogi, če bo prišlo do tako močnega širjenja koronavirusa, kot je sedaj na severu. Večina primerov okužb in smrti je namreč prav na severu Italije.

"Ne moremo si več privoščiti napak pri obnašanju," je poudaril. Dodal je, da morajo tako npr. prebivalci Milana prenehati odhajati za konec tedna k svojcem ali na vikend na jug države. "Virus je naš najpomembnejši izziv v zadnjih desetletjih," je opozoril.