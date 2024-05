Golob podpisal pismo o nameri za študij medicine na Primorskem #video

Predsednik vlade Robert Golob in rektorica Univerze na Primorskem Klavdija Kutnar sta danes v Kopru slovesno podpisala pismo o nameri za razvoj in izvajanje enovitega magistrskega študijskega programa medicine v novi stavbi fakultete za vede o zdravju v Izoli. Pristojni zagotavljajo, da bo študij kakovosten.

Univerza se s pismom zavezuje, da bo do aprila 2025 poslala vlogo za akreditacijo programa na nacionalno agencijo za kakovost v visokem šolstvu (Nakvis). Če bo vloga uspešna, se ministrstvo za zdravje zavezuje, da bo v okviru že načrtovane gradnje nove stavbe ob izolski bolnišnici zagotovilo dodatna sredstva za nabavo nove opreme in da bo po začetku izvajanja programa, predvidoma v šolskem letu 2027/28, prispevalo sredstva v ta namen, je pojasnila Kutnarjeva.

"Sanje so postale resničnost"

V lokalnem okolju sicer možnost ustanovitve medicinske fakultete ni novost. Kot je dejala Kutnarjeva, so jo na to skoraj vsak teden spomnili predstavniki lokalnih zdravstvenih ustanov ali lokalne skupnosti. Univerza na Primorskem se je na ustanovitev nove fakultete začela pripravljati leta 2020, zdaj pa je po besedah rektorice "prišel čas, ko smo si drznili zaprositi ministrstvo", s tem pa "so sanje postale resničnost".

Foto: STA Premier Robert Golob je dejal, da se bo z ustanovitvijo medicinske fakultete pokazalo, kako koristna je bila ustanovitev Univerze na Primorskem pred 21 leti. Po njegovih besedah je ta ustanova bistveno bolj povezana z lokalnim okoljem, kot sta univerzi v Ljubljani in Mariboru. Dodal je, da naložbe v razširitev medicinskih fakultet potekajo tudi v Ljubljani in Mariboru, a verjame, da se bo "prvi premik zgodil na Primorskem".

Golob je ob tem izrazil zadovoljstvo, ker postopek za gradnjo stavbe fakultete za vede o zdravju že poteka. Pred dvema tednoma je bila namreč izbrana idejna zasnova. "Ne gre za to, da bi najprej prosili za denar in potem razmišljali, kako ga porabiti," je poudaril.

Kakovost delovanja ustanove bo zagotavljal Nakvis, so poudarili na današnji slovesnosti ob podpisu. Glede izvajanja praktičnega usposabljanja zdravnikov se še niso odločili, o razglasitvi izolske bolnišnice za univerzitetno še ni bilo govora, so povedali vladni predstavniki.

Vlada je podpis pisma o nameri potrdila v sredo. Ob tej priložnosti je bilo slišati tudi več pomislekov strokovne javnosti. Predsednica zdravniške zbornice Bojana Beović je na primer opozorila, da bi ustanovitev nove fakultete brez ustreznega kadra pomenila nevarno znižanje izobrazbene ravni zdravnikov.