Francoska reprezentanca je pred EuroBasketom 2025 utrpela precejšen udarec, saj je Rudy Gobert sprejel odločitev, da ga ne bo na turnirju, poroča L'Equipe. Center ekipe Minnesota Timberwolves in dvakratni dobitnik srebrne olimpijske medalje ter šestkratni dobitnik medalje z Les Bleus se je odločil, da bo izpustil to reprezentančno poletje. To bo šele drugič v njegovi karieri, da bo 32-letnik izpustil veliko tekmovanje, prvič se je to zgodilo leta 2017, ko je EuroBasket osvojila Slovenija.

V zadnji sezoni v ligi NBA je v povprečju dosegal 12 točk, 10,9 skoka in 1,4 blokade na tekmo.

Francozi se sicer še naprej ukvarjajo z vprašanjem, ali bo za reprezentanco Francije zaigral Victor Wembanyama, ki še vedno okreva po krvnem strdku, zaradi katerega je februarja predčasno končal sezono.

Francija se bo v prvem delu prvenstva v skupini D v Katovicah merila z Islandijo, Poljsko, Belgijo, Izraelom in Slovenijo. Ta obračun se bo odvil 30. avgusta.

