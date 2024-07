Na splitskem letališču po kibernetskem napadu promet otežen

Letališče v Splitu je bilo v ponedeljek zvečer tarča hekerskega napada. Direktor letališča Lukša Novak je danes povedal, da si od takrat prizadevajo vzpostaviti delovanje informacijskega sistema, prešli pa so na star način dela in večjih zamud ni. Poudaril je, da je šlo za resen napad in da so prejeli zahteve hekerjev.

Pojasnil je, da se je informacijski sistem letališča zrušil v ponedeljek zvečer ob 19.30, kasneje pa so ugotovili, da je šlo za resen kibernetski napad. Od takrat strokovnjaki poskušajo sistem znova vzpostaviti, medtem pa so prešli na star način dela, je po poročanju hrvaškega portala Index povedal Lukša Novak.

Njegov namestnik Pero Bilas je povedal, da še ne vedo, koliko časa bodo strokovnjaki potrebovali za ponovno vzpostavitev sistema. "Prijava na let še vedno poteka ročno in lahko pride do zamud pri odhodu," je povedal Bilas, poudaril pa, da so postopki pri prihodu potnikov preprostejši in da potekajo brez težav. Po njegovih besedah so imeli leti pri odhodu dopoldne okoli 15 minut zamude.

Danes brez večjih zamud

Novak je še povedal, da je od ponedeljka zvečer odpotovala večina potnikov in da so morali odpovedati le malo letov. Nekaj so jih preusmerili na druga letališča. Danes imajo po njegovih besedah načrtovanih okoli 80 letov z okoli 25 tisoč potniki in da doslej ni bilo večjih zamud.

Povedal je še, da so prejeli zahtevo za pogajanja o plačilu. Ker je stališče hrvaške vlade in splitskega letališča, da pogajanja ne pridejo v poštev, poskušajo najti druge načine za čimprejšnjo vnovično vzpostavitev sistema, je dejal.

Dodal je, da je odgovornost za napad medtem prevzela hekerska skupina Akira, vendar še ne vedo, ali ga je tudi dejansko izvedla.

Hrvaški notranji minister Davor Božinović je nato danes popoldne novinarjem v Splitu povedal, da je šlo pri napadu za klasično izsiljevalsko programiranje, ko hekerji zaklenejo datoteke, da jih odklenejo, pa zahtevajo odkupnino. Tudi on je zavrnil pogajanja ali plačilo odkupnine. Dodal pa je, da so pristojne službe v sodelovanju z mednarodnimi partnerji identificirale napadalca, mednarodno hekersko skupino z evroazijskega območja, poroča hrvaška televizija HRT na svoji spletni strani.

Na vprašanje, ali je napad izvedla ista skupina kot na zagrebški klinični center, pa je odgovoril, da gre za podoben napad, da pa tega ne more potrditi. Ob KBC Zagreb so bili od konca junija sicer med drugim tarče kibernetskih napadov na Hrvaškem tudi zavod za zdravstveno zavarovanje, ministrstvo za finance, davčna uprava, zagrebška borza in hrvaška centralna banka.