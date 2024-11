Na Univerzi v Mariboru še vedno odpravljajo posledice obsežnega kibernetskega napada, ki je 23. oktobra onesposobil njihov informacijski sistem, in nadaljnjih pojasnil v zvezi s tem ne dajejo. Še vedno so na delu kriminalisti, ki preiskujejo zadevo. Pedagoški proces poteka po urniku.

Na mariborski policijski upravi so danes povedali, da v zvezi s kibernetskim napadom še potekajo intenzivne aktivnosti. "V okviru kriminalistične preiskave smo med drugim pridobili elektronske podatke, ki jih vrednotimo in analiziramo, ter tako nadaljujemo preiskavo suma storitve kaznivega dejanja napada na informacijski sistem," so navedli.

Spletna stran univerze vsebuje le splošno obvestilo, da aktivnosti za vzpostavitev ponovnega delovanja IT-storitev intenzivno potekajo. "Vzpostavljena sta fiksna telefonija in internet, zaposlenim je omogočen dostop do storitev M365 (Teams, OneDrive), v naslednjih dneh bo vzpostavljen sistem za elektronsko pošto za zaposlene in institucionalne e-naslove, prav tako pa bo omogočen dostop do M365 tudi tistim študentom, ki jim je potekla seja v brskalniku oz. niso prijavljeni," so objavili v nedeljo.

Vzpostavljanje sistemov še traja

Vzporedno izvajajo aktivnosti za vzpostavitev centralnih informacijskih sistemov na podlagi podatkov iz 23. oktobra, in sicer za finančni, kadrovski in študentski informacijski sistem (AIPS). Za preostale sisteme še preverjajo stanje. "V preteklih dneh je veliko ljudi (tako zaposlenih kot zunanjih) in inštitucij izkazalo pripravljenost za pomoč in tudi dejansko pomagalo, za kar se jim zahvaljujemo," so ob tem še zapisali na univerzi.

Študijski proces medtem po zagotovilih univerze poteka nemoteno in se izvaja fizično na članicah univerze. Na rektoratu so zagotovili še, da ne bo težav z izplačilom plač za oktober.