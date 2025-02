Na mariborski univerzi nekaj več kot 4.500 vpisnih mest, tudi za farmacijo

Univerza v Mariboru bo v prihajajočem študijskem letu ponudila 4.540 vpisnih mest, kar je nekoliko manj kot lani. Med novostmi je nov študijski program farmacije. Tako kot druge visokošolske institucije v državi v petek in soboto vabi na informativne dneve, kjer bodo lahko bodoči študenti in študentke dobili vse želene informacije.

"Te dneve razumemo kot izjemno pomemben dogodek in se temu primerno tudi pripravimo, saj je prav, da dijaki in dijakinje, pred katerimi je pomembna življenjska odločitev, dobijo čim bolj izčrpne in verodostojne informacije iz prve roke. Lahko si tudi ogledajo prostore, kjer bodo študirali prihodnja leta," je na današnji novinarski konferenci povedal rektor Zdravko Kačič, po čigar besedah Univerza v Mariboru dosega odličnost tako na izobraževalnem kot raziskovalnem področju.

Prorektorica za študijsko dejavnost Maja Modic je pojasnila, da bodo v študijskem letu 2025/2026 razpisali mesta na 75 študijskih programih, in sicer za 41 univerzitetnih, 29 visokošolskih strokovnih in pet enovitih magistrskih študijskih programov. Med zadnjimi je tudi nov program farmacija.

Nekaj novih študijskih smeri

Za redni študij je skupno na voljo 3.755 vpisnih mest, za izredni študij pa 785. Med drugim povečujejo število mest na študijskem programu predšolska vzgoja, prevajalske študije uvajajo novo smer madžarščina, na programu športno treniranje je dodatna športna panoga taekwondo.

Na univerzi v tem študijskem letu študira 14.489 ljudi. Fakultete so v Mariboru in še sedmih drugih slovenskih krajih, med prednostmi študija na njih pa je prorektorica omenila nedavno prenovljeni sistem tutorstva. "Univerza v Mariboru se redno uvršča med štiri odstotke najuglednejših univerz, je prejemnica nagrade za globalno zadovoljstvo študentov in omogoča športnikom prijazno izobraževanje," je dejala.

Po prvem prijavnem roku ponavadi zapolnijo okoli 65 odstotkov razpoložljivih vpisnih mest. Po besedah predstojnice visokošolskega prijavno-informacijskega centra na univerzi Mateje Krnc je največ zanimanja za študijske programe računalništva in informacijskih tehnologij, medijskih komunikacij, mehatronike, strojništva, arhitekture, medicine, psihologije, zdravstvene nege, varnostnih ved in predšolske vzgoje.

Informativni dnevi bodo v petek ob 10. in 15. uri ter v soboto ob 10. uri, del aktivnosti in predstavitvenih dejavnosti bodo fakultete organizirale tudi na spletu.

V soboto z začetkom ob 12. uri bo sklop skupnih predstavitev, v okviru katerih bodo predstavili študentsko središče, študentske domove, univerzitetno knjižnico, službo za mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje, karierni center in prijavno-sprejemni postopek za vpis. Posebno pozornost bodo po napovedih namenili tudi bodočim študentom s posebnimi potrebami.

Na spletni strani univerze je aktivna posebna skupna spletna točka informativni.um.si, prednosti in podrobnosti študija na Univerzi v Mariboru pa so zbrane na spletnem zavihku univerze moja.UM. Prorektorica za študijsko dejavnost dijakom in dijakinjam svetuje, da se še pred odhodom na informativne dneve seznanijo z informacijami na spletu, da se bodo lažje odločali. "Vabimo dijake, da si skupaj z nami ustvarijo prihodnost," je sporočila.

V petek opoldne se bo začel dan odprtih vrat študentskih domov. Ti ponujajo 2.748 ležišč v 17 domovih na petih lokacijah v Mariboru. V soboto ob 11. uri bo predstavitev v predavalnici Doma 6 v naselju Gosposvetska, zatem pa bo še spletna predstavitev.