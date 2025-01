Znano je, kdaj bo Univerza na Primorskem sprejela prve študente medicine

Univerza na Primorskem (UP) po nameri, ki jo je o študijskem programu medicine s slovensko vlado podpisala maja lani, aktivno nadaljuje prizadevanja za vzpostavitev programa, ki naj bi prve študente sprejel v študijskem letu 2027/2028. Program nameravajo v skladu s časovnico v akreditacijo poslati aprila, so za STA pojasnili na univerzi.

Na Univerzi na Primorskem so zadnje mesece posvetili predvsem snovanju in strukturi novega študijskega programa, ki naj bi se oktobra 2027 začel izvajati v Izoli. Kot je za STA dejal pomočnik rektorice UP Aleš Oven, ta del zaključujejo. Kot predvideva lani sprejeta časovnica, še vedno velja, da bodo vlogo za akreditacijo študijskega programa na Nacionalno agencijo Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu oddali aprila letos, s tem pa bodo začeli teči tudi vsi drugi akreditacijski postopki, ki so predvideni, da študijski program dobi zeleno luč za izvajanje.

Poleg tega so na UP v minulih mesecih iskali tudi partnerje in bodoče sodelavce za študijski program medicine, prav tako so že podpisali dogovore za izvajanje praktičnega dela študija z več učnimi zavodi po Sloveniji. Kot večja je Oven poudaril izolsko in novogoriško bolnišnico.

Zelena luč tudi za gradnjo novih prostorov za Fakulteto za vede o zdravju

V minulem letu je zeleno luč dobila tudi gradnja novih prostorov za obstoječo Fakulteto za vede o zdravju, ki med drugim izvaja študijski program Zdravstvena nega. Ti so do zdaj delovali v delu Splošne bolnišnice Izola, prav zaradi prostorske stiske pa so se na primorski univerzi odločili za gradnjo novega objekta ob omenjeni bolnišnici. V novi stavbi bo svoje prostore našel tudi nov študijski program. Za tega je ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel že ob podpisu namere povedala, da je v prvem letu delovanja predvidenih sto vpisnih mest.

Kot je še povedal Oven, tudi ta projekt teče skladno z zadano časovnico, zato predvidevajo, da bo objekt zgrajen v roku. Trenutno so v fazi projektiranja in pridobivanja gradbenega dovoljenja, v kratkem pa pričakujejo začetek gradnje. Stavba naj bi bila sicer večnadstropna, ponujala pa naj bi šest tisoč kvadratnih metrov uporabne površine.