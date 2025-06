Premier Robert Golob je po današnjem srečanju koalicije za TVS ocenil, da so prišli do skupnega razumevanja, da bodo zaveznice v Natu pritiskale in predlagale višanje obrambnih izdatkov na pet odstotkov BDP, Slovenija pa je zares zavezana le obrambni resoluciji. Ta predvideva dvig izdatkov na dva odstotka BDP še letos, do leta 2030 pa na tri.

Premier je danes gostil srečanje koalicijskih partnerjev, za katerega se je odločil po tem, ko so se voditelji članic Nata v sredo zavezali k dvigu obrambnih izdatkov na pet odstotkov BDP do leta 2035, to pa je povzročilo razburjenje v koalicijskih SD in Levici.

Že tedaj je sicer premier poudaril, da je edina sprejeta zaveza Slovenije ta, da izdatke še letos dvigne na dva odstotka BDP, do leta 2030 pa na tri, kar predvideva omenjena resolucija, ki jo je nedavno potrdil državni zbor.

Sestanek koalicije "mestoma buren, a nič posebnega"

Do enakega razumevanja so danes prišli tudi s koalicijskimi partnerji na današnjem sestanku, ki je bil "mestoma buren, ampak nič posebnega", je v pogovoru za Televizijo Slovenija (TVS) dejal predsednik vlade Golob.

"Pričakovano smo prišli do skupnega razumevanja, ki je tudi zapisano v izhodiščih za Haag in to je, da bodo zaveznice pritiskale in predlagale pet odstotkov, Slovenija pa je zavezana, zares zavezana samo znotraj resolucije, ki jo je že potrdil državni zbor," je zatrdil premier.

Golob: Šumi v komunikaciji ne bodo razbili koalicije

Prav omenjena izhodišča pred obiskom premierja v Haagu so sicer povzročila nemalo razburjenja v koaliciji, potem ko se je izkazalo, da ministri manjših koalicijskih partneric naj ne bi zaznali, da gradivo, obravnavano na vladi, omenja dvig na pet odstotkov BDP. Slednjemu pa sta že pred vrhom nasprotovali obe koalicijski partnerici.

Ti šumi v komunikaciji pa po Golobovem prepričanju niso tako veliki, da bi razbili ali zamajali koalicijo.