Po očitkih Univerzi na Primorskem, da naj bi prostore za nov študentski dom preplačala za tri milijone evrov, ki so jih objavili na portalu Necenzurirano, SDS zahteva sklic nujne seje odbora DZ za izobraževanje, znanost in mladino ter odbora DZ za finance. Na univerzi pravijo, da gre za razliko v ceni med neopremljenimi in opremljenimi prostori.

Univerza na Primorskem v objektu Barka ureja študentski dom. Prostore je pridobila od več lastnikov. Tako je julija letos odkupila tudi del stavbe, v katerem je bil dolgo sedež koprske enote Fursa. Plačala je 6,1 milijona evrov oziroma 3000 evrov za kvadratni meter.

Kot navaja portal Necenzurirano, pa prostorov niso odkupili neposredno od njihovega dolgoletnega lastnika, družbe Monetic, nekoč bolj znane pod imenom Hypo Leasing, ampak od v javnosti neznanega podjetja Ideal Invest. Slednje je pred slabim letom za iste prostore odštelo tri milijone evrov, torej 1500 metrov za kvadratni meter.

Po poročanju portala naj bi podjetje tako zgolj s preprodajo prostorov v desetih mesecih ustvarilo več kot tri milijone evrov dobička, in to na račun države, ki bo Univerzi na Primorskem financirala nakup.

Zaradi teh navedb je poslanska skupina SDS danes predlagala sklic skupne nujne seje odbora DZ za izobraževanje, znanost in mladino ter odbora DZ za finance, na kateri naj bi ministra za visoko šolstvo Igor Papič in za finance Klemen Boštjančič predložila dokumente in podala pojasnila.

Nepremičnina v celoti urejena za potrebe študentskih namestitev

Na Univerzi na Primorskem so danes na vprašanja STA pojasnili, da kupujejo nepremičnino, ki bo v celoti urejena za potrebe študentskih namestitev, in ne praznih prostorov, ki bi jim bilo treba naknadno še spremeniti namembnost ter jih ustrezno obnoviti.

Možnost nakupa tega dela objekta so predvideli v investicijskem načrtu, ki so ga na univerzi pripravljali v letu 2023 in ga uradno sprejeli novembra. V stik s prodajalcem so prišli konec oktobra, ko jim je direktor Ideal Investa Simon Vabič ponudil nakup v celoti opremljene nastanitvene kapacitete s 120 ležišči za 6,6 milijona evrov, so še dodali.

Pred nakupom so naročili cenitev. Izvedenec Salko Pivać je vrednost ocenil na nekaj manj kot 6,2 milijona evrov. V pogajanjih so dosegli za 20.000 evrov nižjo ceno od ocenjene, so še sporočili z Univerze na Primorskem.