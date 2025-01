Na Kitajskem porast okužb s HMPV. Bolnišnice se polnijo, država uvaja ukrepe.

Na Kitajskem so pet let po pojavu covid-19 zabeležili nov porast obolenj, tokrat s človeškim metapbnevmovirusom (HMPV). Število primerov narašča, bolnišnice se polnijo, država uvaja prve ukrepe. Porast okužb je sprožil nekaj spletnih preplahov, a strokovnjaki trdijo, da je tveganje za novo pandemijo, podobno covid-19, majhno. Gre za vsakoletni pojav v zimskih mesecih, virus pa ni nov, zato je določena stopnja imunosti prebivalstva že vzpostavljena, so še opozorili.

Na severu Kitajske so porast okužb zabeležili zlasti med otroki, so sporočile lokalne oblasti. Državni center za nadzor bolezni (CDC) je ljudi opozoril, naj upoštevajo previdnostne ukrepe, hkrati pa ovrgel spletne objave o preobremenjenih bolnišnicah in strahu pred novo pandemijo, podobno covidu. "Okužbe dihal ponavadi dosežejo vrhunec v zimski sezoni. Zdi se, da bolezni v primerjavi z lanskim letom nimajo tako hudih simptomov in da se širijo v manjšem obsegu," je v petek dejal tiskovni predstavnik kitajskega zunanjega ministrstva Mao Ning.

O več primerih HMPV poročajo tudi iz Hongkonga, v sosednji državah pa podrobno spremljajo dogajanje. Kamboški oddelek za nadzor nalezljivih bolezni je izdal opozorila ter ob tem opozoril na podobnost virusa s covid-19 in gripo, tajvanski center za nadzor bolezni je opozoril na skupine, ki jim virus predstavlja večje tveganje, v Indiji pa so uradniki sporočili, da ni potrebe za preplah, saj da je HMPV "kot vsak drug respiratorni virus".

Simptomi podobni gripi in prehladu

Človeški metapnevmovirus (HMPV) je bolezen dihal, ki povzroča gripi ali prehladu podobne simptome, vendar lahko poveča tveganje ali povzroči resnejše zaplete, kot sta bronhitis ali pljučnica, zlasti pri starejših, majhnih otrocih in ljudeh z oslabljenim imunskim sistemom. Simptomi vključujejo kašelj, zvišano telesno temperaturo, zamašen nos in utrujenost. Inkubacijska doba traja od tri do šest dni. Širi se kapljično ali v stiku s kontaminiranimi površinami.

Bolezen spada v isto družino kot respiratorni sincicijski virus (RSV) in je prisotna vsaj od leta 2001, ko je bila prvič identificirana na Nizozemskem. Njegovi izbruhi so koncentrirani v hladnejših letnih časih. Strokovnjaki so za Guardian povedali tudi, da je očitno povečanje števila primerov verjetno vsaj delno posledica nove tehnologije, ki lažje odkriva in identificira HMPV.

"Vsekakor lahko povzroči hudo bolezen, zato menim, da je pomembno, da ljudje vedo, da virus obstaja oziroma je naraslo število primerov okužbe," je dejal profesor Paul Griffin, direktor oddelka za nalezljive bolezni pri Mater Health Services v Brisbanu.

"Vse, kar lahko trenutno naredimo, je, da ljudi izobrazimo, da je treba zmanjšati prenos. Ni cepiva ali protivirusnih zdravil, čeprav je nekaj cepiv v razvoju," je dodal Griffin.

Ne gre za nov virus. Obstaja določena stopnja imunosti.

Povedal je tudi, da HMPV ni kot covid-19, saj je prisoten že nekaj desetletij in obstaja določena stopnja imunosti svetovnega prebivalstva zaradi preteklih okužb. Covid-19 je bil nova bolezen, ki še nikoli ni okužila ljudi, kar je povzročilo širjenje na ravni pandemije.

"Ne verjamem, da se lahko pojavi pandemija, sta pa porast primerov in vpliv, ki ga ima ta virus na ljudi, pomembna in nezanemarljiva," je dejal Griffin.

Strokovnjak je dodal še, da zaradi pojava povečanega števila okužb s HMPV ni treba uvesti strogih ukrepov, da je pa vsekakor dobro, da če smo bolni, ne hodimo v službo in nosimo masko, če gremo v javnost.