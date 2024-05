V ponedeljek se nadaljuje prenova ljubljanske urgence

Obnova se je začela že leta 2019, vendar se je v začetku leta 2020 zaradi pandemije covid-19 ustavila. Takrat so obnovili približno tretjino poslopja, in sicer prostore na obrobnem delu urgentnega kirurškega bloka, ki so bili izpraznjeni. Naslednji teden bodo po navedbah Tominca začeli obnovo osrednjega dela urgentnega kirurškega bloka, kjer bodo še vedno obravnavali poškodovance in obolele paciente. "Ta obnova bo zahtevna tako za nas, osebje kot seveda tudi za bolnike," je ocenil.

Zaradi del se bodo najverjetneje podaljšale čakalne dobe in obravnave, medicinsko osebje pa bo razdrobljeno po različnih lokacijah. "Mi se bomo seveda vse paciente trudili obravnavati strokovno in ustrezno, vendar bodo vsekakor prisotne neke motnje, zato prosimo za razumevanje," je dejal Tominc. V urgentnem kirurškem bloku se sicer že zdaj spopadajo s pomanjkanjem kadra.

Prenova prenaša kar nekaj sprememb

Za bolnike s hudimi poškodbami se čakalne dobe ne bodo podaljšale, je zagotovil Tominc. Dlje bodo čakali tisti, ki na urgenco prihajajo s starimi poškodbami, zvitimi gležnji, udarci in drugimi lažjimi poškodbami. Kot je pojasnil, bo obnova prinesla tudi nekatere lokacijske spremembe. Med obnovo operacijskih dvoran bodo pacientom zagotovili nadomestne operacijske dvorane v UKC, zaradi česar so lahko čakalne dobe za paciente na drugih oddelkih daljše.

Dela bodo predvidoma trajala 18 mesecev in bodo potekala v dveh fazah. V prvem delu obnove, ki bo trajal približno deset mesecev, bodo obnovili nekaj ambulantnih prostorov in prostore za najtežje poškodovance. V naslednjih osmih mesecih pa bo v drugem delu potekala obnova operativnega urgentnega bloka, je pojasnil Tominc. Gradbenim delom bo sledil razpis za novo ustrezno opremo, ki jo bodo potrebovali za delo v novih prostorih.