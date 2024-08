Za reševanje prostorske problematike študentov v Ljubljani po navedbah ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije načrtujejo novogradnjo študentskega doma na območju Roške s kapaciteto 380 ležišč. Preučujejo tudi možnost izgradnje novega študentskega doma na območju Bežigrada ob Dunajski cesti s skupno 700 ležišči. Najem prostorov za potrebe ŠD Akademski kolegij je podaljšan, ministrstvo pa je začelo tudi postopke za odkup, so pojasnili.

Kot so poudarili, dodatne kapacitete zagotavljajo tudi za študente primorske univerze. Vlada je julija letos potrdila nakup študentskega doma Barka 2 v Kopru v vrednosti 6,2 milijona evrov (s prenovo). Dodatnih 118 ležišč bo študentkam in študentom predvidoma na voljo v drugem semestru študijskega leta 2024/2025.

Ozelenitev izobraževalne infrastrukture

Ob tem na ministrstvu opozarjajo, da je začetek gradnje novih študentskih domov zamuden zaradi zahtevnosti postopkov, in sicer sprejemanja občinskih prostorskih aktov, izpeljave arhitekturnih natečajev, izdelave projektnih dokumentacij in stopnje pripravljenih projektov ter razpoložljivih finančnih virov.

Sicer pa so poudarili, da je vlada na področju investicij lani avgusta sprejela strategijo in akcijski načrt za ozelenitev izobraževalne in raziskovalne infrastrukture. Ključni cilji strategije in načrta do leta 2030 so celovita obnova objektov, odprava prostorskega primanjkljaja in vzpostavitev sodobne opreme. Strategija posebej obravnava tudi področje študentskih domov, so še dodali na ministrstvu.

Poziv vladi za dodatne študentske postelje

V zvezi s problematiko študentskih domov je poslanec SD Damijan Zrim na ministra za visoko šolstvo Igorja Papiča naslovil pisno poslansko vprašanje, v katerem izpostavlja nujnost izgradnje novih javnih študentskih domov. Pri tem opozarja na naraščajoče težave študentov pri iskanju primernih nastanitev, kar še dodatno poglablja stanovanjsko krizo v Sloveniji.

Sam se sicer zavzema, da bi se vlada in koalicija zavezali, da bo država do leta 2030 zagotovila dodatnih dva do tri tisoč študentskih postelj, s čimer bi se sprostil pritisk na najemniški trg, predvsem v Ljubljani in slovenski Istri, kjer je trenutno največje pomanjkanje študentskih postelj in velik primanjkljaj dostopnih najemniških stanovanj.

Zato v pobudi ministra sprašuje, kdaj lahko pričakujemo bolj pospešeno izgradnjo novih študentskih domov v vseh univerzitetnih središčih in katere so tiste glavne ovire, ki preprečujejo, da bi še do konca tega mandata vlade začeli izgradnjo večjega števila novih študentskih domov, predvsem v Ljubljani in slovenski Istri.