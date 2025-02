Na pediatrični kliniki UKC Ljubljana zaznavajo porast respiratornih okužb med otroki. Trenutno se v enoti intenzivne terapije zdravi en otrok, na navadnih oddelkih se skupaj zdravi okoli 15 otrok z espiratornim sincicijskim virusom (RSV) in gripo, je povedal strokovni direktor pediatrične klinike Marko Pokorn. Obiski so zaradi tega omejili na eno zdravo osebo.

Okužbe dihal so v polnem razmahu in na pediatrični kliniki UKC Ljubljana zaznavajo večje število bolnih otrok, med katerimi prevladujejo okužbe z respiratornim sincicijskim virusom (RSV) in gripo.

Strokovni direktor pediatrične klinike Marko Pokorn je starše, predvsem novorojenčkov in majhnih dojenčkov pozval, naj imajo novorojenčka doma, če je le mogoče naj starejšega otroka za nekaj časa vzamejo iz vrtca. Z majhnim otrokom naj ne hodijo po nakupovalnih središčih in naj se ne družijo z osebami z znaki okužbe dihal.

Pokorn: Nekaj, kar odrasli prebolimo na nogah, lahko novorojenčka spravi v enoto intenzivne terapije

"Nekaj, kar odrasli lahko prebolimo na nogah, z izcedkom iz nosa, s kašljem, z bolečinami v žrelu, ali bolečim grlom, lahko nekaj tednov starega novorojenčka, še posebej če je bil rojen prezgodaj ali ima še kakšno drugo bolezen, virus za nekaj tednov spravi v bolnišnico ali v enoto intenzivne terapije," je pojasnil Pokorn.

Zdaj je torej čas, da se obnašamo samozaščitno, da skrbimo za higieno in v primeru okužbe ostanemo doma. "Če otrok zboli priporočamo upoštevanje splošnih ukrepov, torej skrb za zadosten vnos tekočine, redno čiščenje nosu. Pri otroku, ki ima okužbo spodnjih dihal, naj bodo starši pozorni kako hitro diha in koliko poje. Če diha hitro, če ne je in če ne odvaja vode več ur, je čas, za obisk zdravnika," opozori Pokorn.

V bolnišnici so omejili obisk na eno zdravo osebo. Kot pravi Pokorn, sicer ne moremo govoriti o eksplozivnem širjenju okužb, porast okužb z RSV ali gripo v tem času ni nekaj nenavadnega.