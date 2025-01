Fakulteta za družbene vede je v študijskem letu 2021/22 v polnosti prešla s sistema 4+1 na sistem 3+2, kar pomeni, da študente vpisujejo le še v prenovljene dvoletne študijske programe druge stopnje. To pa pomeni tudi, da morajo študenti, ki so bili vpisani na predhodne enoletne študijske programe druge stopnje po sistemu 4+1, študij čim prej dokončati.

Določen datum za zaključek študija se vztrajno približuje. Skladno s sklepom FDV bo mogoče magistrirati še do 30. 9. 2025, torej do konca študijskega leta 2024/25. Po tem datumu bo programom prenehala veljati akreditacija, zato jih ne bo več mogoče končati.

Študij želi končati 434 študentov

Študenti so morali do 1. 11. 2024 oddati prošnjo za zaključek študija. Do konca študijskega leta morajo študenti uloviti še tri datume, in sicer morajo temo prijaviti do 15. 3. 2025, do 1. 5. 2025 morajo oddati celotno zaključno delo, torej prvo različico, v končno branje mentorju, do 15. 6. 2025 pa je na vrsti končna oddaja zaključnega dela.

Prošnjo za dokončanje študija je oddalo 434 študentov. Kljub visoki številki na FDV zagotavljajo, da bodo študenti, če se bodo držali rokov, tudi pravočasno zagovarjali magistrsko nalogo, so za Siol.net povedali na FDV.

Podvizati se morajo tudi študenti na Primorskem

Tudi na primorski univerzi so se odločili za enako spremembo s predhodnega študija 4+1 v 3+2 na študijskem programu Italijanistika.

"Prvič je bil študijski program Italijanistika v trajanju treh let razpisan v študijskem letu 2023/2024, štiriletni študijski program Italijanistika pa se bo izvajal do vključno študijskega leta 2025/2026, ko bo v zadnji letnik vpisana zadnja generacija, ki se je vpisala vanj," so za Siol.net pojasnili na Univerzi na Primorskem.

Opravljene obveznosti jim bodo priznali

Magistrski študijski program Italijanistika v trajanju dveh let bo predvidoma razpisan v študijskem letu 2026/2027. Do takrat univerza razpisuje magistrski študijski program Italijanistika v trajanju enega leta.

"Študenti, ki bodo zaključili štiriletno prvo stopnjo študija in se vpisali na enoletno drugo stopnjo, ter vsi pavzerji bodo obveščeni, da morajo študij dokončati do konca študijskega leta 2027/2028. V nasprotnem primeru bodo samodejno prešli na prenovljeni dvoletni magistrski program," pravijo na univerzi na Primorskem. Priznali jim bodo že opravljene obveznosti, za dokončanje študija pa bodo morali opraviti še manjkajoče obveznosti.

V štiriletni dodiplomski študijski program Italijanistika je vpisanih 12 študentov s statusom in 66 pavzerjev. V enoletni magistrski študijski program Italijanistika so vpisani štirje študentje, imajo pa še 16 pavzerjev. Na pedagoški magistrski študijski program Italijanistika pa je vpisanih šest študentov in 29 pavzerjev.

Spremembe na mariborski univerzi

Na Univerzi v Mariboru so v preteklosti prav tako prenovili in ukinili določene programe. Zadnjič so se študentje na študijski program prve stopnje Prevajalske študije na filozofski fakulteti vpisali v študijskem letu 2023/24. Vsi, ki so še vpisani v stari program, morajo študij dokončati do 30. 9. 2029, so sporočili iz mariborske univerze.

Še bolj se mudi študentom dvopredmetnega pedagoškega študijskega programa druge stopnje Izobraževalna matematika na fakulteti za naravoslovje in matematiko. Nazadnje so se študenti na omenjeni program lahko vpisali v študijskem letu 2019/20, študij morajo končati do 30. 9. 2026.