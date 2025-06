Evropa je na preizkušnji. Varnost ni več vprašanje zgolj orožja, temveč resnice, zaupanja in skupne odpornosti. Medtem ko hibridne grožnje prehitevajo odzive institucij, evropski poslanec Marjan Šarec v Spotkastu odkrito spregovori o ključnih dilemah današnjega trenutka – o Balkanu kot geopolitičnem bojišču, počasnosti evropskih mehanizmov, nujnosti slovenskega glasu v mednarodnem prostoru ter o naravi politike, ki se piše sproti – brez vnaprej pripravljenega scenarija.

V jutrišnjem Spotkastu bo evropski poslanec Marjan Šarec spregovoril o temah, ki jih razume kot ključne za prihodnost Evrope: varnost, širitev Unije, politična odgovornost in družbena odpornost. Danes v Bruslju zastopa interese Slovenije in se pri tem vsakodnevno sooča z izzivi sodobnega sveta – od strateških odločitev do komunikacijskih manipulacij.

V pogovoru odkrito osvetli počasnost evropskih institucij, širitveno politiko na Zahodni Balkan kot geopolitično nujnost, pomen močnega slovenskega glasu v mednarodnem prostoru ter predsodke, s katerimi se kot nekdanji premier še danes srečuje.

Šarec: "Vlaganje v varnost je nekaj, kar mora potekati takrat, ko je mirno – ne šele ob krizi".

Obramba, kot pravi, ni zgolj v puškah, temveč v dolgoročni družbeni in informacijski odpornosti. Hibridne grožnje pa po njegovem ostajajo tisti del varnostnega prostora, ki ga pogosto spregledamo – dokler ni prepozno.