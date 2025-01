Zdravstveni domovi so pripravljeni na povečan priliv pacientov v obdobju respiratornih obolenj, je po sobotnem povečanem obisku ljubljanske enote splošne nujne medicinske pomoči (SNMP) dejala ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel. Ključno je, da so bolniki prišli do oskrbe, ki so jo potrebovali, je poudarila.

Ministrica je medijem ob robu seje DZ povedala, da je vesela, da imajo v Zdravstvenem domu (ZD) Ljubljana načrt za množične nesreče. "Nekako je bil to nek preizkus in je delovalo," je dodala.

"Zdravstveni dom je odreagiral tako, kot je bilo po njihovi presoji najbolj ustrezno," je poudarila. O tem, zakaj so aktivirali načrt množične nesreče, kakšen je bil priliv bolnikov in koliko ekip je bilo v soboto na voljo v ljubljanski SNMP, pa se bodo po njenih besedah s predstavniki ZD Ljubljana morda še pogovorili.

Izjemno povečan obisk bolnih

V enoti SNMP ZD Ljubljana so v soboto popoldne beležili izjemno povečan obisk bolnih, predvsem z različnimi virusnimi obolenji in bolečinami, denimo v križu. Zaradi tega so sprožili načrt množične nesreče, kar pomeni, da so prek posebne aplikacije zdravstvene delavce spraševali, ali bi lahko prišli na delo.

Iz Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana pa so v nedeljo sporočili, da se s povečanim prilivom bolnikov na urgenco soočajo že od druge polovice novembra. Rešitev med drugim vidijo v zagotavljanju dodatnih zmogljivosti v kateri od manj obremenjenih regionalnih bolnišnic.

Medicor: Izredni nadzor naj bi razkril številne nepravilnosti



Glede nadzora Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije v Medicinskem centru Medicor pa je Prevolnik Rupel danes poudarila, da je za komentar treba počakati na zaključek vseh nadzorov. Še vedno je namreč v teku sistemski nadzor ministrstva, ki ga vodi. Bil naj bi v zaključni fazi.



Izredni nadzor zbornice je po poročanju Televizije Slovenija namreč razkril številne nepravilnosti. Nekateri zaposleni so delali brez ustreznih dovoljenj, dokumentacija ni bila popolna, več neskladij je bilo tudi pri obravnavi bolnice, ki je umrla po operacijskem posegu.



V Medicinskem centru Medicor pa so navedli, da je zbornica v nadzoru zaznala pretežno administrativne pomanjkljivosti, ki niso vplivale na izid zdravljenja bolnice, ki je umrla po operaciji srca.