Vpis na fakulteto: to so perspektivni študijski programi v Sloveniji

V svetu, kjer postajajo odnosi in iskanje smisla vedno pomembnejši, imajo prednost študijski programi , ki se osredotočajo na človekovo notranjost in edinstvenost. Ne gre zgolj za znanja, ki so uporabna na trgu dela, ampak za veščine in vrednote, ki bogatijo naša življenja in prispevajo k boljšemu jutri. Če si želite študirati v okolju, kjer se prepletajo akademska odličnost, osebna rast in razmišljanje o tem, kako pustiti pečat v družbi, potem izberite program, ki bo oblikoval vašo prihodnost.

Če vas zanima, kako raziskovati globine človeške duhovnosti, izboljšati medosebne odnose in razumeti človeka v vsej njegovi kompleksnosti, potem so programi na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani prava izbira za vas. Tukaj se teologija in psihologija srečata na način, ki omogoča vpogled v človekovo notranjost, hkrati pa ponuja praktične veščine za delo v družinah, skupnostih in širši družbi. Njihova vizija presega klasično akademsko izobrazbo – gre za pot, ki vas bo opremila z znanji in vrednotami za življenje.

POMEMBNI DATUMI

Informativni dnevi 14. in 15. 2. 2025 1. prijavni rok 20. 2.–20. 3. 2025 (prijava na študij prek eVŠ)

Prepletanje teologije in psihologije

Razmišljanje o človekovem razumevanju samega sebe in sveta okoli njega se skozi zgodovino ni omejevalo na posamezna področja znanosti ali filozofije. Teologija in psihologija, čeprav navidezno ločeni disciplini, se prepletata v osrčju vprašanj, ki se dotikajo smisla, duševnega zdravja in medosebnih odnosov. Zakaj pa bi danes, ko sta ti dve področji že močno specializirani, psihologija še potrebovala teologijo?

Psihologija in teologija sta lahko zaveznici v prizadevanju za celostno razumevanje človeka. Psihologija nas uči o mehanizmih človeškega uma, vedenja in čustvovanja, medtem ko teologija raziskuje globlja vprašanja smisla, vrednot in duhovnosti. Prepletanje teh dveh področij omogoča globlji vpogled v človeka kot celoto – bitje misli, čustev, telesa in duha. Na primer, terapevtski pristopi, ki vključujejo razumevanje duhovnosti, se pogosto izkažejo za učinkovite pri posameznikih, ki se spopadajo z vprašanji eksistencialne krize in izgube ali življenjskimi prelomnicami. Duhovnost kot komponenta duševnega zdravja se v sodobni psihologiji vse bolj prepoznava kot pomemben dejavnik pri doseganju osebne izpolnitve.

Foto: Teološka fakulteta

Živimo v času, ko so stiske zaradi pomanjkanja pristnih medosebnih odnosov in vse večje osamljenosti vedno pogostejše. Teologija s svojo sposobnostjo raziskovanja človekove duhovne narave psihologiji omogoča vpogled v dimenzije, ki presegajo materialno in pragmatično.

Odprite si vrata do študija , ki vam bo dal znanje in vrednote za življenje – zase in za boljši svet. Svet se nenehno razvija, zato ne smete zaostajati. Poiščite vire znanja, ki vam bodo omogočili osebno in poklicno rast., ki vam bo dal znanje in vrednote za življenje – zase in za boljši svet.

Študijski programi, ki združujejo duhovnost in psihologijo

Na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani je prepletanje teh dveh področij že dolgo del vizije. V sklopu novih in obstoječih programov fakulteta ponuja znanja, ki presegajo zgolj akademsko učenje in omogočajo celostno osebnostno rast.

Foto: Tatjana Splichal

Univerzitetni študijski program Človek in medosebni odnosi (ČMO)

Ta univerzitetni program prve stopnje omogoča študentom vpogled v ključna vprašanja odnosov in duhovnosti. Program je interdisciplinaren in vključuje smeri:

Zakonska in družinska terapija ter svetovanje , kjer se študentje naučijo praktičnih veščin za delo z družinami in posamezniki v stiski,

, kjer se študentje naučijo praktičnih veščin za delo z družinami in posamezniki v stiski, Teološki in religijski študiji, ki raziskujejo vpliv religij, kulture in etike na sodobno družbo.

Oba študijska programa se izvajata tako v Ljubljani kot tudi v Mariboru!

Univerzitetni dvopredmetni program prve stopnje Teološki študiji

Dvopredmetni program omogoča povezovanje teologije z drugimi področji filozofske fakultete, kot so filozofija, sociologija ali psihologija. Študentje pridobijo poglobljeno razumevanje eksistencialnih vprašanj in razvijajo interdisciplinarne veščine. S študijem širiš znanje, razvijaš kritično mišljenje in pridobivaš kompetence za reševanje izzivov sodobnega sveta. Dve diplomi ponujata neskončne možnosti.

Študijski program se izvaja tako v Ljubljani kot tudi v Mariboru!

Enoviti magistrski študijski program Teologija

Ta program študentom ponuja široko klasično izobrazbo, ki vključuje tudi področja psihologije, filozofije, zgodovine, antropologije in sociologije. Diplomanti pridobijo kompetence za reševanje sodobnih verskih, kulturnih in etičnih izzivov.

Študijski program se izvaja Ljubljani in traja pet let, po koncu študija pa dobite naziv magister/magistrica teologije.

Foto: Teološka fakulteta

Zakaj izbrati Teološko fakulteto UL?

Študij na Teološki fakulteti ne ponuja zgolj znanja, ampak tudi možnost osebnostne in duhovne rasti. Delo z ljudmi zahteva empatijo, razumevanje in spoštovanje – vse to pa lahko nadgradimo z vpogledom v širše duhovne dimenzije človeškega obstoja. Študentje Teološke fakultete pridobijo dragocena znanja in kompetence, ki jih bodo lahko uporabili na številnih področjih – od izobraževanja in terapije do dela v skupnostih.

Študij na Teološki fakulteti omogoča vključevanje v raziskovalne projekte že med študijem, kar študentom prinaša dragocene izkušnje in kompetence za nadaljnjo kariero. Prav tako fakulteta ponuja številne možnosti za mednarodne izmenjave, kjer lahko študentje pridobivajo znanja in izkušnje v mednarodnem okolju.

Ena od ključnih prednosti fakultete je oseben pristop profesorjev in strokovnih služb, ki študentom zagotavljajo podporo pri študijskih izzivih in osebnem razvoju. Poleg tega se na fakulteti ustvarja prijetno vzdušje z medsebojno podporo in pristnimi odnosi med študenti, kar spodbuja sodelovanje in povezanost. Temu prikimava tudi nekdanji študent Teološke fakultete raper in diplomirani teolog Rok Terkaj: "Študij na Teološki fakulteti mi je razširil obzorja in mi pomagal postati boljši človek, kar pa je, za moje pojme, neprecenljiva vrednost. Na to obdobje me vežejo zares lepi spomini, saj smo bili dobra, močna in skupinska generacija, polna odprtih src in glav. Čeprav se nikoli nisem zaposlil kot teolog, mi je študij dal več, kot sem pričakoval."

"Na študijska leta me vežejo vrhunski spomini," razlaga Trkaj. Foto: Teološka fakulteta

V svetu, ki vse bolj išče odgovore na vprašanja smisla in povezanosti, je prepletanje teologije in psihologije pot k boljšemu razumevanju sebe in drugih. Vpis na študij, ki združuje ti dve področji, je zato več kot le odločitev za izobrazbo – je korak k celostnemu razvoju človeka.

študij je možen na dveh lokacijah, v Ljubljani ali v Mariboru, kar kar študentom omogoča izbiro kraja, ki jim najbolj ustreza.

Foto: Teološka fakulteta

Zaposljivost diplomantov Teološke fakultete

Diplomanti Teološke fakultete UL se lahko zaposlijo na številnih področjih, kjer je cenjeno razumevanje duhovnosti, etike in medosebnih odnosov. Uspešno se vključujejo v delo na področju duševnega in duhovnega zdravja, v verskih dejavnostih, cerkvenih službah, kulturnih ustanovah, socialnovarstvenih programih ter v izobraževanju in medijih. Njihova interdisciplinarna usposobljenost jim omogoča tudi delo v javni upravi, založništvu, turizmu in menedžmentu.

Programi, kot sta Človek in medosebni odnosi ter Teološki študiji, ponujajo širok spekter znanj, ki diplomantom odpirajo priložnosti za prispevanje na družbeno pomembnih področjih, kot so humanitarne dejavnosti, promocija duševnega zdravja in ohranjanje kulturne dediščine. Poleg tega magistrski program Teologija omogoča nadaljnjo akademsko pot in zaposlitve v vzgoji ter izobraževanju, kar še dodatno širi možnosti za karierni razvoj. Teološka fakulteta tako ponuja odlično izhodišče za delo z ljudmi in reševanje sodobnih družbenih izzivov.