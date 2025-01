Potem ko so v soboto popoldne na splošni nujni medicinski pomoči Zdravstvenega doma (ZD) Ljubljana zabeležili izjemno povečan obisk bolnih in zaradi tega sprožili načrt množične nesreče, je pred novinarje stopil urgentni zdravnik Miha Košir. Poudaril je, da so načrt formalno aktivirali prvič, prihod kar dveh tretjin bolnikov na urgenco pa ni bil nujen.