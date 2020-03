Univerza v Ljubljani: Predavanj ne bo najmanj do srede aprila

Najmanj do 13. 4. na fakultetah Univerze v Ljubljani (UL) ne bo predavanj in drugih oblik neposrednega pedagoškega dela, so sklenili na UL.

Rektor Univerze v Ljubljani Igor Papič je sprejel sklep, da se do vključno 13. 4. 2020 oziroma do preklica sklepa podaljša veljavnost vseh ukrepov v zvezi s koronavirusom. To pomeni, da do takrat ne bo predavanj in vseh drugih oblik neposrednega pedagoškega dela ter da do takrat veljajo omejitve osebnih stikov pri vseh aktivnostih na Univerzi v Ljubljani.

Neposredno pedagoško delo in pouk se v največji možni meri nadomeščata s študijem na daljavo in individualnim učenjem.

Kot so zapisali v sporočilu študentom in zaposlenim, je rektor sklep sprejel glede na aktualne razmere v zvezi s koronavirusom in na predlog Skupine za koordinacijo COVID-19 na Univerzi v Ljubljani, ki temelji na mnenju epidemiologov in infektologov.

Univerza v Ljubljani je bila sicer ena od prvih institucij, ki so sprejele ukrepe zaradi koronavirusa. Tako je že 25. 2. študentom, zaposlenim in sodelavcem naročila, naj ostanejo doma, če so bili na severu Italije in v krajih, kjer je bil koronavirus takrat bolj razširjen.

Kasneje so ukinili predavanja za štirinajst dni. Ukrep bi moral veljati do 23. marca, a so ga na UL zdaj podaljšali do srede aprila oziroma do preklica.

V Sloveniji je sicer danes do 14. ure potrjenih 286 okužb z novim koronavirusom.