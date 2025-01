"Ta vikend je bil dramatičen. Bolniki že več dni čakajo na posteljo."

Zaradi porasta okužb z respiratornimi obolenji so v UKC Ljubljana za bolnike in obiskovalce poostrili navodila. Kot je povedala infektologinja Mateja Logar, so pretekli vikend zabeležili tristo odstotni porast bolnikov z respiratornimi obolenji in posledično ostali brez prostih postelj.

Infektologinja Mateja Logar pravi, da od konca decembra opažajo porast število bolnikov zaradi okužbe dihal. Večina gre za gripo ali bakterijsko okužbo, pri starejših pljučnico. Zaznavajo torej gripo, covid-19 in RSV. "Ta vikend je bil izrazito dramatičen, tako na infekcijski kliniki kot IPP. Nekateri bolniki že več dni čakajo na prosto posteljo. Pri nekaterih se stanje toliko izboljšuje, da bodo lahko odšli domov," je dejala Logar.

Samo v soboto in nedeljo so obravnavali sto bolnikov, kar je tristo procentni porast v primerjavi s preteklimi tedni. Večina bolnikov, ki so zboleli je necepljena, kar je še posebej zaskrbljujoče, je še dodala Logar.

Čakalne dobe so različne, na infekcijski kliniki je čakalna doba od šest do osem ur, na IPP tudi do 12 ur. Izrazit upad števila zaposlenih trenutno še ni opažen. "Konec februarja bomo na bazalnem nivoju, ta dva meseca pa pričakujemo veliko obremenitev," je sklenila infektologinja.

Ker ne želijo, da obiskovalci prinašajo okužbe ali da se obiskovalci okužijo od obolelih uvajajo spodaj navedene ukrepe, je še dodala Logar.

Navodila o ukrepih za preprečevanje širjenja virusnih respiratornih okužb so danes objavili v UKC Ljubljana.



Vsi bolniki z znaki ali simptomi respiratorne okužbe morajo v prostorih UKCL nositi zaščitno masko (če je nimajo, zaprosijo zanjo pri vratarju oziroma v ambulanti).



Nošnja mask je priporočljiva tudi za ostale bolnike, ki se zadržujejo v prostorih UKCL, z namenom preprečevanja virusne respiratorne okužbe.



Ob prihodu v UKCL v ambulante in na oddelke si je potrebno razkužiti roke.



Na obisk v bolnišnico lahko prihajajo samo odrasli obiskovalci, ki so zdravi. Obiski otrok do 7 leta niso dovoljeni, razen z izrecnim dovoljenjem lečečega/ oddelčnega zdravnika.



Obiski na oddelkih so dovoljeni za eno odraslo osebo naenkrat v času obiskov za 10-15 min.



Vse izjeme morajo biti predhodno dogovorjene z oddelčnimi zdravniki.



V porodnišnici in v enotah intenzivne terapije morajo obiskovalci upoštevati njihova navodila glede obiskov.



V urgentnih ambulantah in enodnevnih bolnišnicah obiski oziroma spremljevalci niso dovoljeni zaradi trenutnih epidemioloških in prostorskih razmer.

Še vedno je čas za cepljenje

Ob porastu respiratornih okužb, med njimi tudi gripe, na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) poudarjajo, da je še vedno čas za cepljenje proti gripi.

Precepljenost proti gripi je v Sloveniji vsa leta zelo nizka, cepi se manj kot desetina prebivalcev. V lanski sezoni se je cepilo približno 5,6 odstotka prebivalcev, nekoliko večji delež je bil v skupini starejših od 65 let. "Tudi letos ne pričakujemo boljše precepljenosti, kljub temu da je cepljenje ves čas na voljo, da ga tudi propagiramo in da je vsekakor še najbolj zanesljiv ukrep," je dejala Eva Grilc z NIJZ.

Na NIJZ bolnike pozivajo, naj bodo doma, prebivalce pozivajo k cepljenju, majhni otroci naj ne hodijo po zabavah, z dojenčki ni treba hoditi v nakupovalne centre.