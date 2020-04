Na Univerzi na Primorskem natisnili prve zaščitne maske #video

Univerza na Primorskem (UL) je v sodelovanju z ekipo anesteziologov iz Bolnišnice Izola in Tehnološkega parka Ljubljana pred dnevi natisnila prve zaščitne maske. Prve prototipe je že predala izolski bolnišnici, ki jih trenutno preizkuša v realnem okolju, so sporočili. UL je del iniciative Zaščitimo Slovenijo, v okviru katere še druge organizacije in posamezniki tiskajo maske s 3D-tiskalniki.

Kot so sporočili z UL, so maske kompatibilne z mikrobiološkimi filtri, ki se v bolnišnicah tudi sicer uporabljajo za respiratorje. "Model filtra, na podlagi katerega je bila zasnovana maska, certificirano zagotavlja več kot 99,99-odstotno učinkovitost. Maske so namenjene večkratni uporabi, natisnjene so iz materiala PLA, na voljo pa so v dveh velikostih," so sporočili.

Foto: Univerza za Primorskem Maske tiskajo strokovnjaki iz Laboratorija za interakcijo človek-računalnik UP Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP Famnit HICUP) in iz izolskega centra odličnosti InnoRenew CoE, kjer zagotavljajo tudi 24-urni tisk, so še sporočili.

Tudi znani voditelj tiska maske

V okviru iniciative Zaščitimo Slovenijo, maske tiska več organizacij in posameznikov. Iniciativo sestavlja ekipa prostovoljcev iz različnih industrij.

"S povezovanjem Slovenije želimo v času pandemije koronavirusa osveščati javnost o upoštevanju navodil NIJZ in ostalih uradnih institucij (WHO, UKC …) ter v čim krajšem času zagotoviti preskrbo z osnovnimi zaščitnimi sredstvi za ljudi, ki jih potrebujejo," pravijo v iniciativi. Na spletni strani so se zahvalili 3D-skupnosti za tako dober odziv, pripravljenost na sodelovanje in za posredovane maske.

Med posamezniki, ki tiskajo maske doma, je tudi Jonas Žnidaršič, znani TV-voditelj in navdušenec nad tehnologijo.

Tole se je naprintalo čez vikend. Zmanjkuje mi filamenta, zato kurim razne barve. Zdaj začenjam z belo. Jutri nesem v Tehnološki park. Še dobro, da sem pet minut hoda od tam in v isti občini. pic.twitter.com/jN7ll42kfl — Jonas Žnidaršič 🇸🇮 (@milijonar) March 29, 2020

