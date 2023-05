Znani so rezultati volitev za rektorja Univerze na Primorskem

V ponedeljek, 22. maja (predčasne), in danes, 25. maja 2023 (redne), so bile volitve za rektorja Univerze na Primorskem. Volilni odbori so po zaprtju treh volišč preverili veljavnost oddanih glasovnic, prešteli veljavne glasove in jih nato pretvorili v točke. Predsednik volilne komisije, izredni profesor dr. Mihael Perman, je predstavil neuradne rezultate.