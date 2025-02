So to poklici prihodnosti naše mladine?

Bližata se dneva, ko srednje šole in fakultete februarja že tradicionalno odprejo svoja vrata učencem in dijakom iz vse Slovenije, da bi se lažje odločili, kje bodo nadaljevali izobraževanje. Letošnji informativni dnevi bodo v petek in soboto, 14. in 15. februarja. Izkoristite ju, kar se da dobro, vprašajte, kar vas zanima. V nadaljevanju razkrivamo nekaj ključnih informacij, ki jih je dobro poznati, kakšne so novosti in kateri programi izobraževanja mlade najbolj zanimajo. Devetošolci pa naj ne pozabijo, da si v teh dveh dneh lahko ogledajo tudi dijaške domove.

Osnovno šolo v letošnjem šolskem letu zaključuje 21.986 učenk in učencev (lani 21.305), ki bodo lahko kandidirali na skupno 26.008 vpisnih mest na srednjih šolah. Razpisanih je torej 4.022 vpisnih mest več, kot je učenk in učencev, ki letos zaključujejo osnovno šolo.

Bodoči srednješolci naj se vsekakor pozanimajo, kaj zanje pomeni turnusni oziroma deljeni urnik pouka, če je to ključno zaradi oddaljenosti od šole in pravočasnega prihoda v šolo. Kako je z obveznimi in izbirnimi vsebinami, tujimi jeziki? Je na izbranem programu obvezna praksa, lahko topel obrok dobijo v šoli? Imajo možnost za pridobitev statusa športnika ali kulturnika, če se večino prostega časa ukvarjajo z dodatno dejavnostjo?

Foto: Ana Kovač

Informativni dnevi so namenjeni vsem vprašanjem, tudi o zaključku šolanja, opravljanju poklicne oziroma splošne mature, možnostih nadaljnje zaposlitve. V teh dveh informativnih dneh bodo devetošolci spoznali življenje na šoli, kar naj bi jim seveda pomagalo pri odločitvi za naslednji korak v življenju.

Srednje šole po vsej Sloveniji letošnja informativna dneva organizirajo

v dveh terminih:

v petek, 14. 2., in soboto, 15. 2. 2025.

Večina šol bo imela informativni dan v petek ob 9. in 15. uri, v soboto ob 9. uri.

Od skupno 26.008 razpisanih mest je v programih nižjega poklicnega izobraževanja (NPI) razpisanih 860 mest (lani 844 mest), v programih srednjega poklicnega izobraževanja (SPI) 6.852 mest (lani 6.954), v programih srednjega strokovnega izobraževanja (SSI) 10.568 mest (lani 10.540), v programih splošnih gimnazij (GIM) (Gimnazija, Klasična gimnazija in Gimnazija s športnim oddelkom) 5.966 mest (lani enako), od tega v zasebnih šolah 420 (lani 476). V programih strokovnih gimnazij, kamor sodijo Tehniška gimnazija, Umetniška gimnazija in Ekonomska gimnazija, je razpisanih 1.762 mest (lani enako). Skupaj je v programih splošnih in strokovnih gimnazij razpisanih 7.728 mest (lani enako).

Novosti v letošnjem razpisu

Med novostmi v letošnjem razpisu, ki so ga objavili pri ministrstvu za izobraževanje, bodo v šolskem letu 2025/2026 začeli izvajati nove programe:



- na Srednji šoli Jesenice program Bolničar – negovalec,

- na Šolskem centru Kranj, Srednji ekonomski, storitveni in gradbeni šoli program Zdravstvena nega,

- na Šolskem centru Novo mesto, Srednji zdravstveni in kemijski šoli program Tehnik oblikovanja,

- na Srednji tehniški in poklicni šoli Trbovlje program Mehatronik operater,

- na Šolskem centru Slovenj Gradec, Srednji šoli Slovenj Gradec in Muta program Kozmetični tehnik,

- na Biotehniški šoli Rakičan program Mehanik kmetijskih in delovnih strojev,

- na Šolskem centru Ptuj, Šoli za ekonomijo, turizem in kmetijstvo program Živilsko – prehranski tehnik (PTI) (namesto programa Kmetijsko – podjetniški tehnik (PTI)).

Kaj zanima učence?

Podatki Zavoda RS za zaposlovanje, ki je raziskoval namere učencev 9. razredov v šolskem letu 2025/26 in jih je objavil konec januarja letos, kažejo, da bodo šolanje nadaljevali vsi. 41 odstotkov se jih je odločilo za srednje strokovno izobraževanje, 32 odstotkov za gimnazijo, 15 odstotkov za nižje in srednje poklicno izobraževanje, 11 odstotkov svoje odločitve še ni sprejelo, en odstotek učencev pa se je odločil za šolanje v tujini.

Foto: Ana Kovač

Gimnazijski programi



Največ, kar 64 odstotkov, je pri učencih zanimanja za splošni gimnazijski program, sledijo športni (11 odstotkov), tehniški in umetnostni s šestimi odstotki, strokovni in zasebni programi s petimi odstotki, najmanj, trije odstotki učencev, pa se zanimajo za klasični gimnazijski program.



Nižje in srednje poklicno izobraževanje



Največkrat izbrani programi po ugotovitvah zavoda za zaposlovanje v nižjem in srednjem poklicnem izobraževanju v šolskem letu 2025/26 so:

- avtoserviser,

- frizer,

- računalnikar,

- elektrikar,

- mizar,

- mehatronik operater,

- slaščičar,

- bolničar – negovalec,

- inštalater strojnih inštalacij.



Najmanjkrat izbrani poklici na tej stopnji izobraževanja pa:

-vrtnar,

- pek,

- tesar,

- steklar,

- slikopleskar – črkoslikar,

- klepar – krovec,

- pomočnik v tehnoloških procesih,

- mesar,

- izvajalec suhomontažne gradnje.



Srednje strokovno izobraževanje



Učenci so v šolskem letu 2025/26 na nivoju srednjega strokovnega izobraževanja največkrat izbrali programe:

- ekonomski tehnik,

- zdravstvena nega,

- strojni tehnik,

- predšolska vzgoja,

- tehnik računalništva,

- kozmetični tehnik,

- elektrotehnik,

- veterinarski tehnik in

- gradbeni tehnik.



Najmanj jih zanimajo programi:

- geotehnik,

- plovbni tehnik,

- okoljevarstveni tehnik,

- hortikulturni tehnik,

- grafični tehnik,

- tehnik elektronskih komunikacij,

- tehnik zobne protetike,

- tehnik varovanja in

- metalurški tehnik.

Univerzo v Mariboru sestavlja 17 fakultet

Na Univerzi v Mariboru so tudi letos že pred informativnimi dnevi vzpostavili skupno spletno točko informativni.um.si, kjer fakultete organizirajo del aktivnosti in predstavitvenih dejavnosti tudi na spletu.

Informativni dan Univerze v Mariboru bo

v petek, 14. februarja, ob 10. in 15. uri ter v soboto, 15. februarja, ob 10. uri.

Tu najdete vse o razpisnih pogojih, možnostih in pogojih študija, predstavitvi fakultet in tudi možnostih zaposlovanja in nadaljevanja izobraževanja.

Predstavitev študijskih programov lahko najdete s klikom na izbrano fakulteto Univerze v Mariboru. Foto: informativni.um.si

Univerzo v Mariboru sestavlja 17 fakultet, ki ponujajo dodiplomske in podiplomske študijske programe ter študijske programe za izpopolnjevanje.

Bodoči študenti lahko izbirajo med študijskimi programi vseh stopenj. Izvedba študijskih programov po kreditnem sistemu študija (ECTS) omogoča študentom opravljanje študijskih obveznosti tudi v tujini in izbiro učnih enot drugih študijskih programov na Univerzi v Mariboru ter vključevanje v mobilnost.

Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru Foto: Fakulteta za logistiko

Univerza na Primorskem: "Male skrivnosti velikih študentov"

Na Univerzi na Primorskem (UP) opažajo, da si dijaki in študenti najbolj želijo pogovora na štiri oči. Poleg pogovora s študenti, pedagoškimi in strokovnimi zaposlenimi pomagajo tudi sodelavci Kariernega centra univerze, ki jim skušajo glede na njihova zanimanja priporočiti smer, s katero bi lahko nadgradili svoje znanje.

"Ker smo na UP opazili veliko zbeganost med dijaki glede osnovnih pojmov, s katerimi se sreča vsak študent, smo posebej zanje na informativnem dogodku (pa tudi ločeno na srednjih šolah) organizirali delavnico oziroma pogovor Male skrivnosti velikih študentov, v sklopu katerega smo udeležencem razložili potek študija in osnovne pojme, kot je denimo kreditna točka, kvartalni rok, sprejemni izpiti, diferencialni izpiti, študijske obveznosti in podobno," sporočajo z univerze.

Sicer je pri njih, kot se je izkazalo na letošnji že 16. Informativi na ljubljanskem Gospodarskem razstavišču, največ zanimanja za naslednje dodiplomske študijske programe:

Na UP Fakulteti za humanistične vede (FHŠ) je bilo v primerjavi s prejšnjim letom veliko zanimanja za študijski program Komuniciranje in mediji. Veliko zanimanja je bilo tudi za enopredmetno in dvopredmetno smer Zgodovina. Pri tem jih je zanimala predvsem dvopredmetna smer, ki omogoča kombinacijo študija zgodovine tudi z drugimi področji. Izstopalo je tudi zanimanje za študijski program Antropologija. FHŠ na prvi stopnji študija nudi še študijske programe Arheologija, Geografija, Italijanistika, Kulturna dediščina, Medkulturno jezikovno posredovanje in Slovenistika.



Na UP Fakulteti za management (FM) je bilo med dijaki največ zanimanja za visokošolski program Management. Tu na prvi stopnji študija izvajajo še univerzitetni študijski program Management.

Na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT) je bilo tudi letos veliko zanimanja za študijski program Biopsihologija in študijski program Računalništvo in informatika. Na prvi stopnji študija tu nudijo še študijski program Matematika, Matematika v ekonomiji in financah, Bioinformatika, Varstvena biologija in Agronomija.

UP Fakulteta za turistične študije – Turistica (UP FTŠ TURISTICA) je izstopala po prenovljenem študijskem programu Management turističnih podjetij (VS), ki bo na voljo od študijskega leta 2025/2026. Dijake je zanimala predvsem nova vsebina programa, kot sta trajnostni turizem in digitalizacija. Prav tako je veliko zanimanja požel univerzitetni študijski program Turizem in pa študijski program Management turističnih destinacij, ki se kot izredni študij izvaja v Ljubljani. Ta fakulteta na prvi stopnji študija nudi v obliki izrednega študija tudi študijski program Management turističnih podjetij v Mariboru in študijski program v angleščini Tourism Enterprise Management v Portorožu.

Med programi UP Fakultete za vede o zdravju (FVZ) je letos najbolj izstopal visokošolski študijski program Prehransko svetovanje – dietetika (VS). Veliko zanimanja je bilo tudi za visokošolski program Zdravstvena nega (VS) in univerzitetni študijski program Fizioterapija (UN). Možen je tudi študijski program Aplikativna kineziologija (UN) na prvi stopnji študija.

Veliko obiska je imela tudi UP Pedagoška fakulteta. Izstopal je predvsem program Vizualne umetnosti in oblikovanje (UN), pri čemer je dijake najbolj zanimalo področje umetniškega ustvarjanja, produkcije in pomen kulturno-umetniške vloge v družbi. Med dijaki še vedno ostajata priljubljena visokošolski program Predšolska vzgoja (VS) in študijski program Razredni pouk (UN). Na prvi stopnji študija nudijo še študijski program Pedagogika (UN) in Socialna pedagogika (UN).

Univerza na Primorskem Foto: Univerza na Primorskem

Upoštevajte svoje želje, osebnostne lastnosti in sposobnosti

Čeprav je napovedovanje prihodnosti v poklicih nekoliko negotovo, na UP pravijo, da so poklici prihodnosti tisti, ki se uvrščajo na področja informacijske tehnologije, umetne inteligence, robotike, na področje zdravstvene oskrbe, financ in podjetništva, obnovljive energije in trajnostnega okolja, kreativne in kulturne industrije, bioznanosti in biotehnologij in pri njih študijske programe izvajajo bolj ali manj z vseh omenjenih področij.

"Poklici prihodnosti so na primer: strokovnjak za kibernetsko varnost, zdravstveni poklici (npr. medicinske sestre/brati, zdravniki, pa tudi razni terapevti (fizioterapevti, psihologi, psihoterapevti), podjetniki in finančniki, računovodje, oblikovalci uporabniške izkušnje, ustvarjalci (medijskih) vsebin, analitiki podatkov," še menijo na UP.

Univerza v Ljubljani: Največje univerzitetno središče v Sloveniji

Informativna dneva fakultet in akademij Univerze v Ljubljani bosta potekala

od 14. februarja od 9. ure do 15. februarja do 18. ure.

Redne članice Univerze v Ljubljani (UL), teh je kar 26 (tri umetniške akademije in 23 fakultet), bodo dogodke organizirale v živo in prek spleta.

Zanimanje za študijske programe bolj kot ne ostaja podobno prejšnjim letom, so nam sporočili z univerze: Psihologija na UL FF, Fizioterapija na UL ZF, Farmacija na UL FFA, nekoliko manj kot v preteklosti, medicina, tako Splošna kot Dentalna na UL MF, posebni študijski programi na UL PEF: Logopedija in surdopedagogika, Socialna, Specialna in rehabilitacijska pedagogika. Vedno bolj popularni pa postajajo študiji s področja tehnike in naravoslovja: Računalništvo in informatika na UL FRI, Elektrotehnika na UL FE, Biokemija, Kemija na UL FKKT, Biotehnologija, Mikrobiologija na UL BF.

Pri obstoječih študijskih programih je nekaj pričakovanih sprememb. V študij Fizioterapije na UL ZF bodo letos prvič vpisali bruce v univerzitetni študijski program, kar posebej zadeva kandidate, ki ne prihajajo z gimnazij. "Sicer pa je treba poudariti, da so pogoji za vpis in merila za izbiro v primeru omejitve vpisa lahko nekoliko drugačni kot lani. Na Univerzi v Ljubljani bodo ostali v veljavi nadaljnja štiri leta, do študijskega leta 2028/29. Zato morajo biti dijaki nanje pozorni, predvsem tisti, ki ne prihajajo z gimnazij in se prijavljajo na univerzitetne študijske programe," so še poudarili na UL.

Študentska organizacija UL pa je letos pripravila tudi Informativno brošuro 2025, ki je pripomoček za dijake pri razmišljanju o nadaljevanju izobraževanja na ljubljanski univerzi.

Najdete jo tukaj.

Zasnovali so jo za dijake, ki so pred pomembno odločitvijo o izbiri študija, ter ponuja celovit pregled fakultet UL in njihovih študijskih programov. Poleg tega vključuje ključne informacije o vpisnih pogojih, študijskih področjih in priložnostih, ki jih ponuja največje univerzitetno središče v Sloveniji.

"Na informativnih dnevih bodo dijake pričakale aktivne ekipe študentov po posameznih članicah UL. Z veseljem jim bodo pomagali odgovoriti na vprašanja in razrešiti dileme glede študija in študentskega življenja," sporočajo iz študentske organizacije. Posebno pozornost bodo namenili dijakom, ki bodo v Ljubljano prišli iz drugih krajev Slovenije. Na terenu bo posebna ekipa študentov, ki jih bo usmerjala in jim pomagala pri navigaciji po ljubljanskih študijskih središčih (v bližini železniške postaje, Kardeljeve ploščadi, Aškerčeve ceste in Večne poti).

Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani Foto: Matic Prevc/STA

Poti in priložnosti za izbiro poklica v prihodnosti je veliko, še pravijo na UL, a ker večina dijakov v trenutku, ko izbira študij, o tem še ne razmišlja, je pomembnejše, da razmišljajo predvsem, katero področje jih zanima in bi o njem želeli pridobiti še več znanja.

"Nekatere poti so bolj, druge manj determinirane. Če dijak želi postati na primer upravljavec družbenih omrežij, lahko do tega cilja pride po različnih poteh, prek študija na različnih študijskih programih. Na drugi strani pa imamo regulirane poklice, kot so zdravnik, učitelj, arhitekt, odvetnik, ki jih brez točno določene izobrazbe ni mogoče opravljati. Poti in priložnosti je veliko. Delo bodo dobili, če bodo v času študija proaktivni, in na UL jim pri tem nudimo res bogato podporo, in pridobivali raznolika znanja in izkušnje, s katerimi si bodo pomagali pri lažjem prehodu iz izobraževanja na trg dela. Vse preveč je namreč takih primerov, ko posamezniki namerno izberejo študijski program, za katerega napovedujejo, da je poklic deficitaren na trgu dela, vendar ne zaključijo niti prvih letnikov študija, bodisi zaradi neuspešno opravljenih izpitov bodisi zato, ker ugotovijo, da ne morejo poglobljeno študirati nečesa, kar jih niti najmanj ne zanima."

Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani Foto: Google maps

Zapišite si pomembne datume

Na šolah in fakultetah boste izvedeli vse o ključnih datumih za uspešen vpis in razpisnih pogojih, pozanimajte se tudi, kako bodo potekali preizkusi nadarjenosti pri programih, ki to zahtevajo, in kje lahko dobite podporo.

Srednje šole na primer bodo sprejemale prijave za vpis do 2. aprila. Z novim šolskim letom je možna tudi elektronska oddaja prijavnice. V razpisu prostih mest za novince v vzgojnem programu dijaških domov je za šolsko leto 2025/2026 predvidenih skupaj 1.806 mest. Rok za prijavo je prav tako 2. april, in tudi za to je prijavo mogoče oddati elektronsko.

