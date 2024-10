Informacijski sistem mariborske univerze še vedno ne deluje

Informacijski sistem Univerze v Mariboru je zaradi obsežnejšega kibernetskega napada, ki se je zgodil v sredo zvečer, še vedno onesposobljen. V rektoratu univerze so glede dogajanja tudi danes redkobesedni, saj preiskava še poteka. Kot so povedali, si prizadevajo, da bi čim prej uredili razmere.

"Študentje normalno obiskujejo predavanja. Vsi pa seveda vemo, kako zelo smo odvisni od računalniških sistemov," je razmere na kratko komentirala vodja odnosov z javnostjo na mariborski univerzi Alenka Ribič. Univerza je v stiku z ustreznimi organi in strokovnjaki za informacijsko tehnologijo ter si prizadeva vzpostaviti sistem.

Z vdorom v informacijski sistem se ukvarja tudi policija. Kot so v četrtek sporočili s Policijske uprave Maribor, trenutno potekajo intenzivne kriminalistične aktivnosti.

S komentarji so redkobesedni

Na univerzi ne komentirajo navedb časnika Delo, da gre za zelo resen kibernetski napad, s katerim so storilci z izsiljevalskim virusom v celoti zakodirali njihov informacijski sistem, tudi varnostne kopije. Po navedbah časnika naj bi bila škoda velika, odpravljanje posledic napada pa naj bi trajalo več tednov. Za zdaj še ni znano, kaj naj bi napadalci zahtevali od univerze v zameno za dostop do blokiranih podatkov, dodaja Delo.

"Na Univerzi v Mariboru smo bili 23. oktobra 2024 zvečer po 20. uri žrtev obsežnega kibernetskega napada. Smo v stiku z ustreznimi organi in IT strokovnjaki. Intenzivno se trudimo z vzpostavitvijo sistema, hkrati pa z organizacijo delovnega in pedagoškega procesa," so v četrtek dopoldne sporočili z univerze. Novih informacij do nadaljnjega ne nameravajo dajati.

O kibernetskem incidentu so bili obveščeni tudi na nacionalnem odzivnem centru za kibernetsko varnost SI-CERT. Kot so sporočili, univerzi nudijo metodološko podporo pri izvajanju preiskave in ponovni vzpostavitvi delovanja informacijskega sistema. Prizadetim uporabnikom svetujejo, da spremljajo obvestila univerze in upoštevajo njihova navodila.